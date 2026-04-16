Durva dolog derült ki Macron kapcsán – a palotája sötét sarkában sírdogálhat

Visszatérésre készül Emmanuel Macron mentora, a volt francia államfő: Francois Hollande. A szocialista politikus egy hetilapnak adott interjúban egyértelművé tette ambícióit, miszerint célja hogy a 2027-es elnökválasztáson ismét elfoglalja az Élysée-palotát – számolt be róla a Brussels Signal.

Emmanuel Macron francia elnök és elődje, Francois Hollande

Hollande – aki 2012 és 2017 között volt hivatalban – nyíltan beszélt arról, hogy újra indulna az államfői posztért. Kijelentései ugyanakkor egy olyan időszakban hangzottak el, amikor a francia baloldalt és a Szocialista Pártot (PS) belső megosztottság jellemzi. A közvélemény-kutatások sem kedveznek számára, jelenleg mintegy hat százalékos támogatottsággal számolhat, ami jelentős lemaradást jelent más baloldali szereplőkhöz, valamint a jobboldali éllovasokhoz képest is. A politikai mezőnyt jelenleg a Nemzeti Tömörülés (RN) és annak vezetője, Jordan Bardella uralja, aki a friss felmérések szerint 35–38 százalékos támogatottsággal vezet, messze megelőzve vetélytársait. Hollande ugyanakkor elhatárolódik a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) mozgalomtól, amelyet Jean-Luc Mélenchon vezet, élesen bírálta a politikust és kizárta az együttműködés lehetőségét.

Hollande korábbi elnökségét rendkívül alacsony népszerűség jellemezte, ennek ellenére úgy véli, tapasztalata előnyt jelenthet a mostani, széttöredezett politikai térben. Írtunk róla, hogy Macron egykori mentora 2016 végén érte el a mélypontot, miután Franciaországban súlyos munkanélküliség és biztonsági problémák merültek fel. Ez végül arra késztette, hogy lemondjon az újraválasztásról.