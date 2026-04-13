Dmitrijev egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja (Fotó: AFP/Igor Ivanko)

Ez csak felgyorsítja az EU szétesését. Nézzék meg négy hónap múlva, igazam lesz-e.

This will just accelerate the collapse of the EU. Check if I am right in 4 months. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 12, 2026

Az EU irányvonalához igazodhat a Tisza

A kijelentéssel egy brit aktivista, Tommy Robinson véleményére reagált, aki szintén kommentálta a magyar választási eredményeket, írta a RIA Novosztyi. A voksolást megelőzően Budapest többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellenzéki Tisza Párt hatalomra kerülése esetén szorosabban igazodhat az uniós irányvonalhoz. Ez magában foglalhatja többek között Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatását, valamint Kijev további finanszírozását is.

A magyar választásokon rekordmagas részvétel volt, meghaladva a 2022-es adatokat.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a 2026. április 12-i választások után (Fotó: Anadolu/AFP/Kurucz Árpád)

Orbán Viktor elismerte a vereséget, gratulált ellenfeleinek, és kijelentette: a Fidesz ellenzékből is folytatja Magyarország szolgálatát.

