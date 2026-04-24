Kijózanító reggel az uniós csúcson: a 90 milliárd eurós hitel után jönnek az igazi problémák

A ciprusi Ajía Nápa üdülővárosában rendezett csúcson a vezetők egy vacsora mellett szembesültek azzal, hogy a mostani döntés csak a kezdet – írja a Politico.
Az EU-nak ugyanis egyszerre kell több fronton is helytállnia: Ukrajna csatlakozásának előkészítése, a közös védelem megerősítése, a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak kezelése, valamint a következő hétéves, mintegy 1800 milliárd eurós költségvetés elfogadása is napirenden van.
Ukrajna ügye megosztó
Míg korábban Brüsszelből egyértelműen azt üzenték, hogy az ukrán uniós csatlakozás 2027-es céldátuma irreális, egyre több jel utal arra, hogy az uniós vezetés felgyorsítaná a folyamatot.
Néhány hét alatt látványosan megváltozott az uniós bővítési biztos hangneme Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban.
Míg korábban kizártnak nevezte a 2027-es tagságot, most már a tárgyalások felgyorsítását sürgeti.
A hangnemváltás mögött nem csupán szakpolitikai szempontok állhatnak, az uniós döntéshozatal politikai környezete is megváltozott. Az egyik kulcstényező Magyarország helyzete lehet, ahol a korábbi, bővítéssel kapcsolatban kritikusabb kormány helyét egy várhatóan integrációpártibb vezetés veheti át.
Európai Unió: Orbán Viktor nélkül sincs egység
A korábbi hónapokban a döntéshozatalt jelentősen hátráltatta a magyar és a szlovák vétó, ám ezek most lekerültek az asztalról, így megszülethetett a megállapodás Ukrajna finanszírozásáról. Emellett az EU újabb, immár huszadik szankciós csomagját is jóváhagyta Oroszországgal szemben.
A háttérben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a korábbi „egység” sokszor inkább csak látszat volt.
Amíg egyes vezetők gyorsítanák Ukrajna uniós csatlakozását, mások ezt teljesen irreálisnak tartják a közeljövőben. Többen arra emlékeztettek, hogy még a viszonylag gyors csatlakozási folyamatok is éveket vesznek igénybe.
Egyes vélemények szerint az eddigi viták során könnyű volt egyetlen szereplőre hárítani a felelősséget, most azonban nyilvánvalóvá válik: a megosztottság mélyebb.
Védelem: sok beszéd, kevés előrelépés
A csúcstalálkozó egyik fontos témája az EU közös védelme volt, különösen az úgynevezett kölcsönös védelmi klauzula gyakorlati alkalmazása. Ez kimondja, hogy egy tagállamot érő támadás esetén a többiek segítséget nyújtanak. Bár felmerült egy konkrét működési terv kidolgozása, a vita végül háttérbe szorult, és a vezetők inkább geopolitikai kérdésekkel és az energiaárakkal foglalkoztak. Egyelőre tehát nincs áttörés abban, hogyan válhatna valóban működőképessé ez a mechanizmus.
Nem Európa háborúja?
A közel-keleti konfliktus kapcsán is megosztottak a tagállamok. Bár egyes vezetők szerint Európa nélkül nem lehet tartós megoldást találni, sok ország óvatos, és nem kíván mélyebben belefolyni a válságba.
A háttérben az a hozzáállás is megjelenik, hogy ez nem az EU közvetlen háborúja, így a szerepvállalás inkább korlátozott marad.
A megbeszélések főként már meglévő katonai erők átcsoportosítására korlátozódtak.
Nehéz hónapok jönnek
A csúcstalálkozó első fele inkább a problémák feltérképezéséről szólt, mint a megoldásokról. Bár most még nem kellett konkrét, közös döntéseket aláírni, a következő időszakban ez elkerülhetetlenné válik. Egyre többen figyelmeztetnek: még ha bizonyos akadályok el is tűnnek, az EU döntéshozatala nem lesz feltétlenül gördülékenyebb. A belső viták és eltérő érdekek továbbra is komoly kihívást jelentenek.