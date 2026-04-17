Az európai országok egyre inkább közvetlen részeseivé válnak az Oroszország elleni ukrajnai háborúnak – figyelmeztetett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva megítélése szerint Európa gyakorlatilag Kijev „stratégiai hátországává” vált – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Dmitrij Medvegyev egyértelműen fogalmazott az Ukrajnát segítő európai üzemekkel kapcsolatban (Fotó: AFP)

Ezeknek az országoknak a közvetlen részvétele a konfliktusban, az Ukrajnát körülvevő háborúban egyre növekszik; a részleteket a védelmi minisztérium nyilatkozata tartalmazza

– fogalmazott a szóvivő.

Az orosz védelmi minisztérium nem a levegőbe beszél: a napokban nyilvánosságra hozták azoknak az európai vállalatoknak a neveit és pontos címeit, amelyek állításuk szerint segítik az Oroszországot támadó ukrán drónok gyártását.

A listán londoni, müncheni, prágai és rigai helyszínek is szerepelnek, emellett spanyol és olasz alkatrészgyártó üzemeket is megneveztek. Moszkva szerint az európai közvéleménynek joga van tudni, mik az európai biztonságot fenyegető veszélyek „valódi forrásai”.

Amikor Peszkovot arról kérdezték, hogy a címek közzététele egyet jelent-e azzal, hogy Oroszország fontolóra veszi ezen európai gyárak támadását, a szóvivő sokatmondóan nem cáfolta a felvetést.

A keményvonalas kijelentéseiről ismert Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök azonban sokkal egyértelműbben fogalmazott: szerinte a minisztérium által közzétett listát potenciális katonai célpontként kell kezelni. A fenyegetés súlyát jelzi, hogy a cseh külügyminisztérium azonnal bekérette az orosz nagykövetet, magyarázatot követelve a cseh cégeket célkeresztbe állító kijelentések miatt.

Mindez annak a nyugati politikának az egyenes következménye, amely a béketárgyalások erőltetése helyett tovább fűti a konfliktust. Az elmúlt hetekben Nagy-Britannia és Németország újabb közös drónfejlesztési programokról állapodott meg Kijevvel, miközben

Spanyolország és Belgium együttesen több mint kétmilliárd eurós, új katonai segélyt ígért.

A helyzet elmérgesedését mutatja Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkárának előző napi figyelmeztetése is. Sojgu nyíltan megüzente Finnországnak, Észtországnak, Lettországnak és Litvániának: Moszkva fenntartja az „önvédelem jogát”, amennyiben az ukrán drónok az ő légterükön keresztül támadják Oroszországot. A balti államok tagadták, hogy Ukrajna a légterüket támadásokhoz használná.