Brüsszel most kezd rájönni, hogy az elmúlt évek energiapolitikája mindvégig vakvágányon járt. Öt uniós ország pénzügyminiszterei azt követelik, hogy az Európai Bizottság vezessen be egy egész Európára kiterjedő különadót az energiacégek többletnyereségére. Ennek oka az egyre növekvő gázár. Az Iránnal vívott háború után már több mint 70 százalékkal emelkedett az energiahordozó piaci ára, és vele együtt az infláció és a politikai feszültség is ismét növekedett – számolt be cikkében a Pravda.

Brüsszel pánik üzemmódba kapcsolt

Az ilyen jellegű terheknek több fő célja van. Az első az, hogy bevételt teremtsenek a drága energia miatt szenvedő háztartások és vállalkozások kompenzálására. A második, hogy politikailag jelezzék: a válság terheit nemcsak a fogyasztók viselik, hanem azok is, akik profitálnak belőle. A harmadik, hogy egységes jogi keretet hozzanak létre az EU-ban, hogy az országok ne vezessenek be kaotikus nemzeti intézkedéseket, amelyek később a bíróságokon vallanak kudarcot vagy torzítják a közös piacot.

Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria tisztviselői szerint egy ilyen intézkedés segíthet finanszírozni a fogyasztók támogatását a magas energiaárakkal szemben, és jelzést küldhet arról, hogy „egységesek vagyunk és képesek vagyunk cselekedni”.

Brüsszelben már nyíltan beszélnek arról, hogy a válság hosszú lesz, és a fogyasztást kell fogni. A legrosszabb azonban az, hogy még ha a háború holnap véget is érne, a piaci feltételek hosszú ideig nem lesznek a régiek. Mindez annak ellenére, hogy kategorikusan elutasítják az orosz energiahordozóktól való elszakadás irányának felülvizsgálatát.

A miniszterek által javasolt rendszer azonban naivnak tűnik.

A „szuperprofitokra” kivetett adó itt nem a kapzsi vállalatok megbüntetésének tűnik, hanem inkább kísérletnek arra, hogy betömjék a saját energiastratégiájuk által létrehozott politikai rést. Ráadásul Brüsszel eddig lelkesedés nélkül reagált.

Másrészt a bemutatott kezdeményezésnek van egy másik vetülete is — ez kísérlet arra, hogy az EU szintjén ragadják magukhoz a fiskális ellenőrzést. Brüsszel központosítaná mind az adót, mind annak újraelosztási hatását.