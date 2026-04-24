Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

Hevesek a reakciók: brutális válasz Brüsszel gyermekvédelmi ítéletére

Heves reakciókat váltott ki az Európai Unió Bíróságának ítélete, amely elmarasztalta a magyar gyermekvédelmi törvényt. A közösségi médiában sokan élesen bírálták a döntést, és úgy vélik, Brüsszel ismét beavatkozik a nemzeti hatáskörökbe.
Az Európai Unió Bíróságának döntése, amely szerint a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, komoly visszhangot váltott ki. 

Heves reakciókat váltott ki az Európai Unió Bíróságának ítélete, amely elmarasztalta a magyar gyermekvédelmi törvényt (Fotó: AFP)

A közösségi médiában rövid idő alatt élénk vita bontakozott ki: számos felhasználó és kommentelő bírálta az ítéletet, és úgy értékelte, hogy az Európai Unió túlterjeszkedik hatáskörén. Többen hangsúlyozták, hogy a gyermekvédelem kérdése nemzeti hatáskör kellene, hogy maradjon, és szerintük Brüsszel ideológiai alapon avatkozik be.

A hozzászólások között sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós intézmények egyre inkább beleszólnak a tagállamok belső ügyeibe, különösen az olyan érzékeny területeken, mint az oktatás vagy a családpolitika.

Egy kommentelő például így fogalmazott:

Ez nem bírósági ítélet, hanem nyílt ideológiai ráerőltetés Brüsszel részéről. Magyarország meg merte védeni a gyermekeit, ezért az uniós bíróság megbüntette.”

Egy másik szerint: „Az erkölcsi nevelés és a gyermekvédelem minden tagállam saját hatásköre kell hogy maradjon.”

Volt aki még erősebben adott hangot véleményének: „Ez a gonosz globalisták társasága.” 

A következő hozzászóló pedig azt írta:

Magyarországnak nem szabadna elfogadnia azokat a degeneráltakat, akik tönkreteszik nemzetüket és kultúrájukat.”

Volt, aki még ennél is durvább hangnemben adott hangot felháborodásának: „Rohadjon rájuk a bőr is”.

A vita középpontjában az áll, hogy a magyar törvény a kiskorúak védelmét szolgálja-e, vagy – ahogy az uniós bíróság megállapította – diszkriminatív elemeket tartalmaz. Míg egyesek az ítéletet az uniós értékek érvényesítésének tekintik, mások szerint az a nemzeti szuverenitás korlátozását jelenti.

 

 

