Orosz és ukrán hadifoglyok térhettek haza – videó

Ukrajna és Oroszország ismét hadifoglyokat cserélt: a felek 175–175 katonát adtak át egymásnak egy, az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével létrejött megállapodás keretében, közvetlenül húsvét előtt.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás értelmében 175 orosz katonát engedtek szabadon 175 ukrán hadifogolyért cserébe – írja a The Moscow Times. A lap szerint a cserét már korábban is várni lehetett, miután orosz sajtóértesülések jelezték, hogy húsvét előtt egyezség születhet. A közleményben az is szerepelt, hogy további civilek is érintettek voltak az ügyben. „Hét orosz állampolgárt – a Kurszki terület lakosait –, akiket a kijevi rezsim illegálisan fogva tartott, szintén visszaküldtek és hazaszállítanak” – fogalmaztak.

Ukrán hadifogoly
Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij is közölte, hogy a most hazatérők között nemcsak katonák, hanem civilek is voltak. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a szabadon engedettek között olyan katonák is vannak, akiket még a mariupoli harcok során ejtettek foglyul, de érkeztek visszatérők más térségekből is, köztük Donyeckből, Herszonból, Szumiból és Zaporizzsjából

 – számol be róla a The Kyiv Independent.

Az ukrán hatóságok szerint a hazatért katonák többsége rossz egészségi állapotban van. Sérülésekkel és súlyos pszichológiai megterheléssel küzdenek, ami jól mutatja a hadifogság körülményeit. A jelentések alapján a legfiatalabb kiszabadított katona 22 éves, míg a legidősebb 63 éves volt.

Az ukrán vezetés jelezte, hogy tovább dolgoznak a fogságban lévő állampolgárok hazahozatalán.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy minden emberünket hazahozzuk

  – hangsúlyozták.

A portál emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint hétezer ukrán térhetett vissza hasonló megállapodások révén.

