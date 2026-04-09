Magyar Péter beismerte: Európa háborúra készül

Hiába nevezte Magyar Péter az ukrán háborút korábban riogatásnak, egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: hatalmas háború várható.

Magyar Péter (Fotó: Képernyőkép)

Magyar Péter úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz.”

Európa háborúra készül

Az elmúlt időszakban minden eddiginél nagyobb méreteket öltött a háborús készülődés Európában.

Az Európai Unió és annak vezetői mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget.

Russia is waging a hybrid war against Europe — Ursula von der Leyen



Speaking in the European Parliament, she called the numerous violations of EU countries' airspace "part of a planned campaign" aimed at sowing discord in Europe and weakening support for Ukraine.



"We must not…

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb álláspontot képvisel. Weber felszólította a tagállami vezetőket a védelmi kiadások további emelésére.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott a politikus.

What kind of Europe do we need for today's global challenges?



A Europe with one strong voice. We need clear financing for Ukraine, a stronger 🇪🇺 MFF, and a Europe that can defend itself.

Mint látható, a Tisza német testvérpártja nyíltan a sorkatonaság és a háború mellett van.

Brüsszel 2030-ra tűzte ki uniós célnak a teljes katonai készenlét elérését, és ehhez igazodva több állam – köztük Németország, Franciaország, Ausztria és az Egyesült Királyság – a fegyveres erők létszámának bővítésén dolgozik. Az Európai Bizottság új katonai tervezete szerint az Európai Unió öt éven belül felkészül egy lehetséges háborúra Oroszországgal. A folyamat iránya tehát egyértelmű: Európa pénzt ad Ukrajnának, visszahozza a sorkatonaságot és egyre harciasabb üzeneteket fogalmaz meg – miközben az Oroszországgal való közvetlen konfliktus lehetősége minden eddiginél közelebbinek tűnik.

Brüsszeltől Berlinig háborús üzemmódba kapcsoltak a kormányok

Észtország, Finnország és Norvégia átfogó védelmi intézkedésekkel készül egy esetleges orosz támadásra. Bunkerek építése, intelligens határvédelmi rendszerek, civil menedékhelyek és önkéntes védelmi szervezetek jelzik: a NATO északi szárnyán új biztonsági helyzet alakul ki.

2025 márciusában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bemutatta a „ReArm Europe” nevű ötpontos tervet, amelynek célja Európa védelmi iparának megerősítése és katonai képességeinek növelése.

Az EU veszélyhelyzeti felkészülési tervet jelentett be, amelynek keretében arra ösztönözték a tagállamokat, hogy halmozzanak fel készleteket például alapvető gyógyszerekből, élelmiszerekből és nyersanyagokból.

Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos arra szólította fel az európaiakat, hogy állítsanak össze egy olyan vészhelyzeti csomagot, amely biztosítja a túlélésüket egy esetleges vészhelyzet első 72 órájában.