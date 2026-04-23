Európa egyre nyíltabban készül egy esetleges Oroszországgal való konfliktusra, állítja az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja. A volt finn miniszterelnök pedig azt követeli, hogy Európa építse ki saját katonai képességeit.
Az orosz-ukrán háború ötödik évébe lépve a nyugati politikai szereplők egyre gyakrabban beszélnek a háborús kockázatokról és a katonai felkészülés szükségességéről. Viktor Szoboljev, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja szerint az európai országok tudatos stratégiát követnek: céljuk, hogy az orosz haderőt lekössék az ukrajnai fronton, miközben saját védelmi képességeiket fejlesztik, írja a Military Affairs.

Európa
Viktor Szoboljev (Fotó: Arminfo)

Szoboljev úgy fogalmazott, hogy több ország – köztük Finnország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – már most intenzíven készül egy esetleges háborús forgatókönyvre.

Az orosz politikus szerint az Európai Unió érdeke az ukrajnai háború elnyújtása akár 2030-ig, hogy időt nyerjen egy későbbi konfrontációra. Véleménye szerint Moszkvának néhány éve maradt arra, hogy lezárja a jelenlegi hadműveleteket és megerősítse haderejét.

Szoboljev történelmi párhuzamot is vont: szerinte Európa korábban hódítók – például Napóleon vagy Adolf Hitler – alatt egyesült, míg ma ezt az egységet az EU és a NATO intézményrendszere biztosítja.

Nyugati hangok: Európa „sebezhető”

A háborús kockázatot nemcsak orosz oldalról emlegetik. Sanna Marin egy friss interjúban arról beszélt: Európa nem zárhatja ki egy Oroszországgal való háború lehetőségét.

Finland's former Prime Minister Sanna Marin speaks during the Oslo Business Forum at Nova Spektrum in Lillestrøm, Norway, on September 26, 2024. (Photo by Heiko Junge / NTB / AFP) / Norway OUT
Finnország korábbi miniszterelnöke, Sanna Marin (Fotó: NTB/AFP/Heiko Junge)

A volt finn miniszterelnök szerinte a kontinens „sebezhető” Ukrajna nélkül, ezért az Európai Uniónak saját katonai képességeit kell megerősítenie, sőt növelnie kell az európai nukleáris elrettentő képességét is.

Fegyverkezési hullám a kontinensen

Az elmúlt időszak lépései is ebbe az irányba mutatnak. Svédország a teljes társadalmat érintő védelmi rendszert épít ki és részben visszaállította a sorkatonaságot. Dánia jelentősen meghosszabbította a kötelező katonai szolgálat idejét, míg Norvégia a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát tartotta meg 2026-ban.

Mindez egybeesik azzal a szélesebb európai törekvéssel, hogy a kontinens önállóbb védelmi képességeket építsen ki, és csökkentse külső függőségét.

Európa nagy erőkkel fegyverkezik

A SAFE (Security Action for Europe) uniós program célja Európa védelmi képességeinek megerősítése a fegyvergyártásba történő beruházások révén. A program az uniós költségvetésből több milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít a tagállamoknak. A hitel futamideje 45 év, a türelmi idő 10 év.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 15: European Commission President Ursula von der Leyen (pictured) holds a press conference on the EU's digital age verification application alongside Vice President Henna Virkkunen in Brussels, Belgium, on April 15, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir )

Tagállamaink a SAFE-hitelekből közvetlenül Ukrajnától vásárolhatnak. Ez előnyös Európának, és Ukrajna számára kritikus fontosságú bevételi forrás és a védelmi szektor megerősítése

– mondta tavaly az Európai Bizottság elnöke.

 

