Francia-lengyel nukleáris gyakorlat: Európa a tűzzel játszik – mutatjuk, miért

Az európai biztonságpolitika iránya egyre inkább a katonai erődemonstráció és az elrettentés erősítése felé tolódik, miközben a békés rendezés lehetősége háttérbe szorul. A francia kezdeményezésű nukleáris együttműködés és a közös gyakorlatok terve azt mutatja, hogy a kontinens vezető hatalmai nem a feszültség csökkentésében, hanem annak kezelésében látják a megoldást. Ez a megközelítés azonban könnyen újabb kockázatokat teremthet, különösen egy már eleve instabil geopolitikai helyzetben.

Francia-lengyel nukleáris gyakorlat: Európa egyre távolabb a békétől

Fotó: AFP

Francia és lengyel vezetők hétfőn közös gyakorlatok tartásáról egyeztettek, egy Franciaország által vezetett kezdeményezés részeként, amelynek célja, hogy szövetségeseket is bevonjanak a nukleáris elrettentésbe

– számolt be cikkében a Politico.

„A megvizsgálandó kérdések között szerepel majd az információcsere és a közös gyakorlatok” – mondta Emmanuel Macron francia elnök egy sajtótájékoztatón a lengyelországi Gdansk kikötővárosban, amikor arról kérdezték, hogy Franciaország miként működne együtt Lengyelországgal nukleáris kérdésekben.

Franciaország az Európai Unió egyetlen nukleáris hatalma.

Macron az év elején „a francia elrettentés új szakaszát” jelentette be, egy történelmi változást, amelynek keretében más európai országok is nagyobb szerepet kapnának az elrettentésben, kezdve a nukleáris gyakorlatokban való részvétellel.

Az úgynevezett előretolt elrettentésben Lengyelország mellett Németország, Görögország, Hollandia, Belgium, Dánia és Svédország is részt vesz.

Poland will join the French initiative to expand nuclear deterrence in Europe, which includes information sharing, joint military exercises, and deeper defense cooperation. The initiative is being promoted by French President Emmanuel Macron.



Lengyelország, amely nem vesz részt az Egyesült Államok nukleáris megosztási programjában, érdekelt az Oroszországgal szembeni európai elrettentés megerősítésében.

„Úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk egy Franciaország által együttműködésre meghívott országcsoporthoz” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Ez egy exkluzív csoport, amely olyan országokból áll, amelyek megértik az európai szuverenitás szükségességét. Olyan világban élünk, ahol szükségünk van nukleáris elrettentő képességekre.

Franciaország határozott abban, hogy nukleáris fegyvereinek alkalmazása feletti végső ellenőrzésnek Párizsnál kell maradnia, ugyanakkor felmerült annak lehetősége is, hogy a jövőben francia, nukleáris fegyverekkel felszerelt harci repülőgépeket szövetséges országokban állomásoztassanak.

Őszintén szólva nem az az álmom, hogy atomfegyverekkel felszerelt Rafale-ok repüljenek Lengyelország felett, de remélem, önöknek sincsenek ilyen terveik

– mondta Tusk Macronnak.