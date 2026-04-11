Sorkatonaság, civil készenlét, mozgási szabadság korlátozása: Európa háborúra hangolódik

Nyugat-Európa háborús üzemmódba kapcsolt, Brüsszeltől Berlinig a kormányok egyre inkább a katonai felkészültséget és a hadsereg létszámának növelését helyezik előtérbe a diplomáciával szemben. A kontinens jövőjét már nem a béke keresése, hanem egy esetleges háborús konfliktusra való felkészülés jegyében formálják.
Az Európai Bizottság bemutatta azt az ütemtervet, amelynek célja a teljes katonai készenlét elérése 2030-ig, és amely a védelem ügyét prioritássá emelte.
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke a stratégiát szükséges válasznak nevezte a növekvő fenyegetésre, hangsúlyozva, hogy Európának fel kell készülnie egy esetleges háborúra Oroszországgal. Korábban lapunk is beszámolt Von der Leyen megosztó fegyverkezési tervéről.
Az Európai Bizottság kollektív katonai készenlétre vonatkozó felhívása felgyorsította a folyamatot szerte a kontinensen,
az európai békepárti politikát felváltotta az elrettentés politikája: a katonai infrastruktúra és a sorkatonai létszám bővítése.
Németország világosan szemlélteti ezt az átalakulást. A CDU/CSU és a szociáldemokraták koalíciója kompromisszumra jutott a sorkatonaság egy új formában történő visszaállításáról. Kötelező kérdőív, majd katonai alkalmassági vizsgálat vár a 18 éves fiatalokra. A német védelmi minisztérium szerint a folyamat célja annak felmérése, hogy kik lennének mozgósíthatók egy háborús helyzet esetén.
Franciaország is a katonai szolgálat újbóli bevezetése mellett döntött, igaz, egyelőre önkéntes alapon. Párizs bejelentette, hogy kampány indít, melynek célja több ezer fiatal bevonása egy új, tíz hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatba. A novemberben Emmanuel Macron elnök által bemutatott program a 18–25 év közötti francia fiataloknak szól, akik – Fabien Mandon vezérkari főnök megfogalmazása szerint –
részt kívánnak venni a nemzet ellenállóképességének erősítésében ebben a bizonytalan környezetben.
Ausztria szintén felülvizsgálja a sorkatonai rendszert. A Klaudia Tanner védelmi miniszter által kinevezett bizottság hamarosan reformjavaslatot terjeszt elő. A 23 tagból álló testület több lehetőséget is megvizsgált, köztük egy 8+2 modellt, amely nyolc hónap katonai szolgálatot és azt követően több évre elosztva két hónap kötelező gyakorlatot írna elő, valamint egy másik modellt, amely megtartaná a hat hónapos alapkiképzést, de azt további kiképzéssel egészítené ki.
Az Egyesült Királyságban is változásokat jelentettek be. Egy törvénytervezet szerint a tartalékos, nyugállományú katonák mozgósítható életkorát 55 évről 65 évre emeli. Az intézkedések hátterében az áll, hogy a brit hadsereg létszáma alig haladja meg a 70 ezret, ami az elmúlt 200 évben a legalacsonyabb szint. Al Carns, a fegyveres erőkért felelős brit miniszter úgy fogalmazott, hogy a háború már Európa ajtaján kopogtat.
A finn lakosságot már felkészítették
Ha Finnországnak valaha orosz agresszióval kellene szembenéznie, Janne Ahtoniemi pontosan tudná, mi a feladata. Azonnal cselekedne – de nem a harctéren. Az S Group kockázatkezelési vezetőjeként az ő szerepe abból állna, hogy biztosítsa az ország lakosságának folyamatos élelmiszerellátását egy esetleges válsághelyzet idején.
A finn modell sajátossága, hogy a nemzeti védelem nem kizárólag a hadseregre épül.
