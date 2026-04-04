Tragédia Harkivban: rokkant katonát és három gyermekét ölte meg a támadás

A magyar határtól csupán pár órára emberek ezrei küzdenek nap mint nap az életben maradásért. Az orosz-ukrán háború rémségeiről szóló beszámolók szívszorító képet festenek a mindennapokról. A civilek helyzete a legrosszabb: az orosz támadások miatt súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra, ezért sok helyen nincs fűtés, áram, sőt vezetékes víz sem. A legnagyobb veszteség azonban az, amikor az emberek egyik pillanatról a másikra elveszítik a szeretteiket.
Harkivban egy rokkant katonát és három gyermekét saját otthonukban érte a végzet
A Hromadske beszámolója szerint egy Harkiv megyei családtól a háború egyetlen éjszaka alatt elvette az apát és három kisgyermeket, a várandós anya pedig egyedül maradt a felfoghatatlan veszteséggel. Februárban vásároltak házat Bohoduhivban, Harkiv megyében. A család már a beköltözésre készült, meghívták a barátokat, berendezkedtek, és várták következő gyermekük születését. Új élet kezdődött volna számukra. A férfit 2024 májusában besorozták az ukrán fegyveres erőkhöz.
Négy hónap szolgálat után aknára lépett, elvesztette az egyik lábát.
Kórházba került, rehabilitáción esett át, majd protézissel tért haza. Anatolij Jeliszijev városvezető felidézte, hogy egyszer látta is, amikor tavaly tavasszal autóval vitték, mankóval járt, és még nem szokta meg az új helyzetet. A család ezt követően Szoszonivkában élt, majd megszületett harmadik gyermekük, Miroslava. Nemrég hivatalosan is összeházasodtak, és Olha ismét teherbe esett. A faluvezető szerint már a házavatóra készültek.
Február 11-én éjszaka azonban egy orosz drón közvetlenül a házukba csapódott.
A támadásban Hrihorij és három kisgyermekük életét vesztette.
A család egyéves kislánya, Miroslava, valamint a kétéves ikrek, Ivanko és Vladik is meghaltak.
Az apa 34 éves volt. Csak Olha élte túl a támadást. A nő a terhesség 35. hetében jár. Sérülésekkel és égési sérülésekkel vitték kórházba, de állapota stabilizálódott. A bohoduhivi kórház közlése szerint hamar haza is engedték. „A baba jól van” – mondták. Olhát Hrihorij testvére, Ivan vitte haza, aki szintén szolgált a hadseregben, majd sérülése után leszerelték. A férfi arról is beszélt, hogy felmerült: a terhesség előrehaladott állapota miatt visszaküldik a nőt kórházi megfigyelésre.
A történtek után a család teljesen összeomlott: az édesanya vigasztalhatatlanul gyászolt, a testvér pedig azonnal Bohoduhivba sietett, hogy a romok között próbálja rendezni azt, ami még megmaradt az életükből.
Közben a gyerekek és az apa holttestét elszállították a hullaházból, a temetés időpontja azonban még bizonytalan volt. A család azt tervezte, hogy Szkovorodinivkában helyezik őket végső nyugalomra, ott, ahol az apa édesapja is nyugszik. A temetés körül azonban több kérdés is felmerült: a három kisgyermeknek külön sírt szerettek volna, az apa pedig a közelükben kapott volna helyet – sokáig kellett azon dolgozni, hogy elegendő helyet találjanak mindannyiuk számára egymás mellett.
A tragédia súlya az egész közösségre ránehezedett. A faluban háromnapos gyászt rendeltek el: a zászlókat félárbocra engedték és minden rendezvényt lemondtak. A település csendben gyászolta az egyetlen éjszaka alatt elveszített családot.
Az Orvosok Határok Nélkül munkatársai szerint a front közelében egyre több hasonló esettel találkoznak. A hideg, a sötétség és az ellátás hiánya ugyanúgy felőrli az embereket, mint a folyamatos fenyegetettség, de a családok próbálnak kitartani.
Az Orvosok Határok Nélkül munkatársai szerint a front közelében egyre több hasonló esettel találkoznak. A hideg, a sötétség és az ellátás hiánya ugyanúgy felőrli az embereket, mint a folyamatos fenyegetettség, de a családok próbálnak kitartani.
Becslések szerint 2022 óta harmincezertől akár százezerig terjedhet azon ukrán katonák és civilek száma, akik az orosz–ukrán háború során végtagjukat vesztették, sokan közülük többet is.
Becslések szerint 2022 óta harmincezertől akár százezerig terjedhet azon ukrán katonák és civilek száma, akik az orosz–ukrán háború során végtagjukat vesztették, sokan közülük többet is.
Ez a szám különösen akkor döbbenetes, ha összevetjük az afganisztáni és iraki háborúk 16 éve alatt regisztrált 1705 amputált amerikai katonával. A fizikai sérülések mellett agyrázkódás, traumás agysérülések, poszttraumás stressz szindróma (PTSD) és súlyos fej- és arcsérülések tízezrei terhelik Ukrajna kórházait.
A kárpátaljai magyarok közvetlenül tapasztalják a háború borzalmait
A kárpátaljai magyarok már 2014-től részt vettek a kelet-ukrajnai harcokban az ukrán hadseregben, és a 2015-ös debalcevei csata során több magyar katona is elesett.
A 2022. február 24-én indult teljes körű orosz invázió után jelentősen nőtt a fronton szolgáló magyarok száma. Voltak, akik önként jelentkeztek, másokat a mozgósítás keretében soroztak be. Kárpátaljai magyar katonák részt vettek a 2022-es harkovi ellentámadásban, harcoltak Szjevjerodonecknél, Bahmutnál, illetve a herszoni és zaporizzsjai frontszakaszokon.
A létszámra vonatkozó adatok eltérnek, de 2023 őszén mintegy 374 magyar anyanyelvű katonáról beszéltek, ami nagyjából megfelel a magyarok arányának Kárpátalja lakosságán belül.
A mozgósítás végrehajtása körül több vitatott eset is nyilvánosságra került, amelyek közül egyes ügyek szélesebb figyelmet kaptak.
A beregszászi járásban élő Rebán Zsoltot annak ellenére vitték el sorozásra, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. Az utcáról szállították el, majd a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.
Sebestyén József esete szintén jelentős visszhangot váltott ki, a férfit a toborzók súlyosan bántalmazták, emiatt később meghalt. A toborzók rugdosták, ütötték-verték.
Magyar Péter évek óta ápolja kapcsolatait az ukrán vezetéssel
Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.
Katonai megszállással is fenyegettek
Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesítse. Eközben fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással fenyegetőzik egy ukrán parancsnok.