Robbanás Berlinben: Friedrich Merz kimondta, amit eddig kevesen mertek

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy a klímavédelmi intézkedések nem akadályozhatják a gazdasági növekedést és nem sodorhatják veszélybe Németország iparát. Figyelmeztetett, hogy az a politikai irányvonal, amely az ipar zsugorodásához vezet, nem élvezi a lakosság támogatását és végső soron csak lassítja az innovációt – számolt be róla a Brussels Signal.

Merz hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedés és a klímavédelem közötti egyensúly megtalálása a német kormány célja

Az április 22-én, Berlinben tartott Petersberg Klímadialógus (Petersberg Climate Dialogue) rendezvényen Merz megerősítette Németország elkötelezettségét a klímaváltozás elleni harcban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyensúlyt kell teremteni a környezetvédelmi célok és az ipar versenyképessége között.

Hozzá akarunk járulni a klímaváltozás elleni harchoz, és Németország jelentős erőfeszítéseket fog tenni ennek érdekében”

– mondta a több mint 30 ország részvételével tartott találkozón, majd hozzátette, hogy a klímavédelem nem veszélyeztetheti az ipari bázist Németországban és más országokban. Kiemelte, hogy a klímapolitikának multilaterálisnak, ambiciózusnak és hatékonynak kell lennie, miközben meg kell őriznie a versenyképességet, annak érdekében hogy fenntartsa a társadalmi támogatottságot és ösztönözze a gazdasági növekedést.

Az a folyamat, amely deindusztrializációhoz* vezet, nem fogja elnyerni a lakosság támogatását. És végül akadályozni fogja az innovációt”

– mondta.

*Olyan gazdasági/társadalmi folyamat, aminek hatására csökken egy adott terület nehézipari tevékenysége és ezzel egyidejűleg a feldolgozóipar, szolgáltatóipar előretörése jellemző.

Hozzátette, hogy a zöldenergia a növekedés egyik motorjává vált: Németországban a tiszta technológiák szektora 2010 óta 50 százalékkal gyorsabban nőtt, mint a teljes gazdaság. Példaként említette a körforgásos gazdaságot, a nap- és szélenergiát, valamint a hidrogénhez kapcsolódó technológiákat. Merz kijelentései a német energiapolitikai átmenet üteméről és költségeiről szóló folyamatos viták közepette hangzottak el, amelyeket tovább súlyosbított a közel-keleti válság, valamint a nyersanyag- és energiapiacokra nehezedő nyomás.

A Merz-kormány fenntartja a 2045-ös klímasemlegességi célt, miközben felülvizsgálja az előző kormánytól örökölt szabályozásokat.

Eközben a magas energiaárakkal és alacsony gazdasági növekedéssel küzdő német kormányt ellenzéki szereplők és környezetvédő szervezetek egyaránt azzal vádolják, hogy lassítja a megújuló energiaforrások térnyerését és módosítja a fűtési rendszerekre, valamint a járműkibocsátásokra vonatkozó szabályokat.