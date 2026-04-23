Az orosz-ukrán háború ötödik évébe lépve a nyugati politikai szereplők egyre gyakrabban beszélnek a háborús kockázatokról és a katonai felkészülés szükségességéről. Viktor Szoboljev, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja szerint az európai országok tudatos stratégiát követnek: céljuk, hogy az orosz haderőt lekössék az ukrajnai fronton, miközben saját védelmi képességeiket fejlesztik, írja a Military Affairs.

Viktor Szoboljev (Fotó: Arminfo)

Szoboljev úgy fogalmazott, hogy több ország – köztük Finnország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – már most intenzíven készül egy esetleges háborús forgatókönyvre.

Az orosz politikus szerint az Európai Unió érdeke az ukrajnai háború elnyújtása akár 2030-ig, hogy időt nyerjen egy későbbi konfrontációra. Véleménye szerint Moszkvának néhány éve maradt arra, hogy lezárja a jelenlegi hadműveleteket és megerősítse haderejét.

Szoboljev történelmi párhuzamot is vont: szerinte Európa korábban hódítók – például Napóleon vagy Adolf Hitler – alatt egyesült, míg ma ezt az egységet az EU és a NATO intézményrendszere biztosítja.

Nyugati hangok: Európa „sebezhető”

A háborús kockázatot nemcsak orosz oldalról emlegetik. Sanna Marin egy friss interjúban arról beszélt: Európa nem zárhatja ki egy Oroszországgal való háború lehetőségét.

Finnország korábbi miniszterelnöke, Sanna Marin (Fotó: NTB/AFP/Heiko Junge)

A volt finn miniszterelnök szerinte a kontinens „sebezhető” Ukrajna nélkül, ezért az Európai Uniónak saját katonai képességeit kell megerősítenie, sőt növelnie kell az európai nukleáris elrettentő képességét is.

Fegyverkezési hullám a kontinensen

Az elmúlt időszak lépései is ebbe az irányba mutatnak. Svédország a teljes társadalmat érintő védelmi rendszert épít ki és részben visszaállította a sorkatonaságot. Dánia jelentősen meghosszabbította a kötelező katonai szolgálat idejét, míg Norvégia a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát tartotta meg 2026-ban.

Mindez egybeesik azzal a szélesebb európai törekvéssel, hogy a kontinens önállóbb védelmi képességeket építsen ki, és csökkentse külső függőségét.

Európa nagy erőkkel fegyverkezik

A SAFE (Security Action for Europe) uniós program célja Európa védelmi képességeinek megerősítése a fegyvergyártásba történő beruházások révén. A program az uniós költségvetésből több milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít a tagállamoknak. A hitel futamideje 45 év, a türelmi idő 10 év.