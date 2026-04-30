Az EU újabb tervel állt elő az ukrán csatlakozás kapcsán

Márciusban feszült helyzet alakult ki az ukrán csatlakozás kérdése körül, miután a tagországok többsége elutasította a gyorsított felvétel ötletét. Az EU legújabb, kidolgozás alatt álló javaslata most más irányból próbálná beszuszakolni Ukrajnát a blokkba – írja a Politico.
A lap számára több forrás is megerősítette, hogy kibontakozóban van egy új terv arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a tagországok és Ukrajna elképzeléseit is kielégíteni. Ukrajna számára ugyanis továbbra is a teljes tagság a prioritás, azonban a tagországok jelentős része elutasította az ország gyorsított felvételét a blokkba.
Márciusban állítólag feszült hangulatú megbeszélések folytak a kérdésben egy vacsora során, ahol a tagországok vezető egyértelművé tették, hogy nem kérnek Brüsszel fordított csatlakozási tervéből, azaz hogy Ukrajnát előbb veszik fel, aztán teljesíti az ehhez szükséges követelményeket.
Brüsszel így olyan módszereket keres, amelyekkel Ukrajnát a csatlakozás előtt be lehetne kapcsolni a blokk piacainak, finanszírozási rendszereinek és politikai intézményeinek egyes részeibe – ezt a modellt a források „gyorsított fokozatos integrációként” emlegették. Németország és Franciaország, amelyek mindketten határozottan támogatják Ukrajnát, de ódzkodnak az elsietett csatlakozási folyamattól, szintén részt vesznek az ajánlat kidolgozásában.
Friedrich Merz német kancellár a múlt héten kijelentette, hogy Ukrajna azonnali EU-tagsága „természetesen nem lehetséges”, de felvetette, hogy Kijevnek felajánlhatják „a részvételt az Európai Tanács ülésein szavazati jog nélkül”, valamint részt vehet más intézményekkel, például a Parlamenttel közösen kiválasztott formátumokban.
Egy másik lehetőség, amelyet Ukrajna szövetségesei szorgalmaznak, egyfajta „csatlakozó állam” státusz megadása Kijevnek, ezzel is jelezve, hogy szilárdan jó úton halad az EU-csatlakozás felé.
Ez a megnevezés azonban történelmileg azokat az országokat illeti meg, amely aláírták a csatlakozási szerződést, és annak ratifikálására várnak. A Politico által megszerzett iratok azonban úgy fogalmaznak, hogy Ukrajna esete „azt mutatja, hogy európai útja elérte a stabilitás és az irány olyan szintjét, amely hasonló elismerést érdemel”.
Kijev eközben konkrétabb gazdasági segítséget sürget. Vszevolod Csencev, Ukrajna blokkbeli nagykövete azt mondta, hogy Ukrajna „fokozatos hozzáférést szeretne az EU egységes piacához, amely „a reformok előrehaladásához, az EU programjaiban és intézményeiben való mélyebb részvételhez, valamint a kereskedelmet megkönnyítő megállapodások előrehaladásához kapcsolódik”.
A diplomata szerint egyúttal az is fontos lenne, hogy az EU vonja be Ukrajna vállalatait a stratégiai ipari párbeszédeibe olyan ágazatokban, mint a járműgyártás, az acélipar és a vegyipar.
Bár Ukrajna csatlakozási kérelme mögött politikai akarat áll, az EU-hoz való tényleges csatlakozás határideje továbbra is hosszú – Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem csatlakozott. Brüsszel azon dolgozik, hogy felgyorsítsa ezt az ütemtervet, Marta Kos bővítési biztos pedig arra figyelmeztetett , hogy a csatlakozásnak gyorsabbnak kell lennie, mivel a tagjelölt országokat „külső romboló erők” veszik célba. Ugyanakkor óvatosságra intett , hogy Volodimir Zelenszkij elnök 2027-es csatlakozási reményei „lehetetlenek”.
A rövid távú előnyökre irányuló törekvések ellenére egyébként a források hangsúlyozták, hogy a készülő csomag nem helyettesítheti a hivatalos csatlakozási folyamatot, azonban mind két fél számára előnyöket kínálhat.