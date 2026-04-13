Fico a Barátság vezeték újranyitását sürgeti az új magyar kormánnyal

Robert Fico szlovák miniszterelnök Facebook-bejegyzésben reagált a magyarországi választások eredményére, és hangsúlyozta: „tiszteletben tartom Magyarország polgárainak a tegnapi országgyűlési választások döntését”. A kormányfő közölte, hogy készen áll „az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel”, akinek egyúttal gratulált a választási eredményhez.

Fico egyértelművé tette, hogy Szlovákia céljai nem változnak: „érdekelnek minket a Magyarországgal való barátságos és kölcsönösen előnyös kapcsolatok”, valamint fontosnak nevezte a két ország területén élő nemzeti kisebbségek életszínvonalát is.

A szlovák miniszterelnök kiemelte, hogy Pozsony „újra kívánja éleszteni a V4 formátumot”, továbbá hangsúlyozta a közös energetikai érdekek jelentőségét: „közös előrelépés Magyarországgal az energetikai érdekeink védelmében”.

Fico bejegyzésében külön kitért a Barátság kőolajvezetékre is, amelyet kulcskérdésnek nevezett a térség számára. Mint fogalmazott: „Úgy gondolom, továbbra is kiemelt érdeke Szlovákiának és Magyarországnak, sőt egész Közép-Európának, hogy újrainduljon a Barátság kőolajvezeték”.