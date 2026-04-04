A TCK toborzói egyre növekvő ellenállással találják szembe magukat. Bevált taktikájuk az, hogy villámakció keretén belül furgonból kiugorva támadnak rá, az utcán járókelő férfiakra. Számos esetben lényeges túlerőt alkalmaznak, bekerítik kiszemelt áldozatukat, akit ha ellenáll, brutális veréssel jutalmaznak, majd erővel tuszkolják be a rájuk váró gépjárműbe.

Egy ukrán férfi megfutamította Zelenszkij végrehajtóit Fotó: AFP

Egy a világhálóra került felvételen Zelenszkij végrehajtói egy nem várt eseménnyel kellett, hogy szembesüljenek Odesszában. Kiszemeltek egy utcán sétáló ukrán férfit és a jól megszokott módon akartak lecsapni rá. Ekkor a célpontjuk váratlan lépést tett. Egy jókora láncot kapott elő és azzal kezdte ütlegelni a TCK embereit. A toborzókat olyannyira meglepte a civil felkészültsége, hogy zavarukban visszavonulásra kényszerültek és elhajtottak.

Nemrég előkerült egy videó, ami ismét azt bizonyítja, hogy mennyire elegük van az embereknek Zelenszkij toborzóinak zaklatásából.

Kárpátalján az Ungvári járásban romák botokkal támadtak a TCK kirendelt toborzóira.

Az esetről Vitalij Glagola helyi újságíró számolt be. Elmondása szerint az Ungvári járás egyik falujában egy férfi mozgósításának kísérlete során konfliktus alakult ki a romák és a TCK képviselői között.

Ternopilben az emberek erőszakkal kiszabadítottak egy férfit, akit egy buszba tuszkoltak Zelenszkij emberrablói.

A felvételen a Területi Toborzó Központhoz tartozó busz látható, amelybe egy férfit tuszkoltak be, hogy aztán a frontra vigyék. Az események azonban váratlan irányt vettek: az illető egyik ismerőse odafutott, majd több autós is megállt, és járműveikkel szinte körbezárták a buszt. Rövid időn belül mások is csatlakoztak, a férfi szabadon engedését követelték, ekkor kiabálni és lökdösődni kezdtek a TCK tisztjei. A felvétel tanúsága szerint a civilek fellépése végül eredményre vezetett, de nem mindenki ilyen szerencsés.