Miért nem látja a Nyugat a lényeget? – Robert C. Castel a felismerés válságáról beszélt

Robert C. Castel az „emmauszi út” példáján keresztül a felismerés fontosságáról beszélt. Józsué próféta példáját hozta fel, aki azonnal azonosította az ellenséget és cselekedett, szemben az emmauszi tanítványokkal, akik csak későn ismerték fel azt, akivel találkoztak. Ebből vezette le, hogy a felismerés alapja a különbségtétel: ugyanúgy, ahogy a Teremtés könyvében az ég és föld, sötétség és világosság szétválasztása teremti meg a rendet, úgy a modern tudomány és a geopolitika is a különbségek felismerésére épül. A biztonságpolitika lényege szerinte az, hogy különbséget tudjunk tenni barát és ellenség, illetve kisebb és egzisztenciális veszély között.

A felismerés kudarca Izrael esetében

Castel szerint ennek a különbségtételnek a hiánya drámai módon jelent meg Izraelben 2023. október 7. előtt. Felidézte, hogy a katonai hírszerzés egyik vezetője a legnagyobb fenyegetésként a klímaváltozást nevezte meg, miközben a tényleges veszély – „a barbárok a kerítésen túl” – közvetlen volt.

Úgy fogalmazott, hogy ami „sikkes” és „jól eladható” a médiában, az könnyen háttérbe szorítja a valós fenyegetéseket, és aki így gondolkodik, az így is cselekszik.

Az események szerinte megmutatták ennek a gondolkodásnak a következményeit.

Globális fenyegetések és a fókusz eltolódása

A szakértő ezt a logikát kiterjesztette a nyugati világ egészére. Úgy látja, megjelent egy új, egzisztenciális fenyegetés – egy atomfegyverrel rendelkező szereplő –, de a közbeszéd mégis másra koncentrál.

Kiemelte, hogy sokak szerint Donald Trump megszólalásai jelentik a „legnagyobb fenyegetést”, miközben az „igazi ellenség” az, amelyik lezárja a Hormuzi-szorost.

Castel szerint ez torz tükör: a figyelem elterelődik a valódi problémákról, és ez a felismerés képtelenségéhez vezet.

Castel az orosz–ukrán háborúról

Az orosz–ukrán háború kapcsán Castel arról beszélt, hogy egy helyi konfliktus hosszú, elhúzódó háborúvá vált egy több ezer atomtöltettel rendelkező hatalommal szemben.

Úgy fogalmazott, hogy a Nyugat nem értette meg sem Oroszország működését, sem a helyzet súlyát, és nem tett különbséget egy „kisebb probléma” és egy potenciális háború között.

Szerinte bölcsebb lett volna kompromisszumot keresni, mint „keménynyakúan” beleállni egy többéves konfliktusba, amelynek kimenetele továbbra is bizonytalan.