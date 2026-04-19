Aggasztó fordulat: Észak-Korea felpörgette az atomfegyvergyártást

„Nagyon komoly növekedést” tapasztal Észak-Korea nukleáris fegyvergyártásában a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) – erről beszélt Rafael Grossi főigazgató dél-koreai látogatása során. A szakember szerint okkal feltételezhető, hogy a kommunista rezsim jelentősen felpörgette az atomfegyverek előállítását – számolt be róla a BreiBart.

Észak-Korea atomfegyverei komoly globális veszélyt jelentenek

Grossi a héten Dél-Koreában tárgyalt, ahol több globális nukleáris válsághelyzet is napirendre került, köztük az iráni feszültségek. A látogatás során a NAÜ szerepéről egyeztetett a dél-koreai vezetőkkel, és találkozott Ban Ki Mun korábbi ENSZ-főtitkárral is. Az ügynökség vezetője emlékeztetett:

Észak-Korea 2009 óta nem engedi be az ellenőröket nukleáris létesítményeibe, így a NAÜ külső forrásokra, például műholdfelvételekre támaszkodik.

Észak-Korea jelentősen felgyorsította nukleáris fegyverprogramját

Ezek alapján arra jutottak, hogy „nagyon komoly növekedés tapasztalható a nukleáris fegyverek gyártásában”. A megállapítás egyik alapja a jongbjoni nukleáris komplexumban észlelt aktivitás.

Grossi szerint itt „a műveletek gyors növekedése” figyelhető meg, ami arra utal, hogy a létesítmény továbbra is fegyverekhez szükséges hasadóanyagot állít elő.

Emellett az ügynökség egy új, a jongbjoni dúsítóüzemhez hasonló létesítmény építését is észlelte. A NAÜ főigazgatója egy dél-koreai külügyi vezetővel folytatott egyeztetésen hangsúlyozta, hogy „mély aggodalomra ad okot az észak-koreai nukleáris program”, és kiemelte az ügynökség ellenőrző szerepének fontosságát. Grossi ellátogatott a két Korea közötti demilitarizált övezetbe is, ahol úgy fogalmazott:

a helyszín emlékeztet minket a diplomáciai erőfeszítések fontosságára a feszültségek enyhítése és a békés együttélés előmozdítása érdekében”.

A legfrissebb becslések szerint Észak-Korea jelenleg körülbelül 50 nukleáris fegyverrel rendelkezhet. Egy korábbi jelentés arra utal, hogy az ország elegendő hasadóanyaggal bírhat akár további 90 robbanófej előállításához is.

Az ország ballisztikusrakéta-tesztelései, katonai parádéi és politikai nyilatkozatai arra utalnak, hogy Észak-Korea továbbra is olyan nukleáris háborús képességet épít ki, amelynek célja a regionális ballisztikusrakéta-védelem megkerülése”

– olvasható a jelentésben. Grossi korábban úgy fogalmazott, hogy az észak-koreai program „exponenciálisan terjedt”. „Ez már nem csak a jongbjoni komplexumról szól. Az ország más részei is érintettek” – mondta, hozzátéve, hogy új reaktorok és további dúsító létesítmények is épülhetnek.

A NAÜ vezetője szerint különösen aggasztó, hogy egy ilyen kiterjedt nukleáris program működik anélkül, hogy a nemzetközi közösségnek bármilyen rálátása lenne a biztonsági intézkedésekre.

Kim Dzsong Un az elmúlt években többször is kijelentette, hogy országa „exponenciálisan” kívánja növelni nukleáris arzenálját. A vezető szerint erre a romló biztonsági környezet miatt van szükség, és sürgette a nukleáris fegyverkezés gyors bővítését. Idén márciusban egy rakétaindításon is hangsúlyozta: Észak-Korea kész nukleáris erővel fenyegetni ellenségeit.