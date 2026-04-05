Az Ukrinform beszámolója szerint az ukrán védelmi minisztérium reagált a lvivi területi toborzóközpont egyik alkalmazottjának meggyilkolására. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a rendszer működésével kapcsolatos problémák sem indokolhatják az erőszakos cselekményeket.
A közlemény szerint aki katonát öl meg – akár a fronton, akár a hátországban – Ukrajna ellen cselekszik, és elkerülhetetlen büntetésre számíthat. A minisztérium ezt az egyetlen elfogadható álláspontként határozta meg. Emellett jelezték, hogy az ukrán mozgósítási rendszer változtatásokra szorul, és ezek végrehajtását a közeljövőben ígérték.
A jelentés szerint a lvivi eset gyanúsítottja egy 35 éves helyi vámfelügyelő, az indítékokat jelenleg vizsgálják. A vonatkozó jogszabályok alapján tíztől tizenöt évig terjedő vagy életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.
Az Ukrinform felidézte, hogy decemberben egy 30 éves férfi halálosan megkéselt egy alkalmazottat a lvivi Halics–Frankivszki területi toborzóközpontban.
Kirilo Budanov: A mozgósítás szükséges marad, amíg a háború tart
A mozgósítással és a területi toborzóközpontok (TCC) működésével kapcsolatos problémák a háború alatt nem oldhatók meg alapvetően. A front fenntartásához szükséges emberi erőforrások biztosítása továbbra is kritikus feladat – írja a Suspilne Budanov nyilatkozata alapján.
Budanov kijelentette azt is, hogy a hadseregnek emberi erőforrásokra van szüksége, mivel a háború 12,5 éve tart, ebből több mint négy éve teljes körű invázió zajlik. Hozzátette, hogy a társadalom egy része nem kíván részt venni a harcokban.
Budanov hangsúlyozta, hogy elegendő számú önkéntes hiányában az állam mozgósításra kényszerül, mivel enélkül nem biztosítható a front stabilitása.
Van egy minimumszint, amely a front fenntartásához szükséges. A két helyzet között nincs összhang. Ezért, ha nincs elegendő jelentkező, mozgósítani kell”
– mondta.
Hozzátette, hogy a területi toborzóközpontok nevének vagy működési formájának megváltoztatása nem hoz érdemi változást, mivel a hadsereg feltöltése változatlan feladat.
Durva ukrán kényszersorozási akció
Az X-en pedig egy rendkívül erőszakos és kegyetlen videó jelent meg az ukrán kényszersorozásról. A videón több egyenruhás vesz körül egy férfit, majd lefogják. Rövid dulakodás alakul ki, a férfi láthatóan ellenáll. A helyzet gyorsan elfajul: az egyik egyenruhás paprikaspray-t fúj a férfi arcába, aki ezután összeesik, kiszolgáltatott helyzetbe kerül.
Egy másik felvételen egy civilt több egyenruhás megpróbál betuszkolni a furgonjukba. A férfi ellenáll, miközben a karjainál fogva húzzák befelé a nyitott ajtón keresztül.
Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter
Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.
Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.