Döbbenet! Magyar Péter győzelme után Brüsszel bírósága súlyos döntést hozott

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az szerintük megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. Az EUB kedden hirdetett ítéletet.
A törvény sérti az uniós jogot, mivel megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozókat, mivel kizárólag a nemi identitásuk vagy a szexuális irányultságuk alapján károsnak tekinti őket a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére – közölte a bíróság.

Illusztráció (Fotó: AFP)

Az ítélet értelmében a bíróság úgy látja: a médiában és reklámokban megjelenő, a nemi identitással kapcsolatos tartalmak korlátozása nem egyeztethető össze az uniós szabályokkal. 

Emellett kifogásolta a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásának egyes elemeit is, amelyeket szintén ellentétesnek talált az uniós joggal. Az uniós bíróság szerint a kereset valamennyi jogalapnál megalapozott. A törvény azon vonatkozásai, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása vagy a homoszexualitás megjelenítésének vagy népszerűsítésének kritériumán alapulnak, azon az előfeltevésen nyugszanak, hogy minden ilyen jellegű megjelenítés vagy népszerűsítés, függetlenül a konkrét tartalomtól, alkalmas arra, hogy sértse a gyerek mindenek felett álló érdekét. Az ilyen megközelítés bizonyos nemi identitások és szexuális irányultságok előnyben részesítését jelenti másokkal szemben, ezáltal megbélyegezve egyeseket – tudatta a szervezet.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 15: European Commission President Ursula von der Leyen (pictured) holds a press conference on the EU’s digital age verification application alongside Vice President Henna Virkkunen in Brussels, Belgium, on April 15, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Hangsúlyozták azt is, hogy a módosítások megbélyegzik és marginalizálják a nem ciszgender – köztük a transznemű –, vagy nem heteroszexuális személyeket, és kizárólag a nemi identitásuk vagy szexuális irányultságuk alapján károsnak tekintik őket a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére. A módosító törvény címe ráadásul összekapcsolja őket a pedofil bűnelkövetőkkel, ami erősítheti a megbélyegzést, és gyűlöletkeltő magatartást válthat ki velük szemben – közölte a bíróság. 
Az EUB tudatta: a módosítások sértik az alapvető jogokat, ezért nem igazolhatók a Magyarország által hangoztatott célokkal, nevezetesen a gyermek mindenek felett álló érdekének előmozdításával, illetve a szülők azon jogával, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.

Magyarország megsértette az emberi méltósághoz való jogot azokkal a rendelkezésekkel, amelyek olyan médiatartalmakra irányulnak, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, vagy a homoszexualitást jelenítik meg vagy népszerűsítik. A rendelkezések olyan összehangolt, diszkriminatív intézkedéscsomagot alkotnak, amely nyilvánvalóan és különösen súlyosan sérti az emberi méltóság, az egyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartásának értékeit – írták.

Brüsszel régóta támadja a magyar álláspontot

Az eljárást még 2021-ben indította az Európai Bizottság, amely szerint a magyar jogszabály több területen is sérti az uniós kötelezettségeket. A Bizottság álláspontja alapján a törvény nemcsak az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseivel ellentétes, hanem a szolgáltatások szabad áramlását és az adatvédelmi szabályokat is érinti.

A perhez számos tagállam is csatlakozott, ami jól mutatja az ügy politikai és jogi súlyát az Európai Unióban. A mostani ítélet nyomán Magyarországnak módosítania kell a vitatott rendelkezéseket, ellenkező esetben további eljárás és akár pénzügyi szankciók is következhetnek.

Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, casts his ballot in Budapest, Hungary, on April 12, 2026, as Hungarians head to the polls for a general election. Analysts indicate that Prime Minister Orban is facing his toughest electoral challenge in 16 years. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: NurPhoto/AFP)

A Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy hatalmas nyomás van Magyarországon a nemzetközi genderhálózat részéről.

A magyar kormány álláspontja az, hogy elsők a gyermekeink, és ehhez kell mindenkinek alkalmazkodnia, e tekintetben kell egyértelmű jogi helyzetet teremteni

– mutatott rá.

 

