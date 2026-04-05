Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

repülőtér

Rejtélyes füstölgő csomag miatt tört ki pánik Izrael legnagyobb repülőterén

16 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az izraeli Tel-Aviv közelében található Ben Gurion repülőtéren vasárnap evakuálták a dolgozókat, miután egy ismeretlen csomagból füst szállt fel – számolt be az Anadolu hírügynökség.
repülőtérTel-AvivIzraelcsomagevakuálás

„A tűzoltóság és a mentőszolgálat veszélyes anyaggal kapcsolatos incidensről számolt be a Ben Gurion repülőtéren, miután egy szállítmányban érkezett csomag füstöt bocsátott ki” – közölték.

Egy ismeretlen csomagból füst szállt fel a Ben Gurion repülőtéren (Fotó: AFP)

A hatóságok figyelemmel kísérik az intézkedéseket, hogy azonosítsák az anyag jellegét és eltávolítsák azt

– tette hozzá a lap.

A térségben a feszültség azóta fokozódott, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án közös offenzívát indított Irán ellen, amely eddig több mint 1340 ember halálát okozta, köztük az akkori legfőbb vezető, Ali Hámenei életét is.

Irán válaszul drón- és rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen, valamint Jordánia, Irak és az amerikai katonai jelenlétnek otthont adó Öböl menti országok ellen, ami áldozatokat és infrastrukturális károkat okozott, valamint megzavarta a globális piacokat és a légi közlekedést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!