Háborús pszichózis pusztít Európában, Magyar Péter is háborúra készül

Az Európai Unió vezetése háborúra készül, és a jelek szerint Magyar Péter is tud a brüsszeli tervekről. A háborús felkészülés jele a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetése, ahogy a fegyverkezés is része a háborús erőfeszítéseknek. Egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint a német szövetségi kormány a következő évtizedben 377 milliárd eurót kíván költeni különböző fegyver- és haditechnikai beszerzésekre. Ez minden korábbinál nagyobb volumenű katonai beruházás, amely még nemzetközi összevetésben is megdöbbentő.

Európa fegyverkezik

A SAFE (Security Action for Europe) uniós program célja Európa védelmi képességeinek megerősítése a fegyvergyártásba történő beruházások révén. A program az uniós költségvetésből több milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít a tagállamoknak. A hitel futamideje 45 év, a türelmi idő 10 év.

Pontosan erre van szükségük az EU-tagállamoknak. Tagállamaink a SAFE-hitelekből közvetlenül Ukrajnától vásárolhatnak. Ez előnyös Európának, és Ukrajna számára kritikus fontosságú bevételi forrás és a védelmi szektor megerősítése

– mondta tavaly az Európai Bizottság elnöke.

Napirenden a sorkatonaság Európa-szerte

De nem csak a fegyverkezés terén készülnek háborúra az országok. Március elején kezdték meg a katonai szolgálatot az első behívott fiatalok Horvátországban. A sorkatonaság 18 év után tért vissza, miközben Európában egyre több ország erősíti a haderejét. 2026 első napjaiban körülbelül 1200 horvát fiatal kapott levelet arról, hogy két hónapos katonai szolgálatra kell bevonulnia. A döntés hátterében az áll, hogy a horvát hadsereg jelenleg viszonylag kis létszámmal működik. Az ország mintegy 15 ezer aktív katonai személyzettel rendelkezik, amit a kormányzat nem tart elegendőnek egy hosszabb biztonsági válság esetén.

A horvát sorkatonaság visszaállítása nem egyedi lépés a térségben. A szakértők szerint a horvátok lépése egy szélesebb európai trend része. Az ukrajnai háború hatására számos ország növeli a védelmi kiadásait, és egyre több helyen merül fel a kötelező katonai szolgálat kérdése. Németországban is kiküldték a katonai behívókat, egyelőre önkéntes alapon. A német védelmi minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy ha nem sikerül elegendő önkéntest toborozni, akkor kötelező sorkatonaság is szóba kerülhet.