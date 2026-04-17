Itt a baljós üzenet! Megnevezték a legnagyobb veszélyt Európára nézve

Frederik Vansina kulcsfontosságúnak nevezte a katonai beruházások folytatását és Belgium, valamint Európa stratégiai autonómiájának megerősítését. Véleménye szerint 2030-ra Európa sokkal erősebb lehet, stratégiai autonómiája pedig már 2035-re megvalósulhat, ha az országok a GDP-jük 2 százalékánál jóval többet fektetnek be a védelmi képességek megerősítésébe. A volt vezérkari főnök aggasztónak nevezte, hogy Irán nukleáris fegyverekkel is rendelkezhet, Európára nézve ugyanakkor – véleménye szerint – egy esetleges orosz agresszió jelent fenyegetést.

Frederik Vansina, belga tábornok megnevezte az Európára leselkedő legnagyobb veszélyt

A közel-keleti konfliktusnak nem szabad elterelni a a figyelmünket a fő fenyegetésről, amely számunkra Oroszország

– fogalmazott. Megjegyezte ugyanakkor, óvatosnak kell lenni Iránnal is, ugyanis, ha hagyják, Teherán olyan fejlett technológiai képességekkel rendelkezhet, amelyekkel előbb-utóbb akár belga célpontok ellen is támadást indíthat. Hangoztatta, hogy a világ több táján jelentkező konfliktusok és a bizalom megszűnése kiszámíthatatlanságot eredményez. Véleménye szerint az oroszok második világháborús taktikájukhoz ragaszkodnak:

teljes mértékben a puszta létszámra támaszkodnak, és nem tisztelik az emberi életet.

El jefe de la Defensa de Bélgica, Frederik Vansina, afirmó este viernes que Europa debe dotarse de capacidades militares suficientes para disuadir a Rusia, incluso sin la ayuda de EE.UU., y dejar claro a Moscú que no podría ganar una guerra.https://t.co/aUUFJKKlxU — EuroEFE (@euroefe) April 17, 2026

Úgy véli ugyanakkor, hogy nem kell orosz művelettől tartani Belgium területén, viszont az úgynevezett hibrid hadviselés már most jelen van az országban. A 2030-as évek nehéz időszak lesz Európa számára – hívta fel a figyelmet. Noha az ukrajnai háború várhatóan véget ér, Vlagyimir Putyin orosz elnök több százezer, harcedzett katonával és a háborús gazdaságra épülő kapacitásokkal megerősíti hadseregét annak érdekében, hogy továbbra is meghatározó szereplő maradjon a világpolitikában.

Fel kell készülnünk [...] üzenetem az, hogy legyünk erősek európaiakként. Tegyük fegyveres erőinket olyan hatékonnyá, amennyire szükségük van kontinensünk védelmének biztosításához. 80 éven át az amerikaiak tették meg helyettünk, most magunknak kell megcsinálnunk. Nekünk, európaiaknak többet kell tennünk a saját védelmünkért

– tette hozzá nyilatkozatában a belga fegyveres erők tábornoka.