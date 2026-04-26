Rendkívüli körülmények között zajlottak a választások Ciszjordániában és a Gázai övezet egy részén

Mint arról beszámoltunk, a gázai háború kitörése óta először tartottak választásokat, a részvételi adatok azonban jelentős különbségeket mutatnak a térségek között. Az első adatok szerint Ciszjordániában 512 510 választó járult az urnákhoz, ami 56 százalékos részvételt jelent. Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint ezzel szemben a Gázai övezetben, Deir al-Balahban 19 962-en szavaztak, ami mindössze 23 százalékos részvételi arány. Vasárnap délben Rámalláhban hivatalosan is bejelentették a palesztin helyhatósági választások végeredményét.
A Központi Választási Bizottság adatai alapján Ciszjordánia 183 helyi tanácsában, valamint a Gázai övezetben található Deir al-Balah városában zajlott le a voksolás. Dzsamíl al-Khalidi, a bizottság gázai vezetője kiemelte:
a választás az egyetlen módja a hatalom békés átadásának.
Hamász-jelöltek nélkül
A legtöbb jelölt Mahmúd Abbász palesztin elnök világi-nacionalista pártjához, a Fatah-hoz volt köthető, vagy függetlenként mérette meg magát.
Nem voltak olyan listák, amelyek hivatalosan a Hamászhoz tartoztak volna.
A CNN beszámolt arról is, hogy a Hamászt hivatalosan kizárták a szombati helyhatósági választásokból, mivel a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PLO) előírta a pártok és jelöltek számára bizonyos kötelezettségvállalások elfogadását, beleértve Izrael elismerését és a kétállami megoldás támogatását.
Kihívások és sikeres lebonyolítás
Rami Hamdallah, a bizottság vezetője az Al-Birehben tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a folyamat rendkívül összetett körülmények között, de teljes integritással és átláthatósággal zárult.
Ez volt az első alkalom, hogy az új választási törvényt alkalmazták, amely nyílt listás és vegyes egyéni rendszert vezetett be.
A Gázai övezetet és Ciszjordániát a bizottság egységes földrajzi egységként kezelte.
A Gázai övezet középső részén különösen nehéz volt a helyzet
Mivel a szavazólapok kiszállítását nem tudták biztosítani Deir al-Balahban, a lakosok maguk nyomtatták ki azokat és készítették el az urnákat.
Ebben a városban a részvétel 23 százalékos volt, amit a bizottság a háború miatti elvándorlással magyarázott.
Ezzel szemben Ciszjordániában a részvételi arány elérte az 56 százalékot, ami növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Szalfit kormányzóságban volt a legmagasabb a kedv, ott a választók 71 százaléka járult az urnákhoz.
Az egység útján?
Mohammed Musztafa miniszterelnök gratulált a palesztin népnek ehhez a „nemzeti lépéshez”, amely a teljes függetlenség felé vezet.
A Gázai övezet Palesztin Állam és népének szerves része
– szögezte le a kormányfő, hozzátéve, hogy a cél az övezet újraegyesítése palesztin legitimitás alatt. A miniszterelnök ugyanakkor rámutatott a súlyos gazdasági nehézségekre is. Véleménye szerint
az izraeli megszállás nemcsak blokád alatt tartja Gázát, hanem a palesztin vámbevételek visszatartásával Ciszjordániát is megfojtja.
Musztafa szerint az elmúlt évben semmilyen adóbevétel nem került a kincstárba, ezt értékelte „újabb megszállásként”.
Támogatás az önkormányzatoknak
A kormány jelentős forrásokat különített el a frissen megválasztott tanácsok támogatására. Az infrastrukturális fejlesztésekre 50 millió dollár érkezik arab alapokból, 40 millió euró a Városfejlesztési Alapból, továbbá 170 millió sékelnyi belföldi támogatást is biztosítanak. A választásokon a szavazatok 95 százaléka érvényesnek bizonyult. A palesztin vezetés reményét fejezte ki, hogy hamarosan a Gázai övezet többi részén is megrendezhetik a voksolást, miután a tűzszünet teljeskörűvé válik és megkezdődhet az újjáépítés.