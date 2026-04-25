Brutális dzsihadista támadássorozat érte Malit: a fővárosban is dörögnek a fegyverek – videó

Mali hadserege szombat reggel hivatalos közleményben erősítette meg, hogy fegyveres dzsihadista csoportok összehangolt és nagyszabású akciót indítottak az ország több régiója ellen. A támadások nem kímélték a fővárost, Bamakót sem – számolt be róla a BBC.
A harcok folytatódnak
– áll a hadsereg szombati jelentésében, amely kiemeli, hogy a védelmi és biztonsági erők jelenleg is a támadók visszaverésén dolgoznak. A szemtanúk beszámolói szerint szombat kora reggel hatalmas robbanások rázták meg a fővároson kívül található Kati katonai bázis környékét, amit folyamatos lövöldözés követett.
A hatóságok azonnal reagáltak: katonákat vezényeltek az utcákra, és lezárták a bázishoz vezető összes utat.
A káosz azonban nem korlátozódik Bamakóra. Jelentések érkeztek az ország északkeleti részén fekvő Gao városából, valamint a Mali középső területén található Sevare településéről is. Úgy tűnik, a támadók precízen kidolgozott terv alapján, egyszerre több fronton próbálják megtörni a kormányerők ellenállását.
A biztonsági helyzet romlása miatt a légi közlekedés is összeomlott.
Egy Etiópiából Bamakóba tartó lakos a BBC-nek arról számolt be, hogy szombat kora reggel minden fővárosba tartó járatot töröltek. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett arról, hogy a támadások közvetlenül érintették-e a repülőteret, a légiforgalom leállítása egyértelműen a fenyegetettség mértékét tükrözi.
Egyelőre nem tudni pontosan, mely szervezetek állnak a véres akciók mögött.
A dzsihadista lázadás továbbra is megállíthatatlan
Malit jelenleg az Assimi Goita tábornok vezette katonai junta irányítja, aki 2020-ban vette át a hatalmat egy puccs útján. Goita akkor azt ígérte a népnek, hogy helyreállítja a rendet, és végleg felszámolja a fegyveres csoportok tevékenységét. A nemzetközi jelenlét az elmúlt években drasztikusan lecsökkent a térségben.
Az ENSZ békefenntartó missziója és a francia különleges egységek még 2013-ban érkeztek az országba a felkelés megfékezésére, ám a junta hatalomra kerülése után mindkét szervezet távozni kényszerült.
A kormány a nyugati segítség helyett orosz zsoldosokat bérelt fel a bizonytalanság kezelésére, de a legutóbbi események azt mutatják, hogy a dzsihadista lázadás továbbra is megállíthatatlan. Mali északi és keleti részének jelentős területei még mindig nincsenek a kormány ellenőrzése alatt, a szombati támadások pedig azt bizonyítják, hogy már a központi területek sincsenek biztonságban.