Egy esetleges támadás – legyen szó katonai invázióról vagy nagyszabású kibertámadásról – esetén a kritikus infrastruktúrát működtető vállalatok is azonnal aktiválják részletesen kidolgozott vészforgatókönyveiket. Az S Group feladata ilyenkor az lenne, hogy a mintegy 5,6 milliós ország ellátása zavartalan maradjon. Nem egyedi esetről van szó: a védelmi ipar, a közlekedési szektor és a kiberbiztonsági cégek egyaránt hasonló tervekkel rendelkeznek. Ezek nemcsak fegyveres konfliktus esetére készülnek, hanem természeti katasztrófák, ellátási zavarok vagy pénzügyi rendszert érő támadások esetére is.
Finnország erős ellátásbiztonsága évtizedek következetes felkészülésén és képzésén alapul
– fogalmazott Ahtoniemi. Mint mondta, a vállalatok tisztában vannak saját szerepükkel ebben a rendszerben, ezért hajlandók erőforrásokat fordítani a felkészülésre.
A finn megközelítés nem új keletű. Finnország, Svédország, Norvégia és Dánia évtizedek óta a „totális védelem” stratégiáját követi, amely a katonai és civil szféra szoros együttműködésére épül.
Az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása után azonban Finnország tovább erősítette ezt a modellt, és az üzleti szereplők bevonását is kiszélesítette. Az új irányt ma már „átfogó biztonságként” határozzák meg. A finn kormány ezt egy, „A társadalom biztonsági stratégiája” című dokumentumban rögzítette, amely az ország biztonságpolitikájának alapdokumentuma.
A rendszer lényege, hogy a kritikus vállalatok szoros együttműködésben dolgoznak a helyi hatóságokkal és a központi kormányzattal.
Ennek részeként úgynevezett felkészülési bizottságokban vesznek részt, valamint rendszeresen országos gyakorlatokon tesztelik a válságkezelési forgatókönyveket. A felkészülés nem csupán hagyományos háborús helyzetre irányul. Kiemelt figyelmet fordítanak az országos kibertámadásokra, az élelmiszer- és vízellátás zavaraira, valamint a pénzügyi rendszer elleni támadásokra is. Ahtoniemi szerint a gyakorlatokon való részvétel jelentős erőforrásokat igényel a vállalatoktól, ugyanakkor elengedhetetlen a hatékony működéshez. Az S Group emellett együttműködik az Országos Vészhelyzeti Ellátási Szervezettel is.
A rendszer egyik alappillére a stratégiai tartalékok fenntartása. A jogszabályok kötelezik az élelmiszeripari vállalatokat, hogy alapvető termékekből – például lisztből, cukorból és étolajból – jelentős készleteket halmozzanak fel.
Ezeket speciális raktárakban vagy föld alatti, tartalék áramforrásokkal ellátott létesítményekben tárolják. A kiskereskedelmi szektor más szereplői is aktívan részt vesznek a rendszerben. A Kesko vezetője, Jyrki Tomminen hangsúlyozta: céljuk, hogy a finn társadalom minden körülmények között működőképes maradjon. Mint fogalmazott, a vállalatok közös vészforgatókönyveket dolgoznak ki, és rendszeres gyakorlatokon készülnek fel a különböző zavarhelyzetekre.
A finn modell egyik kulcseleme, hogy nemcsak az intézmények, hanem az állampolgárok is aktív szereplői a védekezésnek.
Dánia is radikális döntést hozott
A skandináv országokban általános szabály, hogy nők is jelentkezhetnek önként a hadseregbe, viszont sorkatonai szolgálatot eddig csak Norvégiában és Svédországban kellett teljesíteniük. Idén azonban Dánia is radikális döntést hozott, 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget.
Horvátországban is visszaállt a sorkatonaság
2026 első napjaiban körülbelül 1200-an kaptak levelet, amelyben értesítették őket arról, hogy két hónapos katonai szolgálatra hívják be őket. Horvátország 18 év után vezeti be ismét a sorkatonai szolgálatot, amely jól jelzi, hogy Európa valóban háborús üzemmódra kapcsolt. 2008-ban még az volt a horvát kormány elképzelése, hogy a kötelező sorkatonaságtól eltávolodva professzionálisabb haderőt építenek, azonban az ukrán háború szele megcsapta az országot. A kormányzatnak egy ponton szembe kellett néznie a ténnyel, hogy az ország mindössze 15 000 aktív katonai személyzetre támaszkodik.
A fiatalok tiltakoztak a döntés ellen.
A szükséges törvényjavaslatot tavaly októberben könnyedén elfogadta a parlament, 84 képviselő szavazatával igennel és mindössze 11 nemmel. A döntés azonban egy szélesebb trendbe illeszkedik, hiszen az elmúlt években egyre több, hajdanán Jugoszláviához tartozó balkáni ország fontolgatja a sorkatonaságot.
Németország is a sorkatonaság mellett döntött
Az új sorkötelezettségi szabályok szerint a nők számára a részvétel önkéntes marad, de a férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező, az adatok pontosságát pedig a hatóságok ellenőrizhetik. Januártól új korszak kezdődött a német hadsereg toborzásában: minden 18 éves férfinak kötelező kitöltenie a Bundeswehr által kiküldött kérdőívet, majd szükség esetén orvosi vizsgálaton is részt kell vennie. A Bild beszámolója szerint az eljárás a fiatalok széles körű felmérését célozza, ami jelentős vitákat váltott ki Németországban.
A Bundestag elfogadta az új, önkéntes katonai szolgálati programot, amelynek célja a német fegyveres erők létszámának jelentős növelése.
A tervek szerint a Bundeswehr állományát a jelenlegi, körülbelül 183 ezres szintről 2035-re 255–270 ezer fő közé emelnék. Ennek alapja egy új, januárban indult besorozási eljárás, amely minden, 2008-ban született férfit érint. Számukra a kérdőív kitöltése kötelező, míg a nők esetében mind a kérdőív, mind az orvosi vizsgálat továbbra is önkéntes marad. A Bundeswehr a kérdőíves és orvosi szűrési rendszert arra kívánja felhasználni, hogy átfogó képet kapjon a lehetséges újoncokról, felmérje fizikai és mentális alkalmasságukat, valamint azt, hogy hol tudnák őket a leghatékonyabban alkalmazni.
A kérdések nemcsak az alkalmasságra térnek ki, hanem arra is, ki mennyire elérhető, milyen képességekkel rendelkezik, és mennyire felel meg a fegyveres erők aktuális igényeinek.
A kérdőív egy svéd modellen alapul, de annál rövidebb, és néhány perc alatt kitölthető.
A fiataloknak személyes adatokat, elérhetőségeket, családi állapotot és állampolgárságot kell megadniuk, valamint válaszolniuk kell az iskolai végzettségükre és egyéb képesítéseikre vonatkozó kérdésekre.
A német fiatalok nem akarnak háborúba menni
A német fiatalok egyértelművé tették: tiltakoznak a német kormány sorkatonaságra vonatkozó új tervei ellen, melyek egyre inkább megosztónak bizonyulnak. Ezrek hagyták ki a tanórákat országszerte, hogy utcára vonuljanak. Az „iskolai sztrájk a hadkötelezettség ellen” névre keresztelt mozgalom mögött erős a társadalmi támogatottság – ezt jól mutatja, hogy több német tartományban a minisztériumok a tüntető diákokat az iskolakötelezettség betartására figyelmeztették.
A berlini a rendőrség szerint is jelentős tömeg, mintegy 3000 tiltakozó vonult fel Kreuzberg városrészen, akik transzparensekkel és hangos skandálással bírálták a Bundeswehr kötelező szolgálatát. Sokan családjaikkal, gyerekeikkel együtt csatlakoztak az eseményhez, ebből is jól látszik, mennyire széles körben elutasított a német kormány új terve.
Németország nagyobb városaiban esetenként több ezer fő is tiltakozott, miközben a tartományok minisztériumai továbbra is az iskolába járás fontosságát mantrázták, így próbálva elterelni a fókuszt a német kormány sorkatonasági tervéről.
Ez a döntés a fiatal generáció szemében nem csak egy egyszerű jogszabály, hanem a jövőjük és szabadságuk korlátozásának jelképe, amit diktatórikusan akarnak rákényszeríteni a társadalomra.
Korlátozhatják a német fiatalok szabadságát
Egyre nagyobb vitát vált ki Németországban az új hadkötelezettségi szabályozás, amely sokak szerint a háborús készülődés új szintjét jelzi.
A rendelkezés értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a Bundeswehr illetékes szerveitől.
A január 1-jén hatályba lépett törvény egy eddig kevéssé ismert pontja került most a figyelem középpontjába, miután a médiában is megjelentek az erről szóló beszámolók. A német védelmi minisztérium hangsúlyozta: a kiutazási engedély kiadása egyszerű és „bürokráciamentes” lesz mindaddig, amíg a katonai szolgálat önkéntes alapon működik.
Macron bejelentette a katonai szolgálat újbóli bevezetését
Jelentős biztonságpolitikai fordulatot hirdetett meg Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a Francia-Alpokban található varces-i katonai bázison. Az államfő bejelentése szerint Franciaország – az Európai Unió egyetlen atomfegyverrel rendelkező, globális hatósugarú katonai nagyhatalma – közel harminc év után ismét bevezeti a nemzeti katonai szolgálat intézményét. Bár a program egyelőre önkéntes alapú és tíz hónapos időtartamra szól mind a férfiak, mind a nők számára, illeszkedik Macron háborúra hergelő politikájába.
A francia vezérkari főnök nyíltan beszélt, arról hogy az embereknek szeretteik elvesztésére kell felkészülniük:
Mint arról beszámoltunk, Fabien Mandon francia vezérkari főnök a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy az európaiaknak hozzá kell szokniuk a gondolathoz, hogy háborúban veszíthetik el a gyerekeiket. Macron pedig – aki korábban maga is többször riogatott az orosz fenyegetés veszélyével – ahelyett, hogy megfeddte volna a katonai vezetőt, kiállt mellette.
Mozgósításra van szükség: a nemzet mozgósítására, hogy megvédhesse önmagát
– fogalmazott drámai hangvételben a francia elnök.
A NATO főtitkár világméretű konfliktust emlegetett
A NATO főtitkára szerint Európa újabb, nagy háborúra készülhet, hasonlóan ahhoz, amit nagyszüleink és dédszüleink átéltek. Rutte kiemelte, hogy amikor tavaly átvette a főtitkári posztot, már akkor figyelmeztetett, hogy az Ukrajnában zajló események a jövőben más szövetséges országra is hatással lehetnek, ezért elengedhetetlen a háborús gondolkodásmódra való átállás.
Orbán Viktor: A brüsszeli terv készen van
A brüsszeli terv készen van és Magyarországot is háborúba sodorná. Ennek egyetlen akadálya, a magyar nemzeti kormány, ami tud és akar is nemet mondani a brüsszeli háborús és migrációs tervekre – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
Magyar Péter lebukott: Hangfelvételen beszél arról, hogy háború lesz
Újabb hangfelvétel került elő, amely a kampány egyik központi témáját, a háború kérdését érinti. Bohár Dániel közlése szerint a felvételen Magyar Péter egy magánbeszélgetés során egészen másképp fogalmaz, mint a nyilvánosság előtt.
A felvételen elhangzottak alapján Magyar Péter zárt ajtók mögött úgy fogalmazott:
G*ci nagy háború lesz.
Az elemző értelmezése szerint ez élesen szembemegy azokkal a kijelentéseivel, amelyeket a nyilvánosság előtt tett. Magyar Péter valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború, pontosan jól tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről. A kampányeseményeken és nyilvános megszólalásokban ugyanis Magyar Péter többször relativizálta a háborús veszélyt. Egy idézett nyilatkozat szerint „marhaság és gátlástalan dolog” az európai vezetőket azzal vádolni, hogy háborút akarnak, és többször is kijelentette: „nincs háború”.