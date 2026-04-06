Drónok tarolták le Odesszát, százezrek maradtak áram nélkül – videó

Ahogy Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője jelentette, az egyik kerületben egy többszintes lakóépületet ért találat.

Komoly károk keletkeztek az ötödik és a harmadik emelet között. Emberek rekedhettek a romok alatt. A helyszínen mentési munkálatok zajlanak, minden mentő- és közműszolgálat részt vesz bennük

– mondta.

Ugyanazon a környéken több magánház is megrongálódott, és öt sérültről számoltak be, akiket kórházba szállítottak – írja az Unian.

Ezenkívül a Csernyihivi régióban több százezer ember maradt áram nélkül az erőművek elleni csapások következtében.

A Csernyihiv Energia közlése szerint

a Novhorod–Sziverszkij járásban megrongálódott egy erőmű, ami miatt több mint 10 000 fogyasztó maradt áram nélkül. A Nizsini járásban egy fontos energetikai létesítmény is megsérült, ami áramszünetet okozott mintegy 340 000 fogyasztónál Csernyihiv és Priluki városában, valamint a hozzájuk tartozó járásokban.

Az orosz hadsereg naponta támadja az odesszai régiót a levegőből. Különösen április 5-én éjjel indított dróntámadást Odessza ellen. A támadás következtében jelentős pusztítás történt: a Hadzsibejszkij járásban autók gyulladtak ki, házak rongálódtak meg, és három helyi lakos megsérült.