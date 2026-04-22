Brüsszel csak kapkodja a fejét, a válság pedig súlyosbodik

A Politico nemrég betekintést nyert abba a vészhelyzeti energiacsomag-tervezetbe, amellyel az Európai Bizottság egyszerre próbálja meg az összes elhibázott lépést orvosolni és megvédeni az öngyilkos zöldpolitikáját. Brüsszel kezdetben ünnepelte önnön nagyságát, és arról beszélt, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának a következményei nem érintik majd a kontinenst olyan érzékenyen, mint az orosz–ukrán háború kitörése, a valóság azonban bekopogtatott az ajtón.
Amióta február 28-án kitört az iráni háború, az EU vadul eltérő politikai impulzusok között ingadozik, miközben a Perzsa-öbölben szédületes sebességgel bontakozott ki a világ talán legnagyobb energiabiztonságot érintő káosza. Ez a magas gázárakkal kapcsolatos aggodalmakkal kezdődött, amelyek már a háború előtt is fortyogtak. Ez aztán átcsapott az európai gázellátással kapcsolatos aggodalmakba, mielőtt a blokkban a fogyatkozó repülőgép-üzemanyagkészletek és a finomítói kapacitással kapcsolatos aggodalmak kerültek a középpontba.
Azt pedig még továbbra sem lehet tudni, hogy pontosan mikor is kerül pont a háború végére. Ráadásul ez csak a problémák egy részét oldja majd meg.
Brüsszel friss tervei lényegében a klasszikus bürokratikus megoldások könyvéből kerültek elő. Az Európai Bizottság azt tanácsolja az országoknak, hogy használják a meglévő törvényeket, vagy finom, ideiglenes változtatásokat vezet be a szabályok hatékonyabbá tétele érdekében. A támogatási szabályok javasolt módosításai lehetővé teszik az országok számára, hogy decemberig a nagykereskedelmi energiaszámlák költségeinek akár 70 százalékát, egyes ágazatokban pedig a válság okozta többlet üzemanyagköltségek akár 50 százalékát is fedezzék.
Az intézkedések egy része ugyanis lényegében az öngyilkos zöldpolitika meghosszabbítása, míg másik része improvizáltnak tűnik.
Ráadásul ezen intézkedések és javaslatok mindegyike olyan, amely a tagállami koordináció fokozását, a kereslet csökkentését és az információmegosztás fokozását célozza a probléma jobb megértése érdekében.
Az energiaproblémák azonban továbbra is annyira széleskörűek, sokrétűek és gyorsan változóak, hogy a megfigyelők kételkednek abban, hogy bármivel is áll elő az EU szerdán, az kielégítheti a potenciálisan évekig tartó turbulenciára készülő fővárosokat. A támogatások bővítése például „nyugodtan nyújthat némi vigaszt egyeseknek, de valószínűleg nem fogja ellensúlyozni a negatív hatást” – panaszkodott egy tisztviselő.
Brüsszel szerint nem volt itt semmi látnivaló
A konfliktus első két hetében a blokk energiaügyi minisztereinek nagy többsége igyekezett mosolygós arcot vágni és optimizmusáénak hangot adni. Brüsszel központi narratívája szerint ugyanis a zöldátállás, és a diverzifikált energiaellátás irányába tett lépések elegendőek ahhoz, hogy ez a válság kevésbé érintse a kontinenst, mint az orosz–ukrán háború kitörése.
Az energiaügyi miniszterek a találkozók során kijelentették, hogy az ellátás biztosított, és a fő kockázatot az emelkedő árak jelentik.
A korai önbizalomnak azonban hamar vége szakadt. Az európai vezetők ugyanis bíztak benne, hogy miután a Hormuzi-szoros felől korlátozott mértékben érkeztek csak energiahordozók a kontinens országaiba, így ennek kiesése nem érinti majd súlyosan a blokkot. A helyzet azonban jóval bonyolultabb, mint azt a brüsszeli bürokraták feltételezték.
Bár a vízi út a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkészletek (LNG) mintegy 20 százalékát teszi ki, az EU importja a régióból viszonylag csekély. A legtöbb az Egyesült Államokból, Kanadából és Norvégiából, valamint Azerbajdzsánból és Algériából származik.
De hamarosan felmerült egy sürgető ellátási probléma: az EU LNG-függősége.
Az EU csak kis mennyiségű földgázt vásárolt a Perzsa-öbölből, de az LNG – amire a blokk lecserélte az orosz földgázt – növekvő kereslete új problémát jelentett. A csővezetékekkel ellentétben az LNG-szállító tartályhajók gyakran szabadon folytathatják üzleti tevékenységüket ott, ahol a legjövedelmezőbb számukra, ami azt jelenti, hogy a szoros lezárása a fogyatkozó készletekért folytatott heves globális versenyt eredményezett, és a hajókat Európából Ázsiába irányította át.
A katari bombázásba beleremegett az Európai Bizottság is
Az esemény, amely látszólag kristályosította az EU egyre növekvő gázproblémáját, szó szerint egy robbanással következett be az európai vezetők március 19-i csúcstalálkozójának közepén, amikor két hatalmas katari földgázmező bombázása másodpercek alatt a globális kínálat 3 százalékát kiütötte. Több EU-s ország is ki volt téve a veszélynek, köztük Olaszország és Belgium is, amelyek jelentős kínálati kieséssel néztek szembe, miután Katar legnagyobb energiacégének vezetője vis maiort jelentett be az országokkal kötött szerződésekben, figyelmeztetve, hogy a termelési kapacitás újjáépítése akár öt évig is eltarthat.
Egy hosszú távú fennakadás veszélye hirtelen nagyon is valóssá vált. A tisztviselők most már tisztában voltak azzal, hogy még ha a háború véget is ér, a globális energiaellátási láncokban bekövetkező drasztikus változások évekig elhúzódhatnak, és tartós hatással lehetnek az árakra.
És ez csak fokozta az EU szokatlanul alacsony gázkészleteivel kapcsolatos félelmeket, amelyek a téli drasztikus visszaeséseket követően kimerültek. Brüsszel azonban továbbra is ellenáll mindennemű, a zöldpolitika visszavágását célzó felhívásokkal szemben. Ráadásul nem sokkal a gázkrízis után Európának szembesülni kellett vele, hogy hamarosan kifogy a repülőgép-üzemanyagból. A blokk sugárhajtómű-üzemanyag- és dízelellátása – a benzinnel, a nyersolajjal és a földgázzal ellentétben – nagyrészt a Perzsa-öbölből érkezett, az EU-készletek mintegy 40 százaléka pedig a Hormuzi-szoroson keresztül haladt át.
Habár Brüsszel várhatóan megpróbál majd sebtapaszt ragasztani a problémák egész sorára, a tartós és biztos rendezéshez azonban időre és pénzre lenne szükség, ami a legtöbb tagország számára nem áll rendelkezésre.
Ráadásul a blokk országai nem fognak a végtelenségig várni, hiszen mint azt Meloni példája is mutatja, a szükség előbb utóbb nagyobb úr, mint Brüsszel.