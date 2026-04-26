Rendkívüli körülmények között zajlottak a választások Ciszjordániában és a Gázai övezet egy részén

Mint arról beszámoltunk, a gázai háború kitörése óta először tartottak választásokat, a részvételi adatok azonban jelentős különbségeket mutatnak a térségek között. Az első adatok szerint Ciszjordániában 512 510 választó járult az urnákhoz, ami 56 százalékos részvételt jelent. Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint ezzel szemben a Gázai övezetben, Deir al-Balahban 19 962-en szavaztak, ami mindössze 23 százalékos részvételi arány. Vasárnap délben Rámalláhban hivatalosan is bejelentették a palesztin helyhatósági választások végeredményét.

Gáza és Ciszjordánia az újraegyesülés útjára lépett – megvannak a választási eredmények

A Központi Választási Bizottság adatai alapján Ciszjordánia 183 helyi tanácsában, valamint a Gázai övezetben található Deir al-Balah városában zajlott le a voksolás. Dzsamíl al-Khalidi, a bizottság gázai vezetője kiemelte:

a választás az egyetlen módja a hatalom békés átadásának.

Under the slogan “We Stay,” the Ramallah-based Central Election Commission has campaigned to encourage participation among the nearly 70,000 voters eligible in Gaza’s Deir al-Balah and 1 million in the West Bank.



Voting “reflects the will of the Palestinian people to stay on… pic.twitter.com/nAARHM6PEO — The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 26, 2026

Hamász-jelöltek nélkül

A legtöbb jelölt Mahmúd Abbász palesztin elnök világi-nacionalista pártjához, a Fatah-hoz volt köthető, vagy függetlenként mérette meg magát.

Nem voltak olyan listák, amelyek hivatalosan a Hamászhoz tartoztak volna.

A CNN beszámolt arról is, hogy a Hamászt hivatalosan kizárták a szombati helyhatósági választásokból, mivel a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PLO) előírta a pártok és jelöltek számára bizonyos kötelezettségvállalások elfogadását, beleértve Izrael elismerését és a kétállami megoldás támogatását.

REPEAT OF 2006? Gaza heads to polls. A suspected Hamas-linked party appears on the ballot in the first local elections—all before the group has disarmed. https://t.co/tckQ8SmDWZ — Fox News World (@FNCGlobalNews) April 24, 2026

Kihívások és sikeres lebonyolítás

Rami Hamdallah, a bizottság vezetője az Al-Birehben tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a folyamat rendkívül összetett körülmények között, de teljes integritással és átláthatósággal zárult.

Ez volt az első alkalom, hogy az új választási törvényt alkalmazták, amely nyílt listás és vegyes egyéni rendszert vezetett be.

A Gázai övezetet és Ciszjordániát a bizottság egységes földrajzi egységként kezelte.

A Gázai övezet középső részén különösen nehéz volt a helyzet

Mivel a szavazólapok kiszállítását nem tudták biztosítani Deir al-Balahban, a lakosok maguk nyomtatták ki azokat és készítették el az urnákat.

Ebben a városban a részvétel 23 százalékos volt, amit a bizottság a háború miatti elvándorlással magyarázott.

Ezzel szemben Ciszjordániában a részvételi arány elérte az 56 százalékot, ami növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Szalfit kormányzóságban volt a legmagasabb a kedv, ott a választók 71 százaléka járult az urnákhoz.