Energiaválság: Európa több országa már segít, de ez sem elég mindenhol

Az Európára egyre jobban nehezedő energiaválság miatt Hollandia elsősorban a rászoruló háztartásokat célozza, írja a Tagesschau.

Azok, akik már nem tudják kifizetni energiaszámláikat, közvetlen pénzbeli támogatást kaphatnak. Emellett a kormány csökkentené a haszongépjárművek – például teherautók és kisteherautók – gépjárműadóját, valamint növelné az ingázóknak járó adókedvezményt.

A tervek szerint nemcsak az autósok járnának jól: a lakástulajdonosok támogatást igényelhetnének hőszigetelésre is, hogy csökkentsék az olaj- és gázfogyasztást. A javaslatokat a Rob Jetten vezette kormány terjesztette elő, de azok parlamenti jóváhagyásra várnak.

Energiaválság: Olaszország hárommilliárd eurót költ

Ezzel szemben Olaszország jóval nagyobb volumenben avatkozik be. A Giorgia Meloni vezette kormány mintegy hárommilliárd eurós csomagot állított össze.

A támogatások célja kettős: egyrészt az energiaintenzív vállalatok segítése, másrészt az üzemanyagárak csökkentése. Olaszország – Németországhoz hasonlóan – mérsékelte az üzemanyag jövedéki adóját, méghozzá literenként 25 centtel.

A fuvarozók ezen felül adójóváírást kapnak, hogy ne kelljen a megnövekedett költségeket a fogyasztókra hárítani.

Több ország is az üzemanyag-adóhoz nyúlt

Az üzemanyag-adó csökkentése az egyik leggyorsabb eszköznek bizonyult Európában. Görögország és Ausztria is ezt az utat választotta. A módszer azonban csak akkor hatékony, ha az olajcégek nem nyelik le az adócsökkentést, és az valóban megjelenik az árakban. Több kormány ezért szigorú ellenőrzéseket vezetne be.

Franciaországban is nő az elégedetlenség

Franciaország ezzel szemben visszafogottabb csomagot jelentett be: mindössze 70 millió eurót különítettek el, amely főként gazdákat, kamionosokat és halászokat támogat.

Sok francia azonban ezt elégtelennek tartja, és már tüntetések is szerveződtek.

Az Európai Közúti Fuvarozók Szervezetének (OTRE) felhívására kamionsofőrök, buszsofőrök és mentőautó-vezetők kíséretében, felháborodásukat fejezik ki a gázolajárak emelkedése és az elégtelennek tartott állami támogatás ellen

A lakosság egy része az üzemanyag-adó csökkentését követeli, ám erre a kormánynak alig van mozgástere: Franciaország államadóssága magas, költségvetési hiánya pedig már most meghaladja az uniós szabályokban rögzített háromszázalékos határt.