Teljes a felháborodás az EU gyermekvédelmi ítélete után

Az Európai Unió Bírósága kedden hozott ítéletében úgy foglalt állást, hogy a 2021-ben elfogadott magyar gyermekvédelmi szabályozás több ponton összeütközésbe kerül az uniós normákkal. A döntés szerint a jogszabály diszkriminatív, és sérti az EU alapértékeit, különösen az egyenlőség és az emberi méltóság elvét. A határozat lényegében azt mondja ki, hogy Magyarország nem korlátozhatja ilyen formában a kiskorúak számára elérhető, szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos tartalmakat.
A döntés azonban nem maradt visszhang nélkül: az X-en számos felhasználó bírálta az Európai Uniót és kiállt Magyarország mellett.
Egy hozzászóló szerint az uniós intézmények túllépik hatáskörüket:
Az embereknek nem szabad megbízniuk a meg nem választott uniós vezetőkben, mert rá akarják kényszeríteni akaratukat Magyarországra. Magyarország nem melegellenes: népszavazást tartottak, és az emberek úgy döntöttek, hogy a drag queeneknek nincs helyük az óvodákban, és kiskorúaknál nem lehet nemváltás.
Volt, aki még élesebben fogalmazott:
Ezért kellene megszüntetni az Európai Uniót. Magyarország nem akarja hatéves gyerekeknek azt tanítani, hogy bármilyen neműek lehetnek.
Egy másik kommentelő gazdasági és politikai nyomásgyakorlást emlegetett: „Brüsszel milliárdokat vesz el Magyarországtól, miközben az ország a gyermekeit védi az európai gender- és LMBTQ-ideológiától.”
A felhasználók szerint az EU támadja Magyarországot:
A brüsszeli erőszakos politikusok ismét Magyarország ellen fordultak, amiért az meg meri védeni polgárait a genderideológiától.
Ezek az uniós, meg nem választott bürokraták mondják meg a szuverén országok megválasztott vezetőinek, mit tehetnek és mit nem.
– áll egy másik bejegyzésben.