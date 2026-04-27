Az EU semmit nem tanult a korábbi energiaválságból, hatalmas ára van a közel-keleti függésnek

Az energiaválság ismét felkészületlenül érte Európát. Az elmúlt öt évben ez már a második alkalom, hogy a kontinens késve reagál a problémákra. Az üzemanyagárak emelkedése és a repülőjáratok törlése jól mutatja a közel-keleti energiafüggőséget – írja a The European Correspondent.

Évtizedek óta nem látott energiaválság fenyegeti Európát

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának következményei súlyosan éreztetik hatásukat a világ energiabörzéin. A globális cseppfolyósított földgáz-kereskedelem mintegy ötöde elakadt a Hormuzi-szoros blokádja miatt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a szakértők szerint a mostani energiakrízis súlyosabbnak ígérkezik az 1970-es évek nagy olajválságainál is.

A történelem legnagyobb energiaválságával állunk szemben

– mondta Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a Fortune magazinnak.

Az európai fosszilis-függőség ára

Minél nagyobb a gáz aránya egy ország energiamixében, annál jobban érintette a mostani energiaválság. Európa továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a földgázra, mivel a gázüzemű erőművek az áramtermelő kapacitás körülbelül 20 százalékát adják. Németországban és Olaszországban – ahol különösen nagy a gázfüggőség – az áremelkedés jóval nagyobb mértékű volt, mint Spanyolországban vagy Franciaországban. Felmerül a kérdés: ideje megszabadulni a gáztól?

Európa továbbra is erősen függ az importált fosszilis energiahordozóktól, amelyek 2024-ben az EU energiaigényének 57 százalékát fedezték.

A fosszilis függőségből való tartós kiút egyetlen módja a modernizáció: az áramtermelés megújuló és nukleáris forrásokra való átállítása, valamint a gazdaság mielőbbi villamosítása

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy nyilatkozatában. Az iráni háború első másfél hónapjában az EU fosszilis energiahordozó importjának költsége több mint 22 milliárd euróval nőtt, anélkül hogy plusz energiamennyiség érkezett volna. Luke O’Callaghan-White, az E3G agytröszt energiaátmeneti programvezetője, hangsúlyozta, hogy az EU-t ellenállóvá kell tenni az energetikai kihívásokkal szemben és az Unió minél később lát hozzá ennek a megvalósításához, az annál többe fog kerülni.

Spanyolország példája azt mutatja, hogy lehetséges a változás. Az ország az elmúlt hat évben jelentősen bővítette megújuló kapacitásait, aminek eredményeként az áramárak elszakadtak a gázáraktól, így a spanyol fogyasztók kevésbé érzik a mostani válság hatását, mint máshol.

Nem minden ország halad azonban ebbe az irányba. Friedrich Merz német kancellár új gázüzemű erőművek építését helyezte kilátásba és kijelentette, hogy Németország rákényszerülhet a széntüzelésű erőművek további használatára, ha az energiaválság folytatódik. Olaszország eközben 13 évvel elhalasztotta a szénerőművek tervezett leállítását.