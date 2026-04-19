Elég egy szikra: innen indulhat az újabb világgazdasági válság

Eszerint a forgatókönyv szerint Kína Tajvan körül joghatóságot hirdethetne, kizárási zónákat jelölhetne ki, és nyomás alá helyezhetné a kereskedelmi hajókat. Bár ez formálisan nem jelentene háborút vagy blokádot, a biztosítási piacok reakciója miatt a hajózás leállhatna, ami gyakorlatilag elszigetelné a Tajvant – írja a Time.

Kína és Tajvan közötti feszültség miatt egy szikra is elég lehet egy újabb világgazdasági válsághoz (Fotó: AFP)

Ennek különösen súlyos következményei lennének, mivel Tajvan a globális félvezetőgyártás központja: a legfejlettebb chipek több mint 90 százaléka itt készül. Egy ellátási zavar egyszerre érintené a feldolgozóipart, az autógyártást, a távközlést és a pénzügyi rendszereket világszerte. A félvezetők esetében nincs olyan tartalékrendszer, mint az olajnál, és készletezésük is korlátozott, mivel gyorsan elavulnak.

Kína ezzel szemben hosszú ideje készül egy elhúzódó gazdasági konfliktusra. Jelentős tartalékokat halmozott fel alapvető nyersanyagokból – például gabonából és energiából –, és alternatív ellátási láncokat épít ki. Ez lehetővé teheti számára, hogy egy hosszabb gazdasági nyomásgyakorlást is fenntartson.

A jelenlegi helyzet rávilágít arra is, hogy a nyugati országok felkészültsége korlátozott. Nincs összehangolt terv egy ilyen típusú ellátási válság kezelésére, és hiányoznak azok a mechanizmusok is, amelyek megakadályoznák, hogy egy regionális zavar globális gazdasági krízissé alakuljon.

A hangsúly ezért nem elsősorban a büntetőintézkedéseken, hanem a gazdasági ellenálló képesség erősítésén van. Ez magában foglalja a kulcsfontosságú termékek – különösen a félvezetők – készletezését, a válsághelyzeti logisztikai megállapodások előkészítését, valamint az ellátási láncok összehangolt tervezését. Az ilyen lépések célja, hogy egy esetleges gazdasági nyomásgyakorlás hatása mérsékelhető legyen, és ne vezessen gyorsan súlyos globális következményekhez.