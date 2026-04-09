Háborús pszichózis pusztít Európában, Magyar Péter is háborúra készül

Az Európai Unió vezetése háborúra készül, és a jelek szerint Magyar Péter is tud a brüsszeli tervekről. A háborús felkészülés jele a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetése, ahogy a fegyverkezés is része a háborús erőfeszítéseknek. Egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint a német szövetségi kormány a következő évtizedben 377 milliárd eurót kíván költeni különböző fegyver- és haditechnikai beszerzésekre. Ez minden korábbinál nagyobb volumenű katonai beruházás, amely még nemzetközi összevetésben is megdöbbentő.
Európa fegyverkezik
A SAFE (Security Action for Europe) uniós program célja Európa védelmi képességeinek megerősítése a fegyvergyártásba történő beruházások révén. A program az uniós költségvetésből több milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít a tagállamoknak. A hitel futamideje 45 év, a türelmi idő 10 év.
Pontosan erre van szükségük az EU-tagállamoknak. Tagállamaink a SAFE-hitelekből közvetlenül Ukrajnától vásárolhatnak. Ez előnyös Európának, és Ukrajna számára kritikus fontosságú bevételi forrás és a védelmi szektor megerősítése
– mondta tavaly az Európai Bizottság elnöke.
Napirenden a sorkatonaság Európa-szerte
De nem csak a fegyverkezés terén készülnek háborúra az országok. Március elején kezdték meg a katonai szolgálatot az első behívott fiatalok Horvátországban. A sorkatonaság 18 év után tért vissza, miközben Európában egyre több ország erősíti a haderejét. 2026 első napjaiban körülbelül 1200 horvát fiatal kapott levelet arról, hogy két hónapos katonai szolgálatra kell bevonulnia. A döntés hátterében az áll, hogy a horvát hadsereg jelenleg viszonylag kis létszámmal működik. Az ország mintegy 15 ezer aktív katonai személyzettel rendelkezik, amit a kormányzat nem tart elegendőnek egy hosszabb biztonsági válság esetén.
A horvát sorkatonaság visszaállítása nem egyedi lépés a térségben. A szakértők szerint a horvátok lépése egy szélesebb európai trend része. Az ukrajnai háború hatására számos ország növeli a védelmi kiadásait, és egyre több helyen merül fel a kötelező katonai szolgálat kérdése. Németországban is kiküldték a katonai behívókat, egyelőre önkéntes alapon. A német védelmi minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy ha nem sikerül elegendő önkéntest toborozni, akkor kötelező sorkatonaság is szóba kerülhet.
A skandináv országokban általános szabály, hogy nők is jelentkezhetnek önként a hadseregbe, viszont sorkatonai szolgálatot eddig csak Norvégiában és Svédországban kellett teljesíteniük. 2025-ben azonban Dánia is radikális döntést hozott, 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget.
Magyar Péter is kijelentette: „G*ci nagy háború” jöhet
Egy friss hangfelvétel is azt bizonyítja, hogy Magyar Péter, a Tisza elnöke szerint is háború lesz. Magyar egy magánbeszélgetés során egészen másképp fogalmazott, mint ahogy a nyilvánosság előtt szokott, zárt ajtók mögött azt mondta:
G*ci nagy háború lesz."
Az elemzők szerint ez élesen szembemegy a Tisza elnökének nyilvános kijelentéseivel, a jelek szerint Magyar Péter pontosan tudja, mekkora veszély az orosz–ukrán háború és sejti mire készülnek Brüsszelben. Bohár Dániel szerint Magyar Péter szándékosan megtéveszti a magyarokat, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről. Egy idézett nyilatkozat szerint „marhaság és gátlástalan dolog” az európai vezetőket azzal vádolni, hogy háborút akarnak, és többször is kijelentette: „nincs háború”.
Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból
Az április 12-én esedékes országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.
Magyar és Zelenszkij Münchenben
Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.