Pornóbotrány egy német iskolában: politikai vita és minisztériumi vizsgálat

14 perce
Olvasási idő: 6 perc
Országos visszhangot váltott ki egy szászországi iskolában történt botrány, amelynek nyomán a tartományi oktatási minisztérium vizsgálatot indított a lehetséges jogsértések feltárására. Az ügy egy projekthét eseményeihez kapcsolódik, ahol szülők és diákok beszámolói szerint kiskorúak számára is hozzáférhetővé váltak pornográf tartalmak.
A botrányos történtek a Szászország tartományban található Schleife egyik középiskolájában zajlottak, ahol márciusban tartottak egy tematikus programhetet. A beszámolók szerint az iskola vezetése külsős, magukat nem binárisként meghatározó aktivistákat hívott meg, akik egy színházi projekt keretében tartottak foglalkozásokat, írja a Junge Freiheit.

Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)

Szülők és tanulók állítása szerint a 14–15 éves diákokat arra kérték, hogy nevük helyett névmással mutatkozzanak be. A helyzet feszültté vált, amikor egy diák ezt visszautasította. Amikor egy lány azt mondta: „Leonie a nevem (nem a valós) és szeretném, ha így szólítanának”, állítólag megsértették.

Ebben a „náci Szászországban” semmi másra nem lehetett számítani – jegyezte meg állítólag az egyik projektvezető egy apa szerint.

A legsúlyosabb vádak szerint a foglalkozás során a résztvevők különböző anyagokat terítettek szét a tanteremben, köztük politikai tartalmú szórólapokat és olyan képeket, amelyek homoszexuális pornográf jeleneteket ábrázoltak. Ezekhez a diákok szabadon hozzáférhettek, ami komoly felháborodást váltott ki a szülők körében.

Hatósági és jogi következmények

A történtek nyomán több szülő feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen. A német büntető törvénykönyv alapján ugyanis bűncselekménynek minősül, ha kiskorúak számára pornográf tartalmat tesznek hozzáférhetővé.

Az ügyben megszólalt a tartományi oktatási minisztérium is, amely közölte: a hatóságok felvették a kapcsolatot az érintett intézménnyel, és vizsgálják, történt-e jogsértés, különös tekintettel az iskolai szabályozásra és a szülők megfelelő tájékoztatására. 

A szülők szerint az iskola nem egyeztetett előzetesen a program tartalmáról, ami önmagában is sértheti az oktatási törvény előírásait.

Tino Chrupalla (AfD), federal and parliamentary group leader, speaks at a press conference at the end of the AfD parliamentary group retreat in Cottbus.
Tino Chrupalla (AfD), a párt parlamenti frakcióvezető egy sajtótájékoztatón beszél
Fotó: Frank Hammerschmidt / dpa Picture-Alliance/AFP

Az AfD tiltakozik

A botrány politikai visszhangot is kiváltott. Tino Chrupalla, az Alternatíva Németországért társelnöke határozott fellépést sürgetett, és azt követelte, hogy az iskolákban tiltsák meg az együttműködést olyan civil szervezetekkel, amelyek – megfogalmazása szerint – „transznemű ideológiát” képviselnek.

A jobboldali politikus szerint általában is problémás, ha nem pedagógusok tartanak foglalkozásokat az oktatási intézményekben.

Az iskola vezetése a szülői panaszok nyomán már az első nap után leállította a programot, és megszüntette az együttműködést a projekt vezetőivel.

 

