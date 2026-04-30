Robert C. Castel: a Hormuzi-szoros a modern geopolitika „kapuja”

Legújabb külpolitikai elemzésében Robert C. Castel arra mutatott rá, hogy a történelmi példák segíthetnek megérteni a jelenlegi geopolitikai folyamatokat. A szakértő az ókori Gézer városának szerepét állította párhuzamba a Hormuzi-szorossal, hangsúlyozva: egyik sem önmagában fontos, hanem azért, mert kulcsfontosságú útvonalakat kötnek össze.

Mint kifejtette, Gézer az ókorban a hegyvidék és a tengerpart közötti átjárást biztosította, valamint összekötötte a térség fontos kereskedelmi útvonalait. Hasonló szerepet tölt be ma a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül az Arab-félsziget energiahordozói jutnak el a világpiacra.

Castel szerint a történelmi példák arra is rávilágítanak, hogy a konfliktusok gyakran nem zárulnak teljes katonai győzelemmel. Az ókori eseményekben is megjelent a kompromisszum és a külső szereplők beavatkozása, ami a mai helyzetben is releváns lehet. Úgy véli, az iráni konfliktus esetében sem kizárt, hogy a megoldás végül diplomáciai eszközökkel születik meg.

Robert C. Castel (Fotó: Csudai Sándor)

Az elemzés kitér arra is, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának lehetősége régóta ismert, és az Egyesült Államok, valamint szövetségesei már korábban is készültek egy ilyen forgatókönyvre. Ugyanakkor a szoros megnyitása katonai szempontból rendkívül összetett feladat, amelyet korábbi hadgyakorlatok és tervek is alátámasztanak.

A szakértő külön hangsúlyozta, hogy eltérnek az amerikai és az európai érdekek. Míg Európa számára az energiaellátás zavartalansága a legfontosabb, addig az Egyesült Államok elsődleges célja a Perzsa-öböl feletti befolyás fenntartása.

Castel szerint a jelenlegi helyzet egyik legfontosabb tanulsága az Egyesült Államok szerepének változása. Rámutatott, hogy

Washington az utóbbi időben egyre inkább eszközként használja a tengeri blokádot, ami eltér a korábbi, a szabad hajózás biztosítására épülő politikától.

Az elemzés arra is kitér, hogy ez a megközelítés a jövőben más térségekben is megjelenhet. A szakértő szerint a tengeri útvonalak ellenőrzése és a blokád alkalmazása egyre fontosabb eszközzé válhat a nemzetközi politikában.