A háborús készülődés egyik legerősebb jele az a kiszivárgott nyugati terv, amely a tűzszünet utáni időszakra európai katonák ukrajnai telepítésével számol. A forgatókönyv nemcsak csapatok jelenlétét, hanem katonai bázisok létrehozását is felveti, vagyis a nyugati szerepvállalás egy új szintjét vetíti előre. A dokumentum szerint a hajlandók koalíciója több lépcsőben reagálna arra, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet. A legsúlyosabb változat már olyan helyzettel számol, amelyben az európai erők amerikai támogatással léphetnének fel. Ez már messze túlmutat a diplomácia nyelvén: azt mutatja, hogy egyes körökben konkrét katonai jelenléttel számolnak a kontinens keleti peremén.
Túlélőfüzetekkel készítik fel a lakosságot
A felkészülés nem áll meg a hadseregeknél. Több országban már a civileket is arra próbálják felkészíteni, hogy egy súlyosabb válsághelyzetben miként boldoguljanak napokig külső segítség nélkül.
Hollandiában például minden háztartásba kormányzati útmutató érkezik, amely azt részletezi, hogyan kell felkészülni az első napokra, ha leáll az áram, akadozik a vízellátás, megszűnik a kommunikáció vagy kifogynak a boltok készletei. A kézikönyv konkrét túlélési tanácsokat ad.
A lakosságot arra ösztönzik, hogy előre rakjanak össze vészhelyzeti csomagokat ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, zseblámpával, elemmel, elsősegély-felszereléssel és iratmásolatokkal. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a nyugati kormányok egy része már nem pusztán kommunikációs fordulatként beszél a veszélyekről, hanem a hétköznapi életre is lefordítja a háborús logikát.
Brüsszel 2030-ig teljes katonai készenlétet akar
Az Európai Bizottság közben átfogó katonai felkészülési programot vázolt fel, amelynek célja, hogy a kontinens 2030-ra teljes készenléti állapotba kerüljön. Ursula von der Leyen terve a védelem ügyét kiemelt politikai prioritássá tette, és egyértelművé vált, hogy Brüsszel hosszabb távú stratégiai átalakításban gondolkodik.
A tervek között szerepel a keleti szárny megerősítése, a légvédelmi képességek bővítése, valamint egy összehangolt drónelhárító rendszer kiépítése is. A javaslat ugyanakkor nem váltott ki egységes támogatást: a kisebb államok egy része üdvözli a szorosabb koordinációt, több nagyhatalom viszont tart attól, hogy a védelmi ügyekben Brüsszel túl nagy súlyt kapna.
Európában nem egyszerűen rövid távú biztonsági reakciókról van szó, hanem a teljes védelmi gondolkodás újrarendezéséről.
Egyre több ország tér vissza a sorkatonasághoz
A háborús készülődés talán leglátványosabb jele, hogy több európai országban ismét előkerült a sorkatonaság kérdése. Van, ahol már döntés született, máshol előkészítés zajlik, de az irány egyértelmű: a nyugati államok egy része már nem bízik abban, hogy önkéntes alapon elegendő emberrel és tartalékkal rendelkezik egy elhúzódó válság esetére.
Németországban a fiatal férfiak számára kötelező kérdőívvel mérik fel, kik lennének bevonhatók a hadseregbe. A válaszadás nem formaság, hanem a rendszer része, és az is világossá vált, hogy a későbbiekben kötelező alkalmassági vizsgálat is követheti ezt. A német hadsereg létszámának jelentős növelését tervezik, vagyis a változás nem adminisztratív részlet, hanem egy nagyobb katonai bővítés kezdete.
Franciaországban új nemzeti katonai szolgálati programot hirdettek, Dánia meghosszabbítja a szolgálati időt és a nőkre is kiterjeszti a rendszert, Horvátország pedig hosszú szünet után visszahozta a sorkatonaságot.
A háborús logika már a civilek szabadságát is érinti
A változások nemcsak a hadseregek szervezésében jelennek meg, hanem a társadalmak működésében is. A sorkatonai reformokkal és felkészülési programokkal párhuzamosan több helyen egyre hangsúlyosabbá válik az állami ellenőrzés, a kötelezettségek bővítése és a mozgósíthatóság szempontja.
Ez sok országban komoly vitákat vált ki. Különösen a fiatalok körében erős az ellenérzés azzal szemben, hogy a szabadságukat és jövőjüket egy új háborús korszak logikája szerint akarják alakítani. Több helyen tiltakozások is indultak, mert sokan úgy érzik: a döntéshozók már nemcsak a biztonságról beszélnek, hanem a társadalmat is fokozatosan a háborús állapotokhoz igazítják.
A fegyverkezés már a gazdaságot is átírja
A katonai felkészülés gazdasági oldala is egyre látványosabb. Európa-szerte növelik kapacitásaikat a védelmi ipari cégek, mert ugrásszerűen emelkedett a kereslet a haditechnikai eszközök iránt. Lőszerekre, harcjárművekre, légvédelmi rendszerekre és dróntechnológiára van szükség, méghozzá nagy mennyiségben. A fegyvergyártók már nem rövid távú fellendüléssel számolnak, hanem tartós növekedéssel. Ez arra utal, hogy a háborús készülődés nem átmeneti politikai reakció, hanem gazdasági és ipari szerkezetet is formáló folyamat lett. A kontinens egy része már most ennek megfelelően állítja át termelési és beruházási prioritásait.