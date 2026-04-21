Elszálló üzemanyagárak: veszélybe kerülhet a nyári repülési szezon Európában

A londoni Energex elemzőcég adatai szerint az iráni háború kezdete óta a kerozin ára mintegy 122 százalékkal emelkedett. A problémák már nemcsak Ázsiában jelentkeznek: az elmúlt hetekben olasz repülőtereken is fennakadások voltak az üzemanyag-ellátásban, írja a Tagesschau.
A romló helyzetre reagálva több légitársaság drasztikus lépéseket tett. A német Lufthansa bezárta regionális leányvállalatát és kivonja a forgalomból a régebbi, nagy fogyasztású repülőgépeket.
A döntés hátterében a megugró üzemanyagköltségek mellett a személyzeti sztrájkok is szerepet játszanak.
Európa kiszolgáltatott helyzetben
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Európa különösen függ a közel-keleti importtól: korábban a kontinens kerozinszükségletének mintegy fele onnan érkezett.
Az iráni konfliktus miatt azonban ez az arány jelentősen visszaesett, így az európai igények mintegy negyede jelenleg nem biztosított.
Bár Szaúd-Arábia igyekszik alternatív útvonalakon, például a vörös-tengeri Yanbu kikötőjén keresztül szállítani, ez a megoldás sem tekinthető biztonságosnak a térségben zajló katonai feszültségek miatt.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kerozin nemcsak a civil légiközlekedés számára kulcsfontosságú. A katonai igények egyre nagyobb prioritást élveznek, ami tovább szűkíti a polgári felhasználásra elérhető mennyiséget.
Kulcsszerepet játszik az úgynevezett Közép-európai Csővezeték-rendszer (CEPS), amely a NATO katonai infrastruktúrájának része, és több nagy európai repülőteret is ellát. Szakértők szerint a rendszer terhelése tovább nőhet, különösen az amerikai légierő európai jelenléte miatt.
Alternatívák vannak, de nem elegendők
Más régiók – például Nigéria vagy az Egyesült Államok – növelik ugyan exportjukat, de ezek a források nem képesek pótolni a közel-keleti kiesést.
Az orosz olajat feldolgozó ázsiai finomítókat pedig az ukrajnai háború miatt bojkott sújtja.
Az európai politikusok igyekeznek nyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy a kontinens rendelkezik finomítói kapacitásokkal. A valóság azonban az, hogy a járvány utáni keresletcsökkenés és a zöld átállás miatt ezek a kapacitások csökkentek, ráadásul nem minden finomító képes kerozin előállítására.
Dráguló jegyek, ritkuló járatok
A légiközlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag. Az árak megduplázódása azonban teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket. A Eurowings és a Lufthansa már most járatokat törölt, és további csökkentések várhatók.
A szakmai szervezetek adócsökkentést és ideiglenes szabályozási könnyítéseket sürgetnek, például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felfüggesztését. A jelenlegi trendek alapján a nyári utazási szezon jelentősen drágább lehet az utasok számára, miközben a járatkínálat is szűkülhet.