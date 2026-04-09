Magyar Péter beismerte: Európa háborúra készül

Hiába nevezte Magyar Péter az ukrán háborút korábban riogatásnak, egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: hatalmas háború várható.
Magyar Péter úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz.”
Európa háborúra készül
Az elmúlt időszakban minden eddiginél nagyobb méreteket öltött a háborús készülődés Európában.
Az Európai Unió és annak vezetői mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.
Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget.
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb álláspontot képvisel. Weber felszólította a tagállami vezetőket a védelmi kiadások további emelésére.
Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat
– fogalmazott a politikus.
Mint látható, a Tisza német testvérpártja nyíltan a sorkatonaság és a háború mellett van.
Brüsszel 2030-ra tűzte ki uniós célnak a teljes katonai készenlét elérését, és ehhez igazodva több állam – köztük Németország, Franciaország, Ausztria és az Egyesült Királyság – a fegyveres erők létszámának bővítésén dolgozik. Az Európai Bizottság új katonai tervezete szerint az Európai Unió öt éven belül felkészül egy lehetséges háborúra Oroszországgal. A folyamat iránya tehát egyértelmű: Európa pénzt ad Ukrajnának, visszahozza a sorkatonaságot és egyre harciasabb üzeneteket fogalmaz meg – miközben az Oroszországgal való közvetlen konfliktus lehetősége minden eddiginél közelebbinek tűnik.
Brüsszeltől Berlinig háborús üzemmódba kapcsoltak a kormányok
Észtország, Finnország és Norvégia átfogó védelmi intézkedésekkel készül egy esetleges orosz támadásra. Bunkerek építése, intelligens határvédelmi rendszerek, civil menedékhelyek és önkéntes védelmi szervezetek jelzik: a NATO északi szárnyán új biztonsági helyzet alakul ki.
2025 márciusában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bemutatta a „ReArm Europe” nevű ötpontos tervet, amelynek célja Európa védelmi iparának megerősítése és katonai képességeinek növelése.
Az EU veszélyhelyzeti felkészülési tervet jelentett be, amelynek keretében arra ösztönözték a tagállamokat, hogy halmozzanak fel készleteket például alapvető gyógyszerekből, élelmiszerekből és nyersanyagokból.
Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos arra szólította fel az európaiakat, hogy állítsanak össze egy olyan vészhelyzeti csomagot, amely biztosítja a túlélésüket egy esetleges vészhelyzet első 72 órájában.
Svédország és Finnország frissítette is a polgári védelmi útmutatóit, az utóbbi ország egy külön honlapot is létrehozott, ahogy egy kvíz kitöltésével tesztelhetik a polgárok, hogy megfelelően felkészültek-e egy esetleges vészhelyzetre.
Franciaország minden háztartásba tervez eljuttatni egy kiadványt amelyben a veszélyhelyzetek, például háború esetére adnak túlélési tanácsokat. Lengyelországban szintén készül egy túlélési útmutató, emellett jódtablettákat halmoztak fel például az iskolákban, önkormányzatoknál és a tűzoltóságokon egy esetleges nukleáris vészhelyzet esetére. Spanyolországban a szocialista kormány nemzeti polgári védelmi tervet készít „katonai kockázat” esetére.
Több ország is az óvóhelyek számának emelését tervezi. Lengyelország kötelezővé tette, hogy az újonnan épülő többlakásos társasházak alatt védett pincéket alakítsanak ki. Németországban a meglévő infrastruktúra (metróállomások, mélygarázsok, közintézmények pincéi) óvóhelyként való hasznosításának lehetőségét vizsgálják, hogy gyors menedéket tudjanak teremteni egymillió ember számára.
Al Carns brit politikus úgy fogalmazott: a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO szövetségeseinek fel kell készülniük a megfelelő válaszlépésekre. Carns szerint Európa már nem választott háborúkkal, hanem szükségszerű háborúkkal néz szembe, példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említve.
Átverik az európai lakosságot
A Patriótához érkezett hangfelvételen Magyar Pétertől kiderült: a legfontosabb kérdésben veri át a magyarokat. „G…ci nagy háború lesz” – mondja Tisza Párt elnöke a hangfelvételen.
Marhaság, és gátlástalan dolog azzal vádolni az európai vezetőket, hogy háborút akarnak
– hangoztatta az egyik rendezvényén Magyar Péter. A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz pedig odáig ment, hogy kijelentette: valójában nincs is háború. Mindebből látszik, a Tisza Párt szándékosan téveszti meg a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről. A tények azonban mást mutatnak és erre jobb időben felkészülni.