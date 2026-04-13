Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Ezt látnia kell!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Európai Unió

Felgyorsulhat az EU szétesése Orbán Viktor veresége után – állítja egy orosz tisztviselő

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió felbomlása felgyorsulhat, miután a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor pártja vereséget szenvedett a parlamenti választásokon – erről beszélt Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja.
Európai UnióválasztásszétesésKreml (Moszkva)Magyarország

Dmitrijev egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

EU
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja (Fotó: AFP/Igor Ivanko)

Ez csak felgyorsítja az EU szétesését. Nézzék meg négy hónap múlva, igazam lesz-e.

Az EU irányvonalához igazodhat a Tisza

A kijelentéssel egy brit aktivista, Tommy Robinson véleményére reagált, aki szintén kommentálta a magyar választási eredményeket, írta a RIA Novosztyi. A voksolást megelőzően Budapest többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellenzéki Tisza Párt hatalomra kerülése esetén szorosabban igazodhat az uniós irányvonalhoz. Ez magában foglalhatja többek között Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatását, valamint Kijev további finanszírozását is.

A magyar választásokon rekordmagas részvétel volt, meghaladva a 2022-es adatokat. 

BUDAPEST, HUNGARY - APRIL 12: Hungary's Prime Minister Viktor Orban addresses supporters at the Balna centre in Budapest during a general election in Hungary, on April 12, 2026. Hungary’s far-right incumbent Premier Viktor Orban concedes defeat in general elections, ending 16 years in power. Arpad Kurucz / Anadolu (Photo by Arpad Kurucz / Anadolu via AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a 2026. április 12-i választások után (Fotó: Anadolu/AFP/Kurucz Árpád)

Orbán Viktor elismerte a vereséget, gratulált ellenfeleinek, és kijelentette: a Fidesz ellenzékből is folytatja Magyarország szolgálatát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
