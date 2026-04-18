Drasztikus dohányzási tilalomra készül ez az ország: több milliós bírság jöhet

Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint évente több mint hétmillió ember hal meg a dohányfüst miatt, köztük több millióan olyanok is, akik akaratukon kívül lélegzik be azt. Az Európai Unió ezért ambiciózus célt tűzött ki: 2040-re megvalósítani a „dohányzásmentes generációt”. Radikális tilalmakat terveznek.

A Hürriyet napilap szerint Törökország most ezt a példát követi, és különösen szigorú szabályozást vezet be.

Egy új törvénytervezet átfogó dohányzási tilalmat irányoz elő: tilos lenne a dohányzás az iskolákban, kórházakban, játszótereken, strandokon és számos más nyilvános helyen.

Törökországban 2040. január 1-jétől teljes tilalom lépne életbe a dohánytermékek értékesítésére, importjára és gyártására. Azok a vállalatok, amelyek a tilalom ellenére is folytatják a dohánytermékek forgalmazását, súlyos bírságokra számíthatnak: az egytől tízmillió török líráig terjedő büntetés 20 000 és 200 000 euró közötti összegnek felel meg. Az éttermekben és bárokban kialakított dohányzóhelyeket is szigorúan korlátoznák – írja az Exxpress.

A turisták számára sem lesz kivétel: a dohányzáson ért turistákat akár 5000 eurós bírsággal is sújthatják.

A vape-ek is célkeresztbe kerültek. Különösen vitatott, hogy az új szabályok nemcsak a hagyományos cigarettákra vonatkoznak, hanem az e-cigarettákra és más nikotintartalmú termékekre is.

Ezek a termékek azért kapnak kiemelt figyelmet, mert egyre népszerűbbek, különösen a fiatalok körében. Színes megjelenésük és édes ízük vonzóvá teszi őket, ami a hatóságok szerint problémát jelent.

Emellett az értékesítést és a fogyasztást is szigorúbban ellenőriznék.

A szabálysértések nemcsak pénzbírsággal, hanem üzletbezárással vagy akár szabadságvesztéssel is járhatnak.