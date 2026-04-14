Egy EU-s ország népszavazást tarthat a NATO-tagságról – mutatjuk, melyik

Zoran Stevanovic, az országgyűlés új elnöke a Pravda párt vezetője nemrég arról beszélt, hogy az országnak szuverén módon kell folytatnia politikáját. Választási ígéreteihez híven a politikus ismét megerősítette, hogy Szlovénia népszavazást tart majd a NATO-tagságról – írja a RTV.

Határozottan ellenezzük a külföldi katonai és diplomáciai vitákba való beavatkozást, mert Szlovénia soha nem profitál belőle. (...) Megígértük a népnek, hogy népszavazást tartunk a NATO-ból való kilépésről, és ezt a népszavazást meg is fogjuk tartani

– fogalmazott a politikus.

A párt támogatja a NATO-ból való kilépésről szóló népszavazást, de az EU-ból való kilépésről szóló népszavazással kapcsolatban Stevanovic azt mondta, hogy azt az emberek nem fogadnák pozitívan, mert „lényegesen több hasznunk származik az EU-ból, mint kárunk”. „Ljubljanát vissza kell helyezni Szlovénia fő döntéshozatali központjává, Brüsszel nem dönthet helyettünk” – mondta.

A párt választások előtti ígérete volt a kilépés az Egészségügyi Világszervezetből, és Stevanovic szerint minden ígéretüket be is kívánják tartani azzal, hogy a kilépés mellett érvelnek – erősítette meg.

A NATO-ból való kilépéssel Ljubljanának többé nem kellene részt vennie „külföldi háborúkban”, hanem ehelyett lehetőséget kapna arra, hogy továbbra is a jóléti állam építésére összpontosítson.