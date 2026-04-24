Rendkívüli

Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Sport

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

Európai Unió

Kijózanító reggel az uniós csúcson: a 90 milliárd eurós hitel után jönnek az igazi problémák

Látványos sikerrel indult, de gyorsan kijózanító felismerésekbe torkollott az uniós vezetők kétnapos ciprusi találkozója. A délután még azzal telt, hogy az Európai Unió véglegesen elfogadta a 90 milliárd eurós hitelcsomagot Ukrajna számára, az este viszont már arról szólt, milyen súlyos kihívások várnak a közösségre a következő időszakban.
A ciprusi Ajía Nápa üdülővárosában rendezett csúcson a vezetők egy vacsora mellett szembesültek azzal, hogy a mostani döntés csak a kezdet – írja a Politico.

A ciprusi uniós csúcs résztvevői (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Az EU-nak ugyanis egyszerre kell több fronton is helytállnia: Ukrajna csatlakozásának előkészítése, a közös védelem megerősítése, a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak kezelése, valamint a következő hétéves, mintegy 1800 milliárd eurós költségvetés elfogadása is napirenden van.

Ukrajna ügye megosztó

Míg korábban Brüsszelből egyértelműen azt üzenték, hogy az ukrán uniós csatlakozás 2027-es céldátuma irreális, egyre több jel utal arra, hogy az uniós vezetés felgyorsítaná a folyamatot. 

Néhány hét alatt látványosan megváltozott az uniós bővítési biztos hangneme Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. 

Míg korábban kizártnak nevezte a 2027-es tagságot, most már a tárgyalások felgyorsítását sürgeti.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A hangnemváltás mögött nem csupán szakpolitikai szempontok állhatnak, az uniós döntéshozatal politikai környezete is megváltozott. Az egyik kulcstényező Magyarország helyzete lehet, ahol a korábbi, bővítéssel kapcsolatban kritikusabb kormány helyét egy várhatóan integrációpártibb vezetés veheti át.

Európai Unió: Orbán Viktor nélkül sincs egység

A korábbi hónapokban a döntéshozatalt jelentősen hátráltatta a magyar és a szlovák vétó, ám ezek most lekerültek az asztalról, így megszülethetett a megállapodás Ukrajna finanszírozásáról. Emellett az EU újabb, immár huszadik szankciós csomagját is jóváhagyta Oroszországgal szemben.

A háttérben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a korábbi „egység” sokszor inkább csak látszat volt. 

Amíg egyes vezetők gyorsítanák Ukrajna uniós csatlakozását, mások ezt teljesen irreálisnak tartják a közeljövőben. Többen arra emlékeztettek, hogy még a viszonylag gyors csatlakozási folyamatok is éveket vesznek igénybe.

Egyes vélemények szerint az eddigi viták során könnyű volt egyetlen szereplőre hárítani a felelősséget, most azonban nyilvánvalóvá válik: a megosztottság mélyebb.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután megérkezett az Európai Tanács informális ülésére Ajía Nápába, 2026. április 23-án (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Védelem: sok beszéd, kevés előrelépés

A csúcstalálkozó egyik fontos témája az EU közös védelme volt, különösen az úgynevezett kölcsönös védelmi klauzula gyakorlati alkalmazása. Ez kimondja, hogy egy tagállamot érő támadás esetén a többiek segítséget nyújtanak. Bár felmerült egy konkrét működési terv kidolgozása, a vita végül háttérbe szorult, és a vezetők inkább geopolitikai kérdésekkel és az energiaárakkal foglalkoztak. Egyelőre tehát nincs áttörés abban, hogyan válhatna valóban működőképessé ez a mechanizmus.

Nem Európa háborúja?

A közel-keleti konfliktus kapcsán is megosztottak a tagállamok. Bár egyes vezetők szerint Európa nélkül nem lehet tartós megoldást találni, sok ország óvatos, és nem kíván mélyebben belefolyni a válságba.

A háttérben az a hozzáállás is megjelenik, hogy ez nem az EU közvetlen háborúja, így a szerepvállalás inkább korlátozott marad. 

A megbeszélések főként már meglévő katonai erők átcsoportosítására korlátozódtak.

Nehéz hónapok jönnek

A csúcstalálkozó első fele inkább a problémák feltérképezéséről szólt, mint a megoldásokról. Bár most még nem kellett konkrét, közös döntéseket aláírni, a következő időszakban ez elkerülhetetlenné válik. Egyre többen figyelmeztetnek: még ha bizonyos akadályok el is tűnnek, az EU döntéshozatala nem lesz feltétlenül gördülékenyebb. A belső viták és eltérő érdekek továbbra is komoly kihívást jelentenek. 

 

 

