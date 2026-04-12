A háborús készülődés egyik legerősebb jele az a kiszivárgott nyugati terv, amely a tűzszünet utáni időszakra európai katonák ukrajnai telepítésével számol. A forgatókönyv nemcsak csapatok jelenlétét, hanem katonai bázisok létrehozását is felveti, vagyis a nyugati szerepvállalás egy új szintjét vetíti előre. A dokumentum szerint a hajlandók koalíciója több lépcsőben reagálna arra, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet. A legsúlyosabb változat már olyan helyzettel számol, amelyben az európai erők amerikai támogatással léphetnének fel. Ez már messze túlmutat a diplomácia nyelvén: azt mutatja, hogy egyes körökben konkrét katonai jelenléttel számolnak a kontinens keleti peremén.

Túlélőfüzetekkel készítik fel a lakosságot

A felkészülés nem áll meg a hadseregeknél. Több országban már a civileket is arra próbálják felkészíteni, hogy egy súlyosabb válsághelyzetben miként boldoguljanak napokig külső segítség nélkül.

Hollandiában például minden háztartásba kormányzati útmutató érkezik, amely azt részletezi, hogyan kell felkészülni az első napokra, ha leáll az áram, akadozik a vízellátás, megszűnik a kommunikáció vagy kifogynak a boltok készletei. A kézikönyv konkrét túlélési tanácsokat ad.

A lakosságot arra ösztönzik, hogy előre rakjanak össze vészhelyzeti csomagokat ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, zseblámpával, elemmel, elsősegély-felszereléssel és iratmásolatokkal. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a nyugati kormányok egy része már nem pusztán kommunikációs fordulatként beszél a veszélyekről, hanem a hétköznapi életre is lefordítja a háborús logikát.

Brüsszel 2030-ig teljes katonai készenlétet akar

Az Európai Bizottság közben átfogó katonai felkészülési programot vázolt fel, amelynek célja, hogy a kontinens 2030-ra teljes készenléti állapotba kerüljön. Ursula von der Leyen terve a védelem ügyét kiemelt politikai prioritássá tette, és egyértelművé vált, hogy Brüsszel hosszabb távú stratégiai átalakításban gondolkodik.

A tervek között szerepel a keleti szárny megerősítése, a légvédelmi képességek bővítése, valamint egy összehangolt drónelhárító rendszer kiépítése is. A javaslat ugyanakkor nem váltott ki egységes támogatást: a kisebb államok egy része üdvözli a szorosabb koordinációt, több nagyhatalom viszont tart attól, hogy a védelmi ügyekben Brüsszel túl nagy súlyt kapna.

Európában nem egyszerűen rövid távú biztonsági reakciókról van szó, hanem a teljes védelmi gondolkodás újrarendezéséről.