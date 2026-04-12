Orosz drón csapott le egy mentőautóra az északkelet-ukrajnai Szumi területen, három mentőst megsebesítve április 12-ére virradó éjszaka, annak ellenére, hogy húsvéti tűzszünet volt érvényben – számolt be róla a Kyiv Independent.

Drón csapott le az ukrán mentősökre

Fotó:AFP

Szumi Területi Katonai Közigazgatás közleménye szerint három egészségügyi dolgozó megsérült, akik azonnali ellátásban részesültek.

A húsvéti tűzszünet Ukrajna és Oroszország között április 11-én 16 órától április 12. végéig van érvényben. Az ukrajnai vezérkar április 11-i jelentése szerint, Oroszország több száz alkalommal sértette meg a nemrég bejelentett tűzszünetet annak életbe lépése óta.

Here are some of the examples of how Russians are adhering to ceasefire in Donetsk, Sumy and Kharkiv regions: by still attacking residential buildings, civilian cars, shops and ambulances. “Both sides” accuse, my ass. https://t.co/PFSHKB8wTP pic.twitter.com/NzUVJoxM2Q — redhead ophelia 🇺🇦🏳️‍🌈 (@redhead_ophelia) April 12, 2026

A helyi hatóságok beszámolója alapján április 10-én legalább négy ember meghalt, további 38 pedig megsebesült az Ukrajna elleni orosz támadások következtében.

Az orosz elnök húsvéti tűzszünetet rendelt el

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla hogy, tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök

Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig fegyverszünet hirdettetik ki

– állt a közleményben.

