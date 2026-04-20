Charles Michel, az Európai Tanács korábbi elnöke bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, azzal vádolva őt, hogy „autoriter” vezetést folytat, ezáltal felborítja az Európai Unió intézményi egyensúlyát – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Charles Michel rendkívül súlyos kritikával illette Ursula von der Leyent

Fotó: AFP

Michel azt állította, hogy Von der Leyen rendszeresen ellenállt az uniós intézmények közötti együttműködésnek, ami gyengítette az Unió csúcsszintű koordinációját.

Elmondta azt is, hogy az Európai Bizottság túllépte a szerződésekben rögzített hatáskörét, háttérbe szorította a Tanácsot, és olyan módon koncentrálta a hatalmat, amely aláássa a közösség irányítását.

Elmondhatom: korábban soha nem tapasztaltam ilyen szintű nehézséget az együttműködésben egy kollégával. Soha

– mondta.

„Ez nem a személyiségről szól. Ez az európai projekt lényegéről szól.”

Azt is hangsúlyozta, hogy ma az európai biztosoknak „nincs szerepük”, ami szerinte Von der Leyen vezetésének tudható be. Megjegyzései visszhangozzák az európai választások után megfogalmazott kritikákat, amikor egyes megfigyelők megkérdőjelezték von der Leyen jelenlegi bizottsági csapatának politikai erejét.

Michel arra is rámutatott, amit szakpolitikai kudarcoknak lát:

Feladata lenne az egységes piac védelme. Semmi nem történt. Feladata lenne a pénzügyi piacok előmozdítása. Semmi nem történt

– mondta.

Charles Michel kritikája akkor hangzott el, amikor Von der Leyen egy új egységes piaci „útiterv” bemutatására készül, amely lehetővé teheti, hogy tagállami csoportok egyhangúság nélkül lépjenek előre, ezzel erősítve az Európában kialakuló kétszintű rendszer kritikusainak érveit. Az Európai Tanács elnökeként töltött hivatali ideje alatt Michelnek kifejezetten rossz kapcsolata volt az Európai Bizottság elnökével, és a két fél rendszeresen nem értett egyet nemzetközi és uniós ügyekben.