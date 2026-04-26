Brüsszel hadat üzent a hópelyheknek és a leveleknek

Az EU lecsapott a veszélyes emojikra, pontosabban az Európai Bizottság közzétette első jelentését a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) keretében, amely a rendszerszintű online kockázatokat hivatott kiértékelni. A bizottság beszámolója azonnali online visszhangot és gúnyt váltott ki, miután abban arra is figyelmeztetnek a szerzők, hogy az olyan emojikat, mint a tabletta, a hópehely vagy a levél, kódnyelvként használhatják a kábítószer-kereskedelem során – írja a Hungarian Conservative.

Fotó: AFP

A dokumentumban szereplő megállapítások szerint a bűnözői hálózatok egyre inkább szimbolikus kommunikációra támaszkodnak, hogy elkerüljék a lebukást, miközben a platformok jelenleg még csak kísérleteznek az ilyen mintázatok azonosításával. A jelentésre érkező online reakciók túlnyomórészt kritikusak voltak, sokan „orwelli” jellegű szabályozási túlkapásként értékelték azt.

Az EU most már az emojikra is lecsap – ez már abszurd.

Egy másik felhasználó azt írta:

Szóval ha elküldök egy tabletta emojit, már bűnöző vagyok

🇪🇺 The European Commission’s first report under the Digital Services Act (DSA) has sparked backlash after warning that emojis such as pills, snowflakes, or leaves may be used as coded language in online drug sales. The findings were quickly mocked online, fuelling concerns about… — Hungarian Conservative (@hu_conservative) April 24, 2026

A jelentésre érkező reakciókban sokan az eredeti bejegyzést kifigurázva módosították az emojikat és a feliratokat.

Próbálkozzatok csak tovább, ti autoriter bohócok

– írta a jelentésre reagálva Simon Goddek kutató és biotechnológus. A gúnyon túl a kritikusok a szólásszabadságra és a digitális kommunikációra gyakorolt hatások miatt is aggályokat fogalmaztak meg. Ez az aggodalom összefügg a DSA-val kapcsolatos szélesebb körű szkepticizmussal is, amely kötelezi a nagy platformokat az úgynevezett „rendszerszintű kockázatok” – köztük az illegális tartalmak és a közbiztonságot fenyegető veszélyek – felmérésére.