Döbbenetes fenyegetés érkezett: Moszkva már a konkrét európai célpontokat is kijelölte

Moszkva európai célpontokat fenyeget támadással. A Reuters hírügynökség szerdán szemlézte az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetését, miszerint több európai ország kormánya döntött úgy, hogy fokozzák az Ukrajnának szánt drónok gyártását és a szállítási volument, amit Moszkva a konfliktus eszkalációjaként értékel. Közzétettek egy listát olyan gyárakról és vállalatokról, amelyek állításuk szerint drónokat vagy drónalkatrészeket gyártanak és megadták ezek címeit is, amik az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Izraelben és Lengyelországban vannak.

Az orosz védelmi minisztérium már a konkrét európai célpontokat is kijelölte, válaszul a az európai dróngyártás volumenének fokozására

A minisztérium közölte, hogy az Ukrajnának szánt drónok még jobban belesodorhatják Európát a háborúba:

Az európai közvéleménynek nemcsak tisztában kell lennie a biztonságukat fenyegető veszély valódi okaival, hanem tudniuk kell az Ukrajnában és saját országaikban működő, ukrán drónokat és alkatrészeket gyártó vállalatok címeivel is.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közösségi oldalán erősítette meg, hogy a nyilatkozat nem üres fenyegetés:

Az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatát szó szerint kell érteni: az európai drón- és egyéb fegyvergyártó létesítmények listája egyben az orosz fegyveres erők potenciális célpontjainak listája is. Hogy mikor válnak a támadások valósággá, az a további fejleményektől függ. Aludjatok jól, európai partnerek!

