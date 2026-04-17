Elítélteket engedne szabadon a francia kormány, egyre nagyobb a felháborodás

A francia kormány új intézkedéseken dolgozik, amelyek lehetővé tennék egyes fogvatartottak korai szabadon bocsátását a börtönök zsúfoltságának enyhítésére. Első körben azokat az elítélteket engednék ki, akik büntetésük végéhez közelednek, és kevésbé súlyos bűncselekmények miatt kerültek rács mögé – számolt be róla a Brussels Signal.

Elítélteket engedne szabadon a francia kormány Fotó: AFP

Elítélteket engedne szabadon a francia kormány

A Le Monde beszámolója szerint Gérald Darmanin igazságügyi miniszter olyan javaslatokat készít elő, amellyel gyorsított eljárással engedhetnék szabadon ezeket a fogvatartottakat. Az egyik központi elem az úgynevezett „börtönplafon” bevezetése lenne, amely meghatározná, hány embert lehet egy adott intézményben tartani.

Ha a létszám eléri a kritikus szintet, új rabok befogadása előtt másokat el kellene engedni.

Darmanin szerint a helyzet régóta tarthatatlan.

A börtönök túlzsúfoltsága régóta aláássa a büntetés-végrehajtási rendszer működését. Lerontja mind a bátor börtönőreink munkakörülményeit, mind a rabok fogvatartási körülményeit, megakadályozva a visszaesés elleni hatékony fellépést

– írta az X-en. Hozzátette: „Határozottan kell cselekednünk. Késlekedés nélkül.”

Depuis trop longtemps, la surpopulation carcérale mine notre système pénitentiaire. Elle dégrade à la fois les conditions de travail de nos courageux agents pénitentiaires et les conditions de détention des détenus, empêchant de lutter efficacement contre la récidive.



Nous… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2026

A miniszter közölte, hogy az „ítéletek végrehajtásáról” szóló törvényjavaslatot a következő hetekben a Minisztertanács elé terjeszti. Mint mondta, a csomag tartalmazni fogja „azokat az egyértelmű intézkedéseket”, amelyekkel kezelni kívánják a problémát, beleértve az új börtönhelyek létrehozását és a padlón elhelyezett matracok gyakorlatának megszüntetését.

Egy másik javaslat is napirenden van

Ezzel párhuzamosan egy parlamenti javaslat is napirenden van, amelyet Florent Boudié képviselő támogat.

Ez jó magaviselet esetén feltételes korai szabadlábra helyezést tenne lehetővé, ugyanakkor szigorúbb büntetéseket írna elő visszaesés esetén.

A súlyos bűncselekmények és terrorizmus miatt elítéltek, valamint a fegyelmi eljárás alatt állók nem tartoznának a kedvezményezettek közé.

Egyre zsúfoltabbak a francia börtönök Fotó: AFP

A számok jól mutatják, hogy a helyzet súlyos

Már korábban is írtunk arról, hogy egyre zsúfoltabbak a francia börtönök. Március elején 87 126 fogvatartott volt a francia intézményekben, miközben a rendszer hivatalos kapacitása 63 353 férőhely.

Ez több mint 137 százalékos kihasználtságot jelent. Egyes intézményekben a telítettség eléri a 200 százalékot, sokan matracokon alszanak a padlón.

Az Európa Tanács többször figyelmeztetett arra, hogy ezek a körülmények veszélyeztetik az emberi méltóságot, és a börtönök „fogdákká” válhatnak. Emmanuel Macron korábban 15 ezer új börtönhely megépítését ígérte, de eddig ennek csak egy részét valósították meg. Az új börtönök építését ráadásul a baloldal ellenzi, amely inkább társadalmi okokkal magyarázza a bűnözést, és nem támogatja a tömeges bebörtönzést.

A mostani kezdeményezés emlékeztet a Covid–19 járvány idején alkalmazott megoldásokra, amikor mintegy hétezer foglyot engedtek szabadon a zsúfoltság csökkentésére.

A jobboldal bírálja a terveket. Attól tartanak, hogy az automatikus korai szabadon bocsátás növelheti a visszaesések számát. Egy civil szervezet, az Igazságügyi Intézet petíciót is indított, hogy megakadályozza, ahogy fogalmaztak, „ennek az igazságszolgáltatási katasztrófának az elharapódzását”. A statisztikák szerint a külföldi állampolgárok a francia börtönlakosság mintegy egynegyedét adják. 2024 elején több mint 18 ezer külföldi rab volt az országban, többségük Afrikából, Kelet-Európából vagy a Balkánról érkezett.