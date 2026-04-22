Brüsszel csak kapkodja a fejét, a válság pedig súlyosbodik

A Politico nemrég betekintést nyert abba a vészhelyzeti energiacsomag-tervezetbe, amellyel az Európai Bizottság egyszerre próbálja meg az összes elhibázott lépést orvosolni és megvédeni az öngyilkos zöldpolitikáját. Brüsszel kezdetben ünnepelte önnön nagyságát, és arról beszélt, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának a következményei nem érintik majd a kontinenst olyan érzékenyen, mint az orosz–ukrán háború kitörése, a valóság azonban bekopogtatott az ajtón.

Brüsszel lassan kénytelen lesz szembenézni a válság súlyával és az elhibázott politikával

Amióta február 28-án kitört az iráni háború, az EU vadul eltérő politikai impulzusok között ingadozik, miközben a Perzsa-öbölben szédületes sebességgel bontakozott ki a világ talán legnagyobb energiabiztonságot érintő káosza. Ez a magas gázárakkal kapcsolatos aggodalmakkal kezdődött, amelyek már a háború előtt is fortyogtak. Ez aztán átcsapott az európai gázellátással kapcsolatos aggodalmakba, mielőtt a blokkban a fogyatkozó repülőgép-üzemanyagkészletek és a finomítói kapacitással kapcsolatos aggodalmak kerültek a középpontba.

Azt pedig még továbbra sem lehet tudni, hogy pontosan mikor is kerül pont a háború végére. Ráadásul ez csak a problémák egy részét oldja majd meg.

Brüsszel friss tervei lényegében a klasszikus bürokratikus megoldások könyvéből kerültek elő. Az Európai Bizottság azt tanácsolja az országoknak, hogy használják a meglévő törvényeket, vagy finom, ideiglenes változtatásokat vezet be a szabályok hatékonyabbá tétele érdekében. A támogatási szabályok javasolt módosításai lehetővé teszik az országok számára, hogy decemberig a nagykereskedelmi energiaszámlák költségeinek akár 70 százalékát, egyes ágazatokban pedig a válság okozta többlet üzemanyagköltségek akár 50 százalékát is fedezzék.

Az intézkedések egy része ugyanis lényegében az öngyilkos zöldpolitika meghosszabbítása, míg másik része improvizáltnak tűnik.

Ráadásul ezen intézkedések és javaslatok mindegyike olyan, amely a tagállami koordináció fokozását, a kereslet csökkentését és az információmegosztás fokozását célozza a probléma jobb megértése érdekében.