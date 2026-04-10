Magyar Péter és Brüsszel ugyanazt mondja: „G…ci nagy háború lesz”

Szijjártó Péter egy videót osztott meg, amelyben Magyar Péter egy kiszivárgott kijelentése mellett több európai vezető háborús megszólalása is elhangzik. A felvétel üzenete: a választás tétje, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból. „Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot. Csak a Fidesz a biztos választás” – hangzik el videóban.
Szijjártó Péter egy videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben több európai politikus nyilatkozata mellett Magyar Péter egyik kijelentésére is felhívta a figyelmet. A külgazdasági és külügyminiszter a megosztáshoz mindössze annyit fűzött: „Van itt még kérdés? Vasárnap 2X Fidesz.”

Szijjártó Péter egy videót osztott meg, amelyben Magyar Péter egy kiszivárgott kijelentése mellett több európai vezető háborús megszólalása is elhangzik (Fotó: MTI)

A videóban egy kiszivárgott hangfelvétel részlete is hallható, amelyen Magyar Péter így fogalmaz: „Így is az lesz. G…ci nagy háború lesz!”

Ezt követően több nemzetközi politikus korábbi megszólalása is megjelenik. Mark Rutte NATO-főtitkár egy helyen úgy fogalmaz: 

„Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és dédszüleink vívtak”, egy másik részletben pedig azt mondja: „Át kell állnunk a háborús gondolkodásra.”

A felvételen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szerepel, aki a videó szerint kijelentette: „Európának harcolnia kell.”

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a felvételen úgy fogalmaz:

Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.

A videó szerint:

Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot. Állítsuk meg őket! Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás.

 

