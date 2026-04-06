Drónok tarolták le Odesszát, százezrek maradtak áram nélkül – videó

Oroszország éjszaka drónokkal támadta Ukrajnát: Odesszában eltaláltak egy toronyházat, a Csernyihivi régióban pedig több százezer ember maradt áram nélkül az energiatermelő létesítmények elleni támadások után.
Ahogy Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője jelentette, az egyik kerületben egy többszintes lakóépületet ért találat.

Oroszország éjszaka drónokkal támadta Ukrajnát – a kép illusztráció (Fotó: AFP / AFP)
(Fotó: AFP / AFP)

Komoly károk keletkeztek az ötödik és a harmadik emelet között. Emberek rekedhettek a romok alatt. A helyszínen mentési munkálatok zajlanak, minden mentő- és közműszolgálat részt vesz bennük

 – mondta.

Ugyanazon a környéken több magánház is megrongálódott, és öt sérültről számoltak be, akiket kórházba szállítottak – írja az Unian.

Ezenkívül a Csernyihivi régióban több százezer ember maradt áram nélkül az erőművek elleni csapások következtében.

A Csernyihiv Energia közlése szerint 

a Novhorod–Sziverszkij járásban megrongálódott egy erőmű, ami miatt több mint 10 000 fogyasztó maradt áram nélkül. A Nizsini járásban egy fontos energetikai létesítmény is megsérült, ami áramszünetet okozott mintegy 340 000 fogyasztónál Csernyihiv és Priluki városában, valamint a hozzájuk tartozó járásokban.

Az orosz hadsereg naponta támadja az odesszai régiót a levegőből. Különösen április 5-én éjjel indított dróntámadást Odessza ellen. A támadás következtében jelentős pusztítás történt: a Hadzsibejszkij járásban autók gyulladtak ki, házak rongálódtak meg, és három helyi lakos megsérült.

 

 

 

