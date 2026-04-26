Brüsszel hadat üzent a hópelyheknek és a leveleknek

Az EU lecsapott a veszélyes emojikra, pontosabban az Európai Bizottság közzétette első jelentését a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) keretében, amely a rendszerszintű online kockázatokat hivatott kiértékelni. A bizottság beszámolója azonnali online visszhangot és gúnyt váltott ki, miután abban arra is figyelmeztetnek a szerzők, hogy az olyan emojikat, mint a tabletta, a hópehely vagy a levél, kódnyelvként használhatják a kábítószer-kereskedelem során – írja a Hungarian Conservative.
A dokumentumban szereplő megállapítások szerint a bűnözői hálózatok egyre inkább szimbolikus kommunikációra támaszkodnak, hogy elkerüljék a lebukást, miközben a platformok jelenleg még csak kísérleteznek az ilyen mintázatok azonosításával. A jelentésre érkező online reakciók túlnyomórészt kritikusak voltak, sokan „orwelli” jellegű szabályozási túlkapásként értékelték azt.
Az EU most már az emojikra is lecsap – ez már abszurd.
Egy másik felhasználó azt írta:
Szóval ha elküldök egy tabletta emojit, már bűnöző vagyok
A jelentésre érkező reakciókban sokan az eredeti bejegyzést kifigurázva módosították az emojikat és a feliratokat.
Próbálkozzatok csak tovább, ti autoriter bohócok
– írta a jelentésre reagálva Simon Goddek kutató és biotechnológus. A gúnyon túl a kritikusok a szólásszabadságra és a digitális kommunikációra gyakorolt hatások miatt is aggályokat fogalmaztak meg. Ez az aggodalom összefügg a DSA-val kapcsolatos szélesebb körű szkepticizmussal is, amely kötelezi a nagy platformokat az úgynevezett „rendszerszintű kockázatok” – köztük az illegális tartalmak és a közbiztonságot fenyegető veszélyek – felmérésére.