Nem fogja elhinni ki a fehér házi lövöldözés elkövetője – mutatjuk!

A rendőrség azonosította azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy szombat este tüzet nyitott a Fehér Ház Tudósítói Szövetségének vacsoráján. A CNN információi szerint a 31 éves Cole Tomas Allent a helyszín közelében fogták el, ahol Donald Trump elnök és más tisztviselők is jelen voltak.

„A hónap tanára" nyitott tüzet – új információk a fehér házi lövöldözésről

Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték meg, kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evakuálták.

Allen tanárként dolgozott, emellett videojáték-fejlesztéssel is foglalkozott.

A férfi a Los Angeles-i Torrance külvárosában él. Vasárnap hajnalban FBI-ügynökök jelentek meg egy Allenhez köthető háznál Torrance-ban. A hatóságok lezárták az utca egy részét, a helyszínt reflektorokkal világították meg. Több újságíró is a környéken tartózkodott. Egy névtelenséget kérő szomszéd a CNN-nek azt mondta, nem biztos abban, hogy Allen valóban abban a házban lakik. Elmondása szerint nem látják gyakran, de „pár napja” még ott volt. Hozzátette: a feltételezett elkövető apja barátságos és beszédes ember, akivel rendszeresen váltanak néhány szót.

A férfi szakmai hátteréről is több információ napvilágot látott.

Egy Allen nevével és fényképével egyező LinkedIn-profil szerint a C2 Education nevű vizsgafelkészítő és magántanári cégnél dolgozott részmunkaidőben.

A vállalat közösségi médiás bejegyzései alapján 2024 decemberében „a hónap tanárának” választották. Szombat késő este a cég telefonszámán nem sikerült elérni senkit. Allen műszaki pályán végzett: 2017-ben gépészmérnöki diplomát szerzett a Kaliforniai Műszaki Intézetben, tavaly pedig számítástechnikai mesterdiplomát a Kaliforniai Állami Egyetem Dominguez Hills-i campusán. A Szövetségi Választási Bizottság adatai szerint

Allen 2024 októberében 25 dollárral támogatta Kamala Harris elnöki kampányát.

A LinkedIn-oldalán videojáték-fejlesztőként is hivatkozik magára. Egy „Bohrdom” nevű játékot is kiadott, amely a Steam platformon 1,99 dollárért érhető el. A szövetségi védjegynyilvántartás szerint a játék nevét 2018-ban jegyeztette be. A férfi azt is közölte profilján, hogy jelenleg egy újabb projekten dolgozik, amelynek neve „First Law”. A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit.