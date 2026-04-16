Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Energiaválság: Európa több országa már segít, de ez sem elég mindenhol

Tegnap, 8:32
Miközben Németországban továbbra is politikai vita zajlik az energiaárak miatti segítségnyújtásról, Európa számos országa már konkrét, sok esetben milliárdos nagyságrendű intézkedéseket vezetett be. Több mint húsz állam döntött úgy, hogy közvetlenül vagy közvetve enyhíti a lakosság terheit, bár az intézkedések mértéke és hatása jelentősen eltér.
Az Európára egyre jobban nehezedő energiaválság miatt Hollandia elsősorban a rászoruló háztartásokat célozza, írja a Tagesschau.

Rob Jetten holland miniszterelnök a HGG gyár wieringerwerfi telephelyén tett látogatása során (Fotó: ANP/AFP/Koen van Weel)

Azok, akik már nem tudják kifizetni energiaszámláikat, közvetlen pénzbeli támogatást kaphatnak. Emellett a kormány csökkentené a haszongépjárművek – például teherautók és kisteherautók – gépjárműadóját, valamint növelné az ingázóknak járó adókedvezményt.

A tervek szerint nemcsak az autósok járnának jól: a lakástulajdonosok támogatást igényelhetnének hőszigetelésre is, hogy csökkentsék az olaj- és gázfogyasztást. A javaslatokat a Rob Jetten vezette kormány terjesztette elő, de azok parlamenti jóváhagyásra várnak.

Energiaválság: Olaszország hárommilliárd eurót költ

Ezzel szemben Olaszország jóval nagyobb volumenben avatkozik be. A Giorgia Meloni vezette kormány mintegy hárommilliárd eurós csomagot állított össze.

A támogatások célja kettős: egyrészt az energiaintenzív vállalatok segítése, másrészt az üzemanyagárak csökkentése. Olaszország – Németországhoz hasonlóan – mérsékelte az üzemanyag jövedéki adóját, méghozzá literenként 25 centtel. 

A fuvarozók ezen felül adójóváírást kapnak, hogy ne kelljen a megnövekedett költségeket a fogyasztókra hárítani.

Prime Minister of Italy Giorgia Meloni holds a doorstep media briefing - press conference after the end of the European Council Summit, the EU leaders and head of states meeting. The main topics of the agenda were the military escalation in the Middle East and Gulf Region, situation in Iran, energy prices and security, EU's strategic competitiveness, Ukraine, multinational financial framework, security, defence, migration and other topics. Brussels, Belgium on March 19, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Több ország is az üzemanyag-adóhoz nyúlt

Az üzemanyag-adó csökkentése az egyik leggyorsabb eszköznek bizonyult Európában. Görögország és Ausztria is ezt az utat választotta. A módszer azonban csak akkor hatékony, ha az olajcégek nem nyelik le az adócsökkentést, és az valóban megjelenik az árakban. Több kormány ezért szigorú ellenőrzéseket vezetne be.

Franciaországban is nő az elégedetlenség

Franciaország ezzel szemben visszafogottabb csomagot jelentett be: mindössze 70 millió eurót különítettek el, amely főként gazdákat, kamionosokat és halászokat támogat.

Sok francia azonban ezt elégtelennek tartja, és már tüntetések is szerveződtek. 

France Toulouse, 2026-04-01. At the call of the Organisation of European Road Hauliers (OTRE), truck drivers, accompanied by coach operators and ambulance drivers, are demonstrating their anger against rising diesel prices and what they consider insufficient government aid. France Toulouse, 2026-04-01. A l appel de Organisation des Transporteurs Routiers Europeens, OTRE, les routiers accompagnes par des autocaristes et des ambulanciers manifestent leur colere dans le centre ville de Toulouse contre l augmentation des prix du gazole et les aides jugees insuffisantes. (Photo by Frédéric Scheiber / Hans Lucas via AFP)
Az Európai Közúti Fuvarozók Szervezetének (OTRE) felhívására kamionsofőrök, buszsofőrök és mentőautó-vezetők kíséretében, felháborodásukat fejezik ki a gázolajárak emelkedése és az elégtelennek tartott állami támogatás ellen (Fotó: Hans Lucas/AFP/Frédéric Scheiber)

A lakosság egy része az üzemanyag-adó csökkentését követeli, ám erre a kormánynak alig van mozgástere: Franciaország államadóssága magas, költségvetési hiánya pedig már most meghaladja az uniós szabályokban rögzített háromszázalékos határt.

Brüsszel nem lazít a szabályokon

Az Európai Unió a koronavírus-járvány idején ideiglenesen enyhítette a költségvetési szabályokat, jelenleg azonban nem tervezi azok újbóli lazítását.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 15: European Commission President Ursula von der Leyen (pictured) holds a press conference on the EU’s digital age verification application alongside Vice President Henna Virkkunen in Brussels, Belgium, on April 15, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart (Fotó:  Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Brüsszel más irányba terelné a megoldást: nagyobb mozgásteret adna az állami támogatásoknak, miközben az energiaárak csökkentését strukturális reformokkal – például az elektromos áram árának mérséklésével – próbálná elérni. A hangsúly továbbra is a hosszú távú megoldásokon van, mint a hőszivattyúk és az elektromos autók terjedése. Az energiaárak kezelése így továbbra is komoly kihívás marad Európában. 

 

