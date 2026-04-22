Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Szijjártó Péter éjfél előtt üzenetet tett közzé! A jövőről van szó!

gyermekvédelem

Teljes a felháborodás az EU gyermekvédelmi ítélete után

Brüsszel ismét támadja Magyarországot: az unió bírósága kimondta, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. A döntés után a közösségi médiában azonnal megjelentek a felháborodott reakciók, sokan politikai nyomásgyakorlásról beszélnek.
gyermekvédelemBrüsszeljogMagyarország

Az Európai Unió Bírósága kedden hozott ítéletében úgy foglalt állást, hogy a 2021-ben elfogadott magyar gyermekvédelmi szabályozás több ponton összeütközésbe kerül az uniós normákkal. A döntés szerint a jogszabály diszkriminatív, és sérti az EU alapértékeit, különösen az egyenlőség és az emberi méltóság elvét. A határozat lényegében azt mondja ki, hogy Magyarország nem korlátozhatja ilyen formában a kiskorúak számára elérhető, szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos tartalmakat.

Brüsszel szerint a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot (Fotó: AFP)
Brüsszel szerint a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot (Fotó: AFP)

A döntés azonban nem maradt visszhang nélkül: az X-en számos felhasználó bírálta az Európai Uniót és kiállt Magyarország mellett.

Egy hozzászóló szerint az uniós intézmények túllépik hatáskörüket:

Az embereknek nem szabad megbízniuk a meg nem választott uniós vezetőkben, mert rá akarják kényszeríteni akaratukat Magyarországra. Magyarország nem melegellenes: népszavazást tartottak, és az emberek úgy döntöttek, hogy a drag queeneknek nincs helyük az óvodákban, és kiskorúaknál nem lehet nemváltás.

Volt, aki még élesebben fogalmazott:

Ezért kellene megszüntetni az Európai Uniót. Magyarország nem akarja hatéves gyerekeknek azt tanítani, hogy bármilyen neműek lehetnek.

Egy másik kommentelő gazdasági és politikai nyomásgyakorlást emlegetett: „Brüsszel milliárdokat vesz el Magyarországtól, miközben az ország a gyermekeit védi az európai gender- és LMBTQ-ideológiától.”

A felhasználók szerint az EU támadja Magyarországot:

A brüsszeli erőszakos politikusok ismét Magyarország ellen fordultak, amiért az meg meri védeni polgárait a genderideológiától.

Ezek az uniós, meg nem választott bürokraták mondják meg a szuverén országok megválasztott vezetőinek, mit tehetnek és mit nem.

– áll egy másik bejegyzésben.

 

