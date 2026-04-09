Robert C. Castel: A háborúk kora jöhet, erre kell felkészülnünk

Legfrissebb külpolitikai elemzésében Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője arról beszélt: a jelenlegi nemzetközi folyamatok arra utalnak, hogy a világ egyre inkább a háborúk kora felé tart.

A szakértő szerint az elmúlt évtizedeket sokan a béke időszakaként élték meg, ugyanakkor ma már egyre többen értenek egyet abban, hogy egy veszélyesebb korszak következhet. Úgy fogalmazott:

nem egy átmeneti időszakról van szó, hanem egy olyan irányról, amely a konfliktusok erősödését vetíti előre.

Castel több olyan trendet is felsorolt, amelyek szerinte ezt a folyamatot alátámasztják. Ezek közé sorolta a hidegháború utáni optimista elképzelések összeomlását, valamint azt, hogy a világ számos pontján növekszik a fegyverkezés. Mint mondta, ez egyfajta önmagát erősítő folyamat, hiszen az államok egymás lépéseire reagálva egyre többet költenek katonai célokra.

Kiemelte a revizionizmus visszatérését is, vagyis azt a jelenséget, hogy ismét megkérdőjeleződnek a korábban stabilnak hitt határok. Emellett az elrettentés gyengüléséről beszélt, amely szerinte az orosz–ukrán háborúban és a közel-keleti konfliktusokban is megfigyelhető.

Robert C. Castel (Fotó: Hungarian Conservative)

A szakértő szerint egyre gyakoribb az úgynevezett eszkalációs spirál is, amikor a konfliktusok nem rövid idő alatt zárulnak le, hanem fokozatosan erősödnek és egyre több szereplőt vonnak be. Példaként említette, hogy egyes háborúk már több régióra is kiterjednek.

Castel arra is kitért, hogy Európa biztonsági rendszere átalakulóban van, miközben a katonai és politikai szövetségekbe vetett bizalom is meggyengülhet. Hozzátette: több esetben látható, hogy a korábban biztosnak tartott garanciák nem működnek a gyakorlatban.

Az elemzésben belpolitikai és társadalmi tényezők is szerepet kapnak.

A szakértő szerint a modern és közösségi média felerősíti a szélsőségesebb hangokat, ami hozzájárulhat a konfliktusok eszkalálódásához. Emellett a gazdasági függőségekkel kapcsolatban is úgy véli: ezek nem feltétlenül csökkentik a feszültségeket, sőt, akár növelhetik is azokat.

Castel végül arra figyelmeztetett: több egymást erősítő folyamat mutat ugyanabba az irányba, ami felgyorsíthatja a konfliktusok kialakulását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jövő nem eldöntött, és a politikai döntéseknek továbbra is meghatározó szerepük van abban, milyen irányba halad a világ.