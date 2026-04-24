Hevesek a reakciók: brutális válasz Brüsszel gyermekvédelmi ítéletére

Az Európai Unió Bíróságának döntése, amely szerint a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, komoly visszhangot váltott ki.

Heves reakciókat váltott ki az Európai Unió Bíróságának ítélete, amely elmarasztalta a magyar gyermekvédelmi törvényt (Fotó: AFP)

A közösségi médiában rövid idő alatt élénk vita bontakozott ki: számos felhasználó és kommentelő bírálta az ítéletet, és úgy értékelte, hogy az Európai Unió túlterjeszkedik hatáskörén. Többen hangsúlyozták, hogy a gyermekvédelem kérdése nemzeti hatáskör kellene, hogy maradjon, és szerintük Brüsszel ideológiai alapon avatkozik be.

A hozzászólások között sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós intézmények egyre inkább beleszólnak a tagállamok belső ügyeibe, különösen az olyan érzékeny területeken, mint az oktatás vagy a családpolitika.

Egy kommentelő például így fogalmazott:

Ez nem bírósági ítélet, hanem nyílt ideológiai ráerőltetés Brüsszel részéről. Magyarország meg merte védeni a gyermekeit, ezért az uniós bíróság megbüntette.”

Egy másik szerint: „Az erkölcsi nevelés és a gyermekvédelem minden tagállam saját hatásköre kell hogy maradjon.”

Volt aki még erősebben adott hangot véleményének: „Ez a gonosz globalisták társasága.”

Unnamed? It is the globalist cabal of evil. — Anna T (@AnnaTheHun) April 24, 2026

A következő hozzászóló pedig azt írta:

Magyarországnak nem szabadna elfogadnia azokat a degeneráltakat, akik tönkreteszik nemzetüket és kultúrájukat.”

Hungary should not accept degenerates ruining their nation and culture — Benjamin Hreowsian (@behreowsian) April 23, 2026

Volt, aki még ennél is durvább hangnemben adott hangot felháborodásának: „Rohadjon rájuk a bőr is”.

A vita középpontjában az áll, hogy a magyar törvény a kiskorúak védelmét szolgálja-e, vagy – ahogy az uniós bíróság megállapította – diszkriminatív elemeket tartalmaz. Míg egyesek az ítéletet az uniós értékek érvényesítésének tekintik, mások szerint az a nemzeti szuverenitás korlátozását jelenti.