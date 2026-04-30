Az EU újabb tervel állt elő az ukrán csatlakozás kapcsán

Márciusban feszült helyzet alakult ki az ukrán csatlakozás kérdése körül, miután a tagországok többsége elutasította a gyorsított felvétel ötletét. Az EU legújabb, kidolgozás alatt álló javaslata most más irányból próbálná beszuszakolni Ukrajnát a blokkba – írja a Politico.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását elutasították a tagországok, Brüsszel új tervvel próbálkozik

A lap számára több forrás is megerősítette, hogy kibontakozóban van egy új terv arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a tagországok és Ukrajna elképzeléseit is kielégíteni. Ukrajna számára ugyanis továbbra is a teljes tagság a prioritás, azonban a tagországok jelentős része elutasította az ország gyorsított felvételét a blokkba.

Márciusban állítólag feszült hangulatú megbeszélések folytak a kérdésben egy vacsora során, ahol a tagországok vezető egyértelművé tették, hogy nem kérnek Brüsszel fordított csatlakozási tervéből, azaz hogy Ukrajnát előbb veszik fel, aztán teljesíti az ehhez szükséges követelményeket.

Brüsszel így olyan módszereket keres, amelyekkel Ukrajnát a csatlakozás előtt be lehetne kapcsolni a blokk piacainak, finanszírozási rendszereinek és politikai intézményeinek egyes részeibe – ezt a modellt a források „gyorsított fokozatos integrációként” emlegették. Németország és Franciaország, amelyek mindketten határozottan támogatják Ukrajnát, de ódzkodnak az elsietett csatlakozási folyamattól, szintén részt vesznek az ajánlat kidolgozásában.

Friedrich Merz német kancellár a múlt héten kijelentette, hogy Ukrajna azonnali EU-tagsága „természetesen nem lehetséges”, de felvetette, hogy Kijevnek felajánlhatják „a részvételt az Európai Tanács ülésein szavazati jog nélkül”, valamint részt vehet más intézményekkel, például a Parlamenttel közösen kiválasztott formátumokban.

Egy másik lehetőség, amelyet Ukrajna szövetségesei szorgalmaznak, egyfajta „csatlakozó állam” státusz megadása Kijevnek, ezzel is jelezve, hogy szilárdan jó úton halad az EU-csatlakozás felé.

Ez a megnevezés azonban történelmileg azokat az országokat illeti meg, amely aláírták a csatlakozási szerződést, és annak ratifikálására várnak. A Politico által megszerzett iratok azonban úgy fogalmaznak, hogy Ukrajna esete „azt mutatja, hogy európai útja elérte a stabilitás és az irány olyan szintjét, amely hasonló elismerést érdemel”.