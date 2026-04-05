Gyilkosság, utcai erőszak és kényszersorozás – videón az ukrán valóság

Az Ukrinform beszámolója szerint az ukrán védelmi minisztérium reagált a lvivi területi toborzóközpont egyik alkalmazottjának meggyilkolására. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a rendszer működésével kapcsolatos problémák sem indokolhatják az erőszakos cselekményeket.

Ukrán katonák Zaporizzsja környékén (Fotó: AFP)

A közlemény szerint aki katonát öl meg – akár a fronton, akár a hátországban – Ukrajna ellen cselekszik, és elkerülhetetlen büntetésre számíthat. A minisztérium ezt az egyetlen elfogadható álláspontként határozta meg. Emellett jelezték, hogy az ukrán mozgósítási rendszer változtatásokra szorul, és ezek végrehajtását a közeljövőben ígérték.

A jelentés szerint a lvivi eset gyanúsítottja egy 35 éves helyi vámfelügyelő, az indítékokat jelenleg vizsgálják. A vonatkozó jogszabályok alapján tíztől tizenöt évig terjedő vagy életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.

Az Ukrinform felidézte, hogy decemberben egy 30 éves férfi halálosan megkéselt egy alkalmazottat a lvivi Halics–Frankivszki területi toborzóközpontban.

Kirilo Budanov: A mozgósítás szükséges marad, amíg a háború tart

A mozgósítással és a területi toborzóközpontok (TCC) működésével kapcsolatos problémák a háború alatt nem oldhatók meg alapvetően. A front fenntartásához szükséges emberi erőforrások biztosítása továbbra is kritikus feladat – írja a Suspilne Budanov nyilatkozata alapján.

Budanov kijelentette azt is, hogy a hadseregnek emberi erőforrásokra van szüksége, mivel a háború 12,5 éve tart, ebből több mint négy éve teljes körű invázió zajlik. Hozzátette, hogy a társadalom egy része nem kíván részt venni a harcokban.

Budanov hangsúlyozta, hogy elegendő számú önkéntes hiányában az állam mozgósításra kényszerül, mivel enélkül nem biztosítható a front stabilitása.

Van egy minimumszint, amely a front fenntartásához szükséges. A két helyzet között nincs összhang. Ezért, ha nincs elegendő jelentkező, mozgósítani kell”

– mondta.

Hozzátette, hogy a területi toborzóközpontok nevének vagy működési formájának megváltoztatása nem hoz érdemi változást, mivel a hadsereg feltöltése változatlan feladat.