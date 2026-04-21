Így telepszik rá Brüsszel Magyar Péter kormányára

Azonnal igyekezett maga alá gyűrni Magyar Péter még meg sem alakult kormányát az Európai Bizottság. Még a parlamenti választás hivatalos végeredménye sem született meg, amikor Brüsszel már küldöttséget menesztett Budapestre, hogy egyeztessen a Tisza Párt illetékeseivel – pontosabban átadja nekik a követeléslistát.

Az Ursula von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert által vezetett delegáció, amelynek több főigazgató is tagja volt, rendelkezett egy komoly fegyverrel: a Magyarországnak járó, de Brüsszel által befagyasztott forrásokkal.

Mint azt egy vasárnapi interjúban maga Von der Leyen is elárulta, „17 milliárd eurót fagyasztottak be, ami nagyon hiányzott, és megmutatkozott Magyarország versenyképességi romlásában, és végső soron befolyásolta, hogy a magyar választók hogyan voksoltak a szavazófülkében” – idézte fel a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Az Európai Bizottság elnöke tehát immár maga is elismerte, hogy a források visszatartása a politikai nyomásgyakorlás része volt.

Az, hogy az EU történetében páratlan módon ilyen magas rangú küldöttséget indítottak egy olyan kormányhoz, amely még meg sem alakult, jól mutatja, milyen fontos Brüsszel számára, hogy Magyar Péter kormánya az első perctől fogva az ő szájuk íze szerint cselekedjen.

Éppen ezért az új kormány sem kapja meg automatikusan a Magyarországnak járó forrásokat, csak akkor, ha Magyar Péterék teljesítik Brüsszel követeléseit. Ursula von der Leyen még 2024-ben nyilvánvalóvá tette, hogy Brüsszel az LMBTQ-jogok és a migráció miatt tartja vissza a Magyarországnak járó uniós pénzek jelentős részét.

De most már legalább az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartásának nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz

– fogalmazott Dömötör Csaba.