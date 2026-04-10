Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Sorkatonaság, fegyverkezés, készültség: Magyar Péter szerint „G…ci nagy háború lesz”

52 perce
Európában egyre erősebb a háborús hangulat: fegyverkezés, sorkatonaság, és közben egyre keményebb politikai kijelentések hangzanak el. Egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter zárt körben pedig már úgy fogalmaz: „G…ci nagy háború lesz”.
Az évek óta tartó orosz–ukrán háború egyre mélyebben alakítja Európa működését. Egyre keményebbek a politikai megszólalások, egyre többen beszélnek arról, hogy a kontinensnek fel kell készülnie egy hosszabb, akár szélesebb konfliktusra. 

Európában egyre nő a háborús pszichózis (Fotó: MTI)

Ursula von der Leyen például egyértelműen fogalmazott: „Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége.” Egy másik alkalommal pedig azt mondta: 

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket”, sőt kijelentette azt is: „Európa harcban áll”.

A hangulatot Manfred Weber megszólalásai is erősítették, aki szerint az EU-nak akár katonailag is fel kell készülnie. „Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat” – mondta, majd hozzátette: „Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.”

Sorkatonaság bevezetése Európában

A szavakat konkrét lépések is követték. Németországban a hadsereg létszámhiánya miatt 2026-tól minden 18 év feletti férfit bevonnának az alkalmassági rendszerbe, és ha nem lesz elég önkéntes, sorsolással dönthetnek a behívásról. A cél a hadsereg jelentős bővítése. 

A német kormány emellett azt is elrendelte, hogy a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, hogy szükség esetén elérhetőek maradjanak. 

Hasonló folyamatok máshol is zajlanak: Horvátország már visszahozta a kiképzést, Dániában sorsolásos rendszer működik, és Szerbia is fontolgatja a sorkatonaság visszavezetését. Közben a NATO-tagállamok növelik a védelmi kiadásokat, erősítik a keleti határokat, Nagy-Britannia és Norvégia pedig közös hadiflottát állít fel.

A háborús felkészülésről már nem csak politikusok beszélnek. Fabien Mandon francia tábornok egyenesen úgy fogalmazott: 

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

Mindeközben a fiatalok részéről egyre nagyobb az ellenállás, úgy érzik, rájuk hárulna a háború terhe, miközben a politikai elit biztonságban marad.

Brüsszel bábja szintén a háborúról beszél

Ebben a helyzetben különösen nagy visszhangot váltott ki egy kiszivárgott hangfelvétel, amelyen Magyar Péter zárt körben beszélt a háborúról – megjegyzendő, egészen máshogy nyilatkozott, mint nyilvánosan. A felvételen így fogalmazott:

„G…ci nagy háború lesz.” Ez azért is figyelemre méltó, mert korábban nyilvánosan többször bagatellizálta a helyzetet.

 

 

