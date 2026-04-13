Dmitrijev egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:
Ez csak felgyorsítja az EU szétesését. Nézzék meg négy hónap múlva, igazam lesz-e.
Az EU irányvonalához igazodhat a Tisza
A kijelentéssel egy brit aktivista, Tommy Robinson véleményére reagált, aki szintén kommentálta a magyar választási eredményeket, írta a RIA Novosztyi. A voksolást megelőzően Budapest többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellenzéki Tisza Párt hatalomra kerülése esetén szorosabban igazodhat az uniós irányvonalhoz. Ez magában foglalhatja többek között Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatását, valamint Kijev további finanszírozását is.
A magyar választásokon rekordmagas részvétel volt, meghaladva a 2022-es adatokat.
Orbán Viktor elismerte a vereséget, gratulált ellenfeleinek, és kijelentette: a Fidesz ellenzékből is folytatja Magyarország szolgálatát.
.