Elképesztő pofátlanok lettek a migránsok – felháborító, amit csinálnak

A BBC oknyomozó újságírói a migránsok részéről súlyos visszaélésekre derítettek fényt az Egyesült Királyságban. A vizsgálat szerint, annak érdekében, hogy ne toloncolják ki őket, a bevándorlók hamisan azt állítják, hogy családon belüli erőszak áldozatai, vagyis visszaélnek azokkal a szabályokkal, amelyeket a miniszterek vezettek be azért, hogy a valódi bántalmazás áldozatai gyorsabban kaphassanak segítséget.

Azért, hogy ne toloncolják ki őket az országból, a bevándorlók hamisan azt állítják, hogy családon belüli erőszak áldozatai – derítették ki brit újságírók

A Migrant Victims of Domestic Abuse Concession lehetővé teszi, hogy az érintettek gyorsított eljárásban juthassanak tartózkodási engedélyhez, ám jogászok szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt a rendszer visszaélésekre ad alkalmat.

A BBC feltárta, hogy egyesek kapcsolatot létesítenek brit állampolgárokkal, majd az országba érkezésük után koholt vádakat fogalmaznak meg. Más esetekben bevándorlási tanácsadók bátorították az ügyfeleket hamis történetek kitalálására.

Egy riporter például találkozott Eli Ciswakával, aki 900 fontért (380 ezer forint) vállalta, hogy pszichológiai bántalmazásról szóló történetet gyárt és azt a hatóságok előtt is előadja. A „tanácsadó” azt állította, minden hasonló ügye sikeres volt és bemutatott egy elfogadott kérelmet igazoló dokumentumot is.

Start putting these people in prison. They are just as guilty as the people smugglers. They're enablers.



Eli Ciswaka and Corporate Immigration UK should be under immediate investigation and have criminal charges brought against them.



A szabályozás értelmében a családon belüli erőszak áldozatai három hónapos ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak az országban, amely idő alatt kérvényezhetik a végleges letelepedést. Ez az út lényegesen gyorsabb, mint más eljárások, például a menedékkérelem elintézése, amely akár öt évbe is telhet. A BBC által megszerzett adatok szerint a 2025 szeptemberéig terjedő egyéves időszak alatt 5596 ideiglenes tartózkodási engedély megszerzését célzó kérelmet nyújtottak be az országban, ami három év alatt több mint 50 százalékos növekedést jelent.

A riport szerint a visszaélések során olykor rendőrségi bejelentésekre hivatkoznak bizonyítékként, még akkor is, ha egy ügy nem vezetett eljáráshoz.

Egy brit nő, Aisha esete is rámutat a problémára: miután nemi erőszak miatt feljelentette a férjét, válaszul a férfi családon belüli erőszakkal vádolta meg őt, hogy elkerülje a kitoloncolást.