„G…ci nagy háború lesz” – Európa készül, túlélőcsomagokat osztanak

Európa az elmúlt időszakban egyre inkább háborús üzemmódba kapcsolt: túlélőcsomagok, vészforgatókönyvek és figyelmeztetések sora jelent meg.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz.”
A jelek szerint nem csak politikai nyilatkozatok szintjén jelenik meg a téma. Több európai országban konkrét lépések történtek a lakosság felkészítésére.
Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas kormányzati tájékoztatót kapott, amely részletesen bemutatja, hogyan lehet átvészelni egy vészhelyzet első napjait.
A dokumentum olyan helyzetekkel is számol, mint egy kibertámadás, amely megbéníthatja az áramellátást, ellátási problémákat okozhat, és megszakíthatja a kommunikációt. A lakosságot arra biztatják, hogy állítsanak össze túlélőcsomagot ivóvízből, tartós élelmiszerekből, valamint alapvető eszközökből, és készítsenek családi vészforgatókönyvet is.
A holland kormány hangsúlyozza: a cél a felkészültség növelése, nem pedig a félelemkeltés. Hasonló intézkedések azonban egyre több országban jelennek meg.
Az Egyesült Királyságban például háromnapos túlélőcsomag összeállítását javasolják, míg Svédország több millió emberhez juttatott el részletes útmutatót különböző válsághelyzetek kezelésére.
Norvégiában arról is tájékoztatták a lakosság egy részét, hogy háború esetén a hadsereg akár magántulajdonokat – például ingatlanokat vagy eszközöket – is igénybe vehet.
Az Európai Unió korábban egy felkészültségi stratégia részeként arra ösztönözte a polgárokat, hogy legalább 72 órára elegendő készleteket halmozzanak fel, és gondolják át, hogyan reagálnának különböző krízishelyzetekben.
Eközben több országban további intézkedések is napirendre kerültek. Németországban felmerült, hogy a 17 és 45 év közötti férfiak külföldi tartózkodását szabályozzák, összefüggésben a hadkötelezettség esetleges visszavezetésével, emellett olyan mobilalkalmazáson is dolgoznak, amely segíthet megtalálni a legközelebbi óvóhelyeket.
Korábban több brit politikai és katonai vezető is arról beszélt, hogy a társadalomnak fel kell készülnie egy esetleges háborúra, amely komoly áldozatokkal járhat.