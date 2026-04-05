Rejtélyes füstölgő csomag miatt tört ki pánik Izrael legnagyobb repülőterén

„A tűzoltóság és a mentőszolgálat veszélyes anyaggal kapcsolatos incidensről számolt be a Ben Gurion repülőtéren, miután egy szállítmányban érkezett csomag füstöt bocsátott ki” – közölték.

Egy ismeretlen csomagból füst szállt fel a Ben Gurion repülőtéren (Fotó: AFP)

A hatóságok figyelemmel kísérik az intézkedéseket, hogy azonosítsák az anyag jellegét és eltávolítsák azt

– tette hozzá a lap.

A térségben a feszültség azóta fokozódott, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án közös offenzívát indított Irán ellen, amely eddig több mint 1340 ember halálát okozta, köztük az akkori legfőbb vezető, Ali Hámenei életét is.

Irán válaszul drón- és rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen, valamint Jordánia, Irak és az amerikai katonai jelenlétnek otthont adó Öböl menti országok ellen, ami áldozatokat és infrastrukturális károkat okozott, valamint megzavarta a globális piacokat és a légi közlekedést.