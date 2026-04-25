Sorsdöntő választás a háború árnyékában: szavaznak a palesztinok Gázában és Ciszjordániában + videó

Szombaton megkezdődtek az önkormányzati választások az Izrael által megszállt Ciszjordániában és a Gázai övezet Deir el-Balah régiójában. Ez az első alkalom a gázai háború kezdete óta, hogy a palesztinok az urnákhoz járulhatnak. A rámalláhi Központi Választási Bizottság adatai szerint a részvételre jogosultak száma Ciszjordániában közel 1,5 millió, míg Gázában 70 000 fő – számolt be róla a DW.

A gázai háború kitörése óta először tartanak választásokat a palesztin területeken Fotó: AFP

Gázában a helyzet különösen feszült, hiszen a területen 2006 óta nem tartottak választásokat. Akkor a Hamász iszlamista csoport győzött, amely egy évvel később fegyveres erővel ragadta magához az irányítást a Fatah vezette Palesztin Hatóságtól. Ciszjordániában is hosszú szünet után, a 2023 októbere óta tartó izraeli-hamász háború kezdete óta először nyílt lehetőség a véleménynyilvánításra.

Hamász-jelöltek nélkül

A legtöbb jelölt Mahmúd Abbász palesztin elnök világi-nacionalista pártjához, a Fatah-hoz köthető, vagy függetlenként méretteti meg magát.

Nincsenek olyan listák, amelyek hivatalosan a Hamászhoz tartoznának, annak ellenére, hogy a terrorszervezet továbbra is ellenőrzi a Gázai övezet azon részeit, amelyeket nem szálltak meg az izraeli erők.

A közvélemény-kutatások szerint azonban továbbra is a Hamász a legnépszerűbb palesztin frakció mind Gázában, mind Ciszjordániában. Több nagyvárosban, például Rámalláhban és Nabluszban valódi verseny sincs: mivel csak egyetlen listát nyújtottak be, így a Fatah jelöltjei szavazás nélkül, automatikusan győznek.

REPEAT OF 2006? Gaza heads to polls. A suspected Hamas-linked party appears on the ballot in the first local elections—all before the group has disarmed. https://t.co/tckQ8SmDWZ — Fox News World (@FNCGlobalNews) April 24, 2026

Szimbolikus harc a hatalomért

Szakértők szerint a gázai szavazás nagyrészt szimbolikus jelentőségű. Kizárólag Deir el-Balah területére korlátozódik, mivel ez az enklávé azon ritka pontjainak egyike, amelyet elkerült az izraeli szárazföldi invázió.

A Palesztin Hatóság nem titkolt célja, hogy a választásokkal megerősítse hatalmi igényét a térség felett, ahonnan 2007-ben űzték el őket.

Mindezt úgy próbálják elérni, hogy közben súlyos korrupciós vádakkal is szembe kell nézniük.

A 2023-as Hamász-terrortámadás óta, amelyben 1200 ember vesztette életét, Gáza egyes területei lakhatatlanná váltak az izraeli válaszcsapások után. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint több mint 72 000 ember halt meg, a közművek és az egészségügyi szektor pedig a működésképtelenség határán áll.