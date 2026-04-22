Teljes a felháborodás az EU gyermekvédelmi ítélete után

Az Európai Unió Bírósága kedden hozott ítéletében úgy foglalt állást, hogy a 2021-ben elfogadott magyar gyermekvédelmi szabályozás több ponton összeütközésbe kerül az uniós normákkal. A döntés szerint a jogszabály diszkriminatív, és sérti az EU alapértékeit, különösen az egyenlőség és az emberi méltóság elvét. A határozat lényegében azt mondja ki, hogy Magyarország nem korlátozhatja ilyen formában a kiskorúak számára elérhető, szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos tartalmakat.

A döntés azonban nem maradt visszhang nélkül: az X-en számos felhasználó bírálta az Európai Uniót és kiállt Magyarország mellett.

Egy hozzászóló szerint az uniós intézmények túllépik hatáskörüket:

Az embereknek nem szabad megbízniuk a meg nem választott uniós vezetőkben, mert rá akarják kényszeríteni akaratukat Magyarországra. Magyarország nem melegellenes: népszavazást tartottak, és az emberek úgy döntöttek, hogy a drag queeneknek nincs helyük az óvodákban, és kiskorúaknál nem lehet nemváltás.

People, don’t trust unelected EU leaders because they want to push Magyar to their will. Hungary is not anti-gay, it held a referendum and the people decided drag queens do not belong in kindergarten classrooms or should have their own parade and no minors gender reassignment. — Plugin2love (@DebArlett) April 21, 2026

Volt, aki még élesebben fogalmazott:

Ezért kellene megszüntetni az Európai Uniót. Magyarország nem akarja hatéves gyerekeknek azt tanítani, hogy bármilyen neműek lehetnek.

This is why the EU must be destroyed. Hungary doesn't want to teach 6 year olds that they can be whatever gender they were brainwashed to be — Vidmax (@VidmaxOfficial) April 21, 2026

Egy másik kommentelő gazdasági és politikai nyomásgyakorlást emlegetett: „Brüsszel milliárdokat vesz el Magyarországtól, miközben az ország a gyermekeit védi az európai gender- és LMBTQ-ideológiától.”

A felhasználók szerint az EU támadja Magyarországot:

A brüsszeli erőszakos politikusok ismét Magyarország ellen fordultak, amiért az meg meri védeni polgárait a genderideológiától.

The bullies in Brussels are once again turning their fury onto Hungary

Daring to protect your citizens from trans ideology and LBGTQ+



Via @euronews: EU Court rules Orbán’s anti LGTBQ+ law breaches core values, calls on Budapest to cancel it https://t.co/Cr21QAXKgh — Make Britain Great Again (@UkandNireland) April 21, 2026

Ezek az uniós, meg nem választott bürokraták mondják meg a szuverén országok megválasztott vezetőinek, mit tehetnek és mit nem.

– áll egy másik bejegyzésben.