Brutális dzsihadista támadássorozat érte Malit: a fővárosban is dörögnek a fegyverek – videó

Mali hadserege szombat reggel hivatalos közleményben erősítette meg, hogy fegyveres dzsihadista csoportok összehangolt és nagyszabású akciót indítottak az ország több régiója ellen. A támadások nem kímélték a fővárost, Bamakót sem – számolt be róla a BBC.

Fegyveres dzsihadista csoportok összehangolt és nagyszabású akciót indítottak az ország több régiója ellen Fotó: AFP

A harcok folytatódnak

– áll a hadsereg szombati jelentésében, amely kiemeli, hogy a védelmi és biztonsági erők jelenleg is a támadók visszaverésén dolgoznak. A szemtanúk beszámolói szerint szombat kora reggel hatalmas robbanások rázták meg a fővároson kívül található Kati katonai bázis környékét, amit folyamatos lövöldözés követett.

A hatóságok azonnal reagáltak: katonákat vezényeltek az utcákra, és lezárták a bázishoz vezető összes utat.

A káosz azonban nem korlátozódik Bamakóra. Jelentések érkeztek az ország északkeleti részén fekvő Gao városából, valamint a Mali középső területén található Sevare településéről is. Úgy tűnik, a támadók precízen kidolgozott terv alapján, egyszerre több fronton próbálják megtörni a kormányerők ellenállását.

Huge operations of Tuaregs FLA and Al-Qaeda affiliated JNIM are ongoing in Mali since early morning today, with several positions in Kidal region overrun, Reuters reports of an attack on Mali military base near the capital Bamako. It seems Tuaregs are back inside Kidal. #Mali pic.twitter.com/lANbQcfOKu — Paweł Wójcik 🦋 (@SaladinAlDronni) April 25, 2026

A biztonsági helyzet romlása miatt a légi közlekedés is összeomlott.

Egy Etiópiából Bamakóba tartó lakos a BBC-nek arról számolt be, hogy szombat kora reggel minden fővárosba tartó járatot töröltek. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett arról, hogy a támadások közvetlenül érintették-e a repülőteret, a légiforgalom leállítása egyértelműen a fenyegetettség mértékét tükrözi.

Egyelőre nem tudni pontosan, mely szervezetek állnak a véres akciók mögött.

JNIM technical in flames after being ambushed and destroyed by Malian Army units in Kati.



JNIM forces have announced that they have arrested Sadio Camara, who is Mali's Minister of Defense. pic.twitter.com/VlMg3wExQ6 — World Source News (@Worldsource24) April 25, 2026

A dzsihadista lázadás továbbra is megállíthatatlan

Malit jelenleg az Assimi Goita tábornok vezette katonai junta irányítja, aki 2020-ban vette át a hatalmat egy puccs útján. Goita akkor azt ígérte a népnek, hogy helyreállítja a rendet, és végleg felszámolja a fegyveres csoportok tevékenységét. A nemzetközi jelenlét az elmúlt években drasztikusan lecsökkent a térségben.

Az ENSZ békefenntartó missziója és a francia különleges egységek még 2013-ban érkeztek az országba a felkelés megfékezésére, ám a junta hatalomra kerülése után mindkét szervezet távozni kényszerült.

A kormány a nyugati segítség helyett orosz zsoldosokat bérelt fel a bizonytalanság kezelésére, de a legutóbbi események azt mutatják, hogy a dzsihadista lázadás továbbra is megállíthatatlan. Mali északi és keleti részének jelentős területei még mindig nincsenek a kormány ellenőrzése alatt, a szombati támadások pedig azt bizonyítják, hogy már a központi területek sincsenek biztonságban.