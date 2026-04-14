Pornóbotrány egy német iskolában: politikai vita és minisztériumi vizsgálat

A botrányos történtek a Szászország tartományban található Schleife egyik középiskolájában zajlottak, ahol márciusban tartottak egy tematikus programhetet. A beszámolók szerint az iskola vezetése külsős, magukat nem binárisként meghatározó aktivistákat hívott meg, akik egy színházi projekt keretében tartottak foglalkozásokat, írja a Junge Freiheit.
Szülők és tanulók állítása szerint a 14–15 éves diákokat arra kérték, hogy nevük helyett névmással mutatkozzanak be. A helyzet feszültté vált, amikor egy diák ezt visszautasította. Amikor egy lány azt mondta: „Leonie a nevem (nem a valós) és szeretném, ha így szólítanának”, állítólag megsértették.
Ebben a „náci Szászországban” semmi másra nem lehetett számítani – jegyezte meg állítólag az egyik projektvezető egy apa szerint.
A legsúlyosabb vádak szerint a foglalkozás során a résztvevők különböző anyagokat terítettek szét a tanteremben, köztük politikai tartalmú szórólapokat és olyan képeket, amelyek homoszexuális pornográf jeleneteket ábrázoltak. Ezekhez a diákok szabadon hozzáférhettek, ami komoly felháborodást váltott ki a szülők körében.
Hatósági és jogi következmények
A történtek nyomán több szülő feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen. A német büntető törvénykönyv alapján ugyanis bűncselekménynek minősül, ha kiskorúak számára pornográf tartalmat tesznek hozzáférhetővé.
Az ügyben megszólalt a tartományi oktatási minisztérium is, amely közölte: a hatóságok felvették a kapcsolatot az érintett intézménnyel, és vizsgálják, történt-e jogsértés, különös tekintettel az iskolai szabályozásra és a szülők megfelelő tájékoztatására.
A szülők szerint az iskola nem egyeztetett előzetesen a program tartalmáról, ami önmagában is sértheti az oktatási törvény előírásait.
Az AfD tiltakozik
A botrány politikai visszhangot is kiváltott. Tino Chrupalla, az Alternatíva Németországért társelnöke határozott fellépést sürgetett, és azt követelte, hogy az iskolákban tiltsák meg az együttműködést olyan civil szervezetekkel, amelyek – megfogalmazása szerint – „transznemű ideológiát” képviselnek.
A jobboldali politikus szerint általában is problémás, ha nem pedagógusok tartanak foglalkozásokat az oktatási intézményekben.
Az iskola vezetése a szülői panaszok nyomán már az első nap után leállította a programot, és megszüntette az együttműködést a projekt vezetőivel